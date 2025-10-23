Silent Hill f: Heiliges Schwert finden und Reinigung – Ganze Lösung!

In Silent Hill f gibt es unterschiedlichste Enden und um die wichtigen Items für die verschiedenen Enden (als Voraussetzung) zu erhalten, musst du hier und da ein paar besondere Aktionen vollziehen. Denn diese Items sind nicht in den normalen Spielfluss integriert.

In diesem Guide verrate ich dir, wie du an das Heilige Schwert herankommst, mit dem du einige der alternativen Enden offenlegst! Außerdem erfährst du, wie du das Schwert einer Reinigung unterziehst.

Aber sieh auch mal hier vorbei, wenn du noch kein Agura no Hotei-sama respektive den Hotei-sama im Schneidersitz im Besitz hast.

Das Heilige Schwert in Silent Hill f

Wie schalte ich das Heilige Schwert frei? Um an das Heilige Schwert heranzukommen, musst du das Spiel mindestens einmal durchgespielt haben, damit du das Item Brosche im NG+ erhältst, das du fortan im Inventar führst. Das Schwert ist also frühestens ab dem zweiten Spieldurchlauf erhältlich!

Voraussetzung für Heiliges Schwert

Um an das Heilige Schwert in Silent Hill f zu kommen, musst du ein paar Dinge während des zweiten Spieldurchlaufs erledigen. Dazu gehört das Suchen und Auffinden diverser Jizo-Statuen, sowie das opfern diverser Opfergaben und wie du all das erledigst, erfährst du hier eins nach dem anderen.

Opfergabe und Jizo-Statue 1

Um den ersten Teil des Rätsels um das Heilige Schwert zu lösen, gehst du zu dem jetzt offenstehenden Haus, noch recht weit vorne am Anfang des zweiten Spieldurchlaufs. Hier musst du die Schnitzeljagd lösen, um schließlich das Item Faded Bride Doll zu finden. Das ist die gesuchte Opfergabe!

Ein neues Spielareal steht offen. © Konami/Spielcode.de

In dieser Schatulle liegt die erste Opfergabe. © Konami/Spielcode.de

Das Item musst du nun an der nachfolgenden Jizo-Statue 1 als Opfergabe darbieten, in der Nähe des roten Briefkastens im Norden von Ebisugaoka.

Opfergabe und Jizo-Statue 2

Wenn du die Mission Gehe zu Rinkos Haus mit Shu hast, kannst du die zweite Opfergabe finden und abgeben. Das Item Rusted Flask kannst du einfach an der rechten Seite bei den Grabsteinen beim großen Torii einsammeln. Du gibst es ein Stück weiter im Süden ab, hinter einem kleinen Häuschen (siehe X auf der Karte).

Starte beim Pfeil fürs Item und lauf dann zum X. © Konami/Spielcode.de

Opfergabe und Jizo-Statue 3

Das nächste Opfer sind die speziellen Sandalen, also das Item Broken Japanese Geta Sandal, das du südlich von der Schule in einer Schachtel (bei einer zerstörten Treppe) findest und in der Nähe des hiesigen Schreins abgibst.

Vom Schrein aus läufst du ein Stück hoch (gen Süden) und dann siehst du am Ende ein Haus. Links hinter dem Haus ist die Jizo-Statue.

Hier liegen die Sandalen. © Konami/Spielcode.de

Vor der Schule. Erst zum Pfeil und dann zum X. © Konami/Spielcode.de

Opfergabe und Jizo-Statue 4

Und dann kommt die vierte Opfergabe, ein Kohlebecken namens Cracked Hibachi Brazier. Dieses Item findest du auf dem Weg zu Shus Haus (auf dem Berg). Du darfst das Haus von Shu noch nicht betreten, denn die Opfergabe liegt gleich in der Nähe des Hauses. Sieh hinten beim Schuppen nach (rechts davon liegt das Item).

Die vierte Jizo-Statue sitzt etwas weiter südlich in der Nähe des Schreins. Auf dem Weg zurück siehst du an der linken Seite einen Miniweg mit einem Zaun.

Rechts beim Schuppen ist ein kleiner Durchgang. © Konami/Spielcode.de

Erst den Schuppen abklappern und dann zurück zum langen Weg. © Konami/Spielcode.de

Opfergabe und Jizo-Statue 5

Das fünfte Item ist das alte Messer vom guten Papi, also Dad’s Old Kitchen Knife. Du findest es, wenn du den Berg hinab steigst zur Shimizu-Residenz, kurz vor der Rückkehr zur Stadt (also noch auf dem Berg).

Beim nördlichen Übergang (nach den Muttis) läufst du rechts zum Haus. In der hinteren Ecke steckt das Messer in einem Baum (siehe Pfeil auf der Karte).

Hier steckt das Messer im Baum. © Konami/Spielcode.de

Wenn du dann bei den beiden oberen Häusern bist, musst du dir das westliche Haus vornehmen. Die letzte Jizo-Statue befindet sich hinter dem Haus (siehe X auf der Karte).

Beim Pfeil findest du den Baum und beim X die Statue. © Konami/Spielcode.de

Fundort von Heiliges Schwert

Wo finde ich das Heilige Schwert? Das Heilige Schwert findest du schließlich am sagenumwobenen Baum südwestlich von Shus Haus. Wenn du schließlich den Berg während der Mission Gehe zu Shus Haus erklimmst, kommst du an diesem optionalen dran Weg vