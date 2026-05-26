Dead by Daylight bringt Jason Voorhees – das sind seine neuen Kräfte

Dead by Daylight holt zum nächsten großen Horror-Crossover aus: Behaviour Interactive hat die ersten Gameplay-Details zu Jason Voorhees vorgestellt. Der Killer aus Freitag der 13. wird als Herzstück des 49. kostenpflichtigen Chapters am 16. Juni 2026 ins Spiel kommen. Wer nicht so lange warten will, kann Jason bereits ab dem 26. Mai 2026 in der öffentlichen Testversion auf Steam ausprobieren.

Für das asymmetrische Horrorspiel ist es ein besonders symbolischer Neuzugang, denn die Entwickler wollten Jason laut eigener Aussage schon seit dem Launch vor zehn Jahren ins Spiel bringen. Pünktlich zum 10. Jubiläum hat es nun endlich geklappt, in Zusammenarbeit mit Jason Universe.

Ein Jubiläums-Kapitel mit Horror-Geschichte

Warum ist Jason Voorhees für Dead by Daylight so eine große Sache? Behaviour Interactive betont, dass das Jubiläums-Chapter nicht nur groß, sondern etwas wirklich Besonderes werden sollte. Als sich die Chance ergab, Jason passend zum 10. Geburtstag ins Spiel zu holen, sei der richtige Moment gekommen.

Es stand außer Frage, dass unser 10. Jubiläums-Kapitel nicht nur groß sein durfte, es musste etwas wirklich Besonderes sein. Als wir einen Weg sahen, diese Partnerschaft endlich Wirklichkeit werden zu lassen, wussten wir: Das ist der perfekte Jason-Moment. Wir sind begeistert, dass alles gepasst hat und wir zusammen mit den Leuten von Jason Universe für unsere Community liefern konnten. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Damit reiht sich Jason in eine Liste ikonischer Horrorfiguren ein, die Dead by Daylight bereits seit Jahren prägen, auch wenn er im Vergleich zu anderen Legenden erst jetzt nachzieht.

Die neuen Killer-Kräfte im Detail

Welche Fähigkeiten bringt Jason Voorhees als Killer mit? Laut offizieller Beschreibung setzt Jason auf eine Mischung aus Schleichspiel, Schreckmomenten und brachialer Gewalt. Gameplay-seitig wird das über zwei zentrale Killer-Kräfte umgesetzt, die sich deutlich von vielen bestehenden Kits unterscheiden.

Die erste Fähigkeit heißt Omnipräsentes Böse. Aktiviert Jason sie, verschwindet er vollständig von der Karte. Überlebtende können seine Position dann nur noch indirekt wahrnehmen, unter anderem durch einen schwachen roten Nebel. Während Jason unsichtbar ist, kann er seine Beute über visuelle Spuren wie Fußabdrücke verfolgen.

Zum Wiedereinstieg wählt Jason ein wichtiges Umgebungsobjekt wie eine Palette oder eine zerstörbare Wand und aktiviert die Fähigkeit erneut. Beim erneuten Auftauchen werden zerstörbare Hindernisse direkt zerlegt. Zusätzlich wird bei Überlebenden in der Nähe ein Schrei ausgelöst, der ihre Position kurzzeitig verrät. Damit wirkt Omnipräsentes Böse wie ein Werkzeug für überraschende Rotationen, plötzlichen Druck an Schlüsselstellen und aggressives Durchbrechen von Loops.

Die zweite Fähigkeit heißt Improvisiertes Gemetzel. Über die Map verteilt erscheinen spezielle Container, in denen sich zusammengewürfelte Wurfgeschosse befinden, etwa kaputte Generatorenteile, missformte Haken und andere improvisierte Projektile. Jason kann diese aufnehmen und mit voller Wucht schleudern.

Treffer sorgen für einen kurzen Taumel-Effekt. Besonders fies wird es, wenn ein Überlebender direkt neben einer Wand getroffen wird: Dann kann die Figur an die Wand gepinnt werden, was die Verfolgung in engen Arealen und an Übergängen deutlich gefährlicher macht.

Omnipräsentes Böse : Jason verschwindet, folgt Spuren und taucht an Objekten wieder auf, zerstört Hindernisse und löst Schreie in der Nähe aus.

: Jason verschwindet, folgt Spuren und taucht an Objekten wieder auf, zerstört Hindernisse und löst Schreie in der Nähe aus. Improvisiertes Gemetzel: Container liefern Wurfgeschosse, Treffer lassen Überlebende taumeln, an Wänden können sie festgenagelt werden.

Release-Termin, Testphase und neue Skins

Wann erscheint Jason Voorhees in Dead by Daylight? Der offizielle Release ist für den 16. Juni 2026 angesetzt. Wer auf dem PC unterwegs ist, kann ihn schon vorher im Steam Public Test Build ab dem 26. Mai 2026 anspielen und sich einen Eindruck verschaffen, wie sich sein Stealth-Ansatz und die Wurfmechanik im Matchflow anfühlen.

Parallel zum Chapter bringt Behaviour Interactive auch eine Reihe kostenpflichtiger Kosmetika. Das Bundle heißt Jason Collection und enthält mindestens drei zusätzliche Outfits, die dem Klassiker jeweils einen eigenen Stil verpassen.

Backwoods Terror Kostüm

Death Forsaken Outfit

Depths of Despair Skin

Wie steht ihr zu Jasons Fähigkeiten in Dead by Daylight und glaubt ihr, dass Omnipräsentes Böse und Improvisiertes Gemetzel die Meta spürbar durcheinanderwirbeln werden? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.