Wie geht es nach Halo: Campaign Evolved mit der traditionsreichen Shooter-Reihe weiter? Ein neuer Bericht zeichnet ein ziemlich beunruhigendes Bild von Halo Studios.

Demnach sollen gleich zwei geplante Projekte eingestellt worden sein. Neben dem unter dem Codenamen Project Ekur entwickelten Multiplayer-Spiel habe es auch eine neue Hauptkampagne getroffen. Aktuell befinde sich deshalb abseits von Campaign Evolved kein weiteres großes Halo-Spiel in vollständiger Produktion.

Die Angaben stammen vom Halo-Content-Creator Rebs Gaming, der sich nach eigener Aussage auf Gespräche mit aktuellen und ehemaligen Beschäftigten des Studios beruft. Microsoft und Halo Studios haben die Behauptungen bislang nicht offiziell bestätigt.

Ursprünglich waren drei Halo-Spiele in drei Jahren geplant

Halo Studios soll ursprünglich einen ungewöhnlich ambitionierten Veröffentlichungsplan verfolgt haben.

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Laut dem Bericht war vorgesehen, innerhalb von drei Jahren gleich drei Spiele auf den Markt zu bringen:

Halo: Campaign Evolved

Project Ekur

eine neue Hauptkampagne

Von diesem Plan sei aktuell nur noch das Remake übrig. Project Ekur und die neue Kampagne seien eingestellt worden, nachdem sich die gleichzeitige Entwicklung mehrerer Projekte für die Führung des Studios als zu schwierig erwiesen habe.

Der Fokus sei daraufhin vollständig auf Campaign Evolved verlagert worden. Offiziell hatte Halo Studios bei seiner Umbenennung im Jahr 2024 noch erklärt, dass sich mehrere Projekte auf Basis der Unreal Engine 5 in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befänden. Der aktuelle Bericht würde bedeuten, dass von diesen Plänen zumindest vorerst wenig übrig geblieben ist.

Project Ekur wechselte mehrfach seine Richtung

Besonders chaotisch soll die Entwicklung von Project Ekur verlaufen sein. Das Projekt habe zunächst als Battle Royale begonnen, sei später in einen Extraction-Shooter umgewandelt und anschließend erneut zu einem Battle Royale zurückgebaut worden.

Innerhalb des Teams soll es außerdem den Wunsch gegeben haben, klassische Arena-Modi einzubauen. Die Führung habe Ekur laut Rebs Gaming jedoch nie mit traditionellem Halo-Multiplayer veröffentlichen wollen.

Die Produktion sei bereits hinter dem Zeitplan gewesen. Mitarbeitende hätten offenbar mit erheblicher Mehrarbeit gerechnet, um das Projekt rechtzeitig für das Halo Fest präsentierbar zu machen. Letztlich wurde Ekur laut dem Bericht vollständig eingestellt.

Neue Kampagne kam offenbar nie richtig in Gang

Parallel zu Project Ekur sollte angeblich auch die nächste große Halo-Kampagne entstehen.

Dieses Projekt habe jedoch früh unter fehlender Planung gelitten. Laut Rebs Gaming gab es weder eine klare kreative Vision noch ein ausreichend großes Team.

Zwar habe Halo Studios mehrere Gespräche für die Position eines Creative Directors geführt, die Stelle sei aber nie besetzt worden.

Nur wenige Mitarbeitende seien tatsächlich für das Projekt eingestellt worden. Die Kampagne habe deshalb offenbar nie den Status einer vollwertigen Produktion erreicht und sei schließlich ebenfalls eingestellt worden.

Kein neues Hauptprojekt in Vollproduktion?

Der brisanteste Teil des Berichts betrifft den aktuellen Zustand von Halo Studios. Demnach befindet sich derzeit weder eine neue Hauptkampagne noch ein eigenständiges Multiplayer-Spiel in vollständiger Entwicklung.

Mehrere Teams sollen nun hastig Konzepte für das nächste Projekt erstellen. Im besten Fall könnte beim kommenden Halo-Fest eine neue Erfahrung angekündigt werden, die sich dann allerdings erst in einer sehr frühen Entwicklungsphase befände.

Das würde bedeuten, dass Fans nach Campaign Evolved womöglich mehrere Jahre auf ein komplett neues Halo warten müssen.

Allerdings ist die Formulierung wichtig: Dass angeblich kein weiteres Spiel in Vollproduktion ist, schließt frühe Konzepte, Prototypen und Vorproduktionen nicht aus.

Auch Halo-2- und Halo-3-Remakes wieder ungewiss

Erst vor wenigen Monaten hieß es noch, Halo Studios arbeite nach Campaign Evolved an Neuauflagen von Halo 2 und Halo 3.

Nun soll allerdings unklar sein, was aus diesen Projekten wird. Rebs Gaming zufolge herrscht intern keine Gewissheit darüber, ob die beiden Remakes tatsächlich weiterverfolgt werden.

Frühere Berichte sprachen noch von einer aktiven Entwicklung. Die aktuellen Angaben widersprechen diesen Meldungen zumindest teilweise und zeigen, wie schnell sich interne Planungen ändern können.

Eine offizielle Ankündigung zu Remakes von Halo 2 oder Halo 3 gibt es weiterhin nicht.

Angebliches Halo-MMO soll nicht bei Halo Studios entstehen

In den vergangenen Monaten kursierten außerdem Gerüchte über ein mögliches Halo-MMO.

Nach Angaben von Rebs Gaming hätten Beschäftigte bei Halo Studios jedoch nichts von einem solchen Projekt gehört. Sollte tatsächlich ein MMO entstehen, sei das Kernstudio offenbar nicht daran beteiligt.

Denkbar wäre deshalb eine Produktion durch ein externes Studio oder einen anderen Geschäftsbereich von Microsoft. Möglich ist aber ebenso, dass die bisherigen MMO-Gerüchte schlicht nicht zutreffen.

DLC für Campaign Evolved wird offenbar geprüft

Während die langfristige Zukunft der Reihe unklar bleibt, könnte Halo Studios zumindest weitere Inhalte für Campaign Evolved planen.

Laut dem Bericht wird intern über einen möglichen DLC für das Remake gesprochen. Konkrete Details zu Umfang, Inhalt oder Veröffentlichungszeitraum gibt es bislang nicht.

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Käufer bestimmter Editionen erhalten bereits ab dem 23. Juli Zugang. Das Remake enthält drei neue Missionen, eine erweiterte Waffenauswahl, überarbeitete Level und einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Berichte über Probleme in der Studioführung

Die neuen Behauptungen folgen auf weitere Berichte über interne Schwierigkeiten bei Halo Studios.

Mehrere aktuelle und ehemalige Beschäftigte sollen Studioleiter Pierre Hintze einen problematischen Führungsstil vorgeworfen haben. Dabei ist unter anderem von aggressivem Verhalten und mehreren Beschwerden bei der Personalabteilung die Rede.

Windows Central bestätigte Teile dieser Vorwürfe durch eigene Quellen, betonte jedoch, dass nicht jede Beschwerde bestätigt oder aufrechterhalten worden sei. Microsoft hat sich zu den konkreten Anschuldigungen bislang nicht öffentlich geäußert.

Schon frühere Berichte zeichneten ein Bild eines Studios, das nach Entlassungen zunehmend auf externe Partner und ausgelagerte Entwicklungsarbeit angewiesen ist. Auch Campaign Evolved soll in erheblichem Umfang mit Unterstützung externer Studios entstanden sein.

Microsoft muss die Zukunft von Halo neu ordnen

Noch ist unklar, wie vollständig die internen Angaben das tatsächliche Bild widerspiegeln. Weder die angeblichen Einstellungen noch der aktuelle Projektstatus wurden offiziell bestätigt.

Sollte der Bericht jedoch stimmen, steht Microsoft bei einer seiner wichtigsten Marken erneut vor einem grundlegenden Neustart.

Campaign Evolved könnte der erhoffte Neubeginn für Halo werden. Gleichzeitig wäre es problematisch, wenn hinter dem Remake kein klar geplantes Folgeprojekt bereitsteht.

Ausgerechnet zum 25. Geburtstag der Reihe könnte Halo damit zwar auf Xbox, PC und erstmals auch PlayStation ein großes Comeback feiern – die langfristige Zukunft hinter diesem Release wäre aber offener denn je.