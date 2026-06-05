CD Projekt RED ist vor allem für The Witcher und Cyberpunk 2077 bekannt. Doch langfristig will das polnische Studio offenbar ein drittes großes Standbein aufbauen. Neue Hinweise zu Project Hadar zeigen, dass die geheimnisvolle Marke deutlich ambitionierter ausfallen dürfte als ein kleineres Zwischenprojekt.

Über Hadar ist bislang nur wenig bekannt. Das Projekt wurde bereits 2022 als neue Original-IP vorgestellt, befindet sich aber weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase. Trotzdem deuten neue Stellenausschreibungen darauf hin, dass CD Projekt RED mit Hadar langfristig nicht nur experimentieren, sondern eine dritte große Franchise neben „The Witcher“ und „Cyberpunk“ etablieren möchte.

Project Hadar soll eine neue Welt von CD Projekt RED werden

Der wichtigste neue Hinweis stammt aus einer Stellenausschreibung für einen Engineering Director. Darin sucht CD Projekt RED nach Verstärkung für Hadar und spricht von einem „immersiven Spiel in der Hadar-Welt“.

Besonders interessant ist die Formulierung, dass das Projekt eine emotionale Open-World-Erfahrung werden soll, die Spielerinnen und Spielern im Gedächtnis bleibt. Das klingt nicht nach einem kleineren Ableger, sondern nach genau der Art von ambitioniertem Rollenspiel-Erlebnis, mit dem CD Projekt RED in den vergangenen Jahren groß geworden ist.

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Natürlich sollte man solche Formulierungen nicht überbewerten. Stellenausschreibungen sind keine offiziellen Gameplay-Enthüllungen und verraten selten konkrete Details. Trotzdem zeigen sie, welche Richtung das Studio intern offenbar anstrebt: Hadar soll kein kleines Experiment zwischen zwei Blockbuster-Produktionen werden, sondern eine neue Welt mit eigenem Anspruch.

Hadar ist keine Lizenz, sondern eine Original-IP

Ein wichtiger Unterschied zu „The Witcher“ und „Cyberpunk“: Hadar basiert nicht auf einer bestehenden Vorlage. Während „The Witcher“ auf den Romanen von Andrzej Sapkowski beruht und „Cyberpunk 2077“ aus dem Tabletop-Universum von Mike Pondsmith hervorging, entsteht Hadar komplett bei CD Projekt RED.

Für das Studio ist das ein großer Schritt. Erstmals baut CD Projekt RED eine große neue Marke von Grund auf selbst auf. Welt, Regeln, Ton, Fraktionen, Figuren und Mythologie müssen also nicht adaptiert, sondern vollständig neu erschaffen werden.

Genau darin liegt das Risiko, aber auch die Chance. Mit „The Witcher“ und „Cyberpunk“ konnte CD Projekt RED vorhandene Universen weiterentwickeln und für ein breites Publikum neu interpretieren. Bei Hadar kann das Studio nun beweisen, dass es auch ohne bekannte Vorlage eine starke, wiedererkennbare Welt erschaffen kann.

Noch befindet sich Hadar in einer frühen Phase

Wer jetzt auf einen Trailer oder konkrete Gameplay-Details hofft, dürfte sich allerdings gedulden müssen. Hadar ist weiterhin weit von einer Veröffentlichung entfernt.

Nach früheren Angaben befand sich das Projekt zunächst in einer kreativen Konzeptphase. Inzwischen soll CD Projekt RED grundlegende Säulen der neuen IP festgelegt haben und an Prototypen arbeiten. Auch die Umsetzung in der Unreal Engine spielt dabei bereits eine Rolle.

Die Richtung wird konkreter, aber das Spiel ist noch nicht in einer Phase, in der mit einer baldigen großen Präsentation zu rechnen wäre.

Aktuellen Berichten zufolge arbeitet nur ein kleiner Teil des Studios an Hadar. Ende April 2026 sollen rund zwei Dutzend Entwicklerinnen und Entwickler mit dem Projekt beschäftigt gewesen sein. „The Witcher 4“ bindet derzeit mehrere Hundert Personen, während auch „Cyberpunk 2“ bereits mit einem deutlich größeren Team vorangetrieben wird.

Hadar ist also wichtig, aber noch nicht das aktuelle Hauptprojekt von CD Projekt RED.

The Witcher 4 und Cyberpunk 2 haben Vorrang

CD Projekt RED befindet sich aktuell in einer spannenden Übergangsphase. Nach dem schwierigen Start von „Cyberpunk 2077“ und der späteren erfolgreichen Rehabilitierung durch Updates, „Phantom Liberty“ und die Next-Gen-Fassungen will das Studio wieder mehrere große Projekte gleichzeitig stemmen.

„The Witcher 4“ steht dabei klar im Mittelpunkt. Das neue Rollenspiel soll den Auftakt einer weiteren Witcher-Saga bilden und ist derzeit das wichtigste Projekt des Studios.

