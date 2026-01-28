Silent Hill f und Fatal Frame 2-DLC vereinen Horror-Ikonen mit neuen Kostümen

Mit einem unerwarteten Schulterschluss zweier ikonischer Horrorreihen überrascht die japanische Gaming-Szene: Fatal Frame 2: Crimson Butterfly und Silent Hill f erhalten ein gemeinsames Crossover-DLC. Die Entwicklerkonzerne Koei Tecmo und Konami haben angekündigt, dass beide Titel mit exklusiven Kostümen aufwarten werden, die Fans beider Franchises nostalgisch stimmen dürften.

Während Silent Hill f bereits seit dem 25. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows erhältlich ist, erscheint das Crimson Butterfly-Remake am 12. März 2026 für die neue Nintendo Switch 2. Ob das Crossover-DLC systemübergreifend erscheint, bleibt derzeit offen – insbesondere da Silent Hill f bislang nicht für die Switch 2 angekündigt wurde.

Ein Crossover mit starkem Symbolismus

Was verbindet Silent Hill f und Fatal Frame 2 thematisch? Beide Spiele setzen auf psychologischen Horror, junge weibliche Protagonistinnen und düstere Schauplätze mit starkem Bezug zur japanischen Folklore. Während in Fatal Frame 2 die Zwillinge Mio und Mayu ein verfluchtes Dorf der Geister betreten, kämpft Hinako Shimizu in Silent Hill f mit einer gespaltenen Identität in einer von roten Spinnenlilien überwucherten Stadt der 1960er-Jahre.

Das zentrale Motiv beider Titel ist dabei der Verlust von Kontrolle – ob durch übernatürliche Rituale oder psychische Zusammenbrüche. In Silent Hill f etwa wird Hinako zu einer unheimlichen Brautfigur transformiert, nachdem sie in einer albtraumhaften Zwischenwelt grausame Rituale durchläuft. Der Kontrast zur zerbrechlichen Hilflosigkeit der Fatal Frame-Zwillinge sorgt für eine faszinierende thematische Reibung.

Was steckt im DLC?

Welche Inhalte wurden bisher bestätigt? Bisher ist bekannt, dass es sich um ein reines Kostüm-DLC handeln wird. Konami und Koei Tecmo haben bisher keine weiteren Details zu Gameplay-Elementen oder Story-Integration veröffentlicht. Vermutet wird, dass sich Hinako mit den ikonischen Outfits von Mio und Mayu ausstatten kann, während die Fatal Frame-Schwestern Hinakos Schuluniform tragen werden.

Fans von Fatal Frame hoffen zudem auf die Rückkehr klassischer Bonus-Kostüme aus früheren Versionen – darunter kurze Yukatas oder Badeanzüge, die in der Xbox-Version von Crimson Butterfly enthalten waren. Ob diese ebenfalls Teil des neuen DLCs werden, ist bislang unklar.

Plattformfragen und Release

Wann erscheint das DLC und auf welchen Plattformen? Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde bisher nicht genannt. Da das Remake von Fatal Frame 2 am 12. März 2026 erscheint, ist ein Release des DLCs im selben Zeitraum wahrscheinlich. Ob Silent Hill f auf der Switch 2 erscheint, bleibt abzuwarten – bislang ist das Spiel nur für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

Ein Indiz für mögliche Plattform-Erweiterungen liefert das Remake von Silent Hill 2, das zunächst exklusiv für PlayStation erschien und erst später auf Xbox-Konsolen nachgereicht wurde. Möglicherweise wird ein ähnlicher Weg auch mit dem neuen Ableger Silent Hill f eingeschlagen – eine Enthüllung auf dem kommenden Nintendo Direct im Februar 2026 wäre denkbar.

Was bedeutet das für Fans?

Warum sorgt das Crossover für so viel Aufmerksamkeit? Für viele bringt dieses Crossover zwei der bedeutendsten japanischen Horror-IPs der 2000er-Jahre zurück ins Rampenlicht. Beide Franchises galten lange Zeit als ruhend – Silent Hill nach 2012, Fatal Frame nach 2014. Mit dem Erfolg von Silent Hill f, das allein am ersten Tag über eine Million Mal verkauft wurde, und dem Remake von Crimson Butterfly, das zum Fanliebling zählt, erleben beide Serien aktuell eine Renaissance.

Das Crossover ist deshalb mehr als nur ein kosmetisches Gimmick – es ist ein Symbol für die Rückkehr einer Ära japanischer Horrorspiele, die sich durch langsamen Aufbau, psychologische Tiefe und kulturelle Verwurzelung auszeichnen. Viele langjährige Fans werten die Zusammenarbeit als Zeichen dafür, dass Entwickler und Publisher wieder verstärkt auf die Wünsche der Community hören.

Ein Ausblick auf kommende Horror-Highlights

Worauf dürfen sich Horror-Fans 2026 noch freuen? Neben dem Crossover zwischen Silent Hill f und Fatal Frame 2 steht das Jahr 2026 ganz im Zeichen japanischer Horrortradition. Das Remake von Silent Hill 2 wird voraussichtlich weitere Plattformen erreichen, und auch neue Projekte aus dem Hause Koei Tecmo sind nicht ausgeschlossen, nachdem Crimson Butterfly erneut für Aufmerksamkeit sorgt.

Auch Publisher wie Capcom dürften mit Resident Evil-Ablegern nachziehen, um vom aktuellen Interesse an psychologischem Horror zu profitieren. Es bleibt spannend, wie sich das Genre weiterentwickelt – doch mit Kollaborationen wie dieser ist der erste Schritt zurück zu den Wurzeln bereits getan.