Parallel entsteht mit „Cyberpunk 2“ die Fortsetzung zu „Cyberpunk 2077“. Auch hier dürfte CD Projekt RED besonders vorsichtig vorgehen, nachdem der Vorgänger beim Launch enorme Kritik auslöste und erst nach langer Nacharbeit zu dem Spiel wurde, das viele ursprünglich erwartet hatten.

Hadar kommt also nicht als Ersatz für diese Reihen, sondern als langfristige Erweiterung des Portfolios. Das Studio will offenbar nicht dauerhaft nur zwischen Hexern und Night City pendeln, sondern sich ein drittes Universum aufbauen.

Was könnte Hadar werden?

Konkrete Details zu Setting, Genre oder Story gibt es bislang nicht. Der Codename selbst hilft ebenfalls nicht weiter. CD Projekt RED benennt seine internen Projekte traditionell nach Himmelskörpern oder Sternen. „Project Orion“ steht beispielsweise für den nächsten „Cyberpunk“-Teil.

Dass Hadar ebenfalls nach einem Stern benannt ist, sagt daher nichts über das eigentliche Spiel aus.

Spannend ist aber, dass CD Projekt RED bereits zwei große thematische Felder besetzt: düstere Fantasy mit „The Witcher“ und dystopische Science-Fiction mit „Cyberpunk“. Hadar könnte also bewusst in eine andere Richtung gehen, um nicht direkt mit den bestehenden Marken zu konkurrieren.

Denkbar wäre ein völlig neues Fantasy-Universum, eine alternative Gegenwart, ein postapokalyptisches Szenario, Science-Fantasy oder etwas, das sich nicht so einfach in bestehende Schubladen stecken lässt.

Wenn CD Projekt RED von einer emotionalen Open-World-Erfahrung spricht, dürften narrative Entscheidungen, starke Figuren und eine dichte Welt erneut eine zentrale Rolle spielen.

Warum Hadar für CD Projekt RED so wichtig ist

Für CD Projekt RED ist Hadar strategisch spannend. „The Witcher“ und „Cyberpunk“ sind starke Marken, aber beide bringen auch Erwartungen, Vorgeschichten und Vergleiche mit.

Bei „The Witcher“ muss sich jedes neue Spiel an „The Witcher 3“ messen lassen, einem der einflussreichsten Rollenspiele der vergangenen Jahre. Bei „Cyberpunk“ hängt weiterhin die Erinnerung an den problematischen Launch von 2020 über der Marke, auch wenn CD Projekt RED das Spiel später deutlich verbessert hat.

Hadar wäre die Chance auf einen Neustart ohne Altlasten. Das Studio könnte ein Universum bauen, das von Anfang an für Spiele gedacht ist, ohne Rücksicht auf bestehende Bücher, Tabletop-Regeln oder frühere Entscheidungen.

Gleichzeitig wäre eine dritte große Marke wirtschaftlich enorm wertvoll. CD Projekt RED könnte Veröffentlichungen langfristig besser verteilen, unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und verhindern, dass die gesamte Zukunft des Studios nur an zwei Reihen hängt.

Mit Hadar dürfte noch lange nicht zu rechnen sein

So spannend die Hinweise sind: Spielerinnen und Spieler sollten nicht erwarten, dass Hadar in absehbarer Zeit erscheint. Da „The Witcher 4“ und „Cyberpunk 2“ deutlich weiter fortgeschritten sind, dürfte die neue IP noch einige Jahre entfernt sein.

Wahrscheinlich wird CD Projekt RED Hadar erst dann ausführlicher vorstellen, wenn das Projekt eine deutlich stabilere Form erreicht hat. Nach den Erfahrungen mit „Cyberpunk 2077“ dürfte das Studio außerdem vorsichtiger geworden sein, Spiele zu früh und zu groß anzukündigen.

Gerade deshalb sind die aktuellen Hinweise interessant. Sie zeigen nicht, was Hadar konkret ist. Sie zeigen aber, welchen Stellenwert das Projekt intern bekommen soll.

CD Projekt RED arbeitet offenbar nicht nur an einem weiteren Spiel. Das Studio legt die Grundlage für eine neue Welt, die eines Tages neben „The Witcher“ und „Cyberpunk“ stehen könnte.

CD Projekt RED denkt über die nächsten zehn Jahre hinaus

Mit „The Witcher 4“, „Cyberpunk 2“ und „Project Hadar“ stellt sich CD Projekt RED breiter auf als je zuvor. Das Studio will nicht nur bestehende Erfolge fortsetzen, sondern langfristig ein neues Universum etablieren.

Noch ist Hadar ein großes Fragezeichen. Doch genau das macht das Projekt spannend. Zum ersten Mal seit langer Zeit entsteht bei CD Projekt RED eine komplett eigene Marke, die nicht auf einer bekannten Vorlage basiert.

Bis zur Enthüllung dürfte noch viel Zeit vergehen. Aber schon jetzt zeichnet sich ab: Hadar könnte eines der wichtigsten Zukunftsprojekte des Studios werden.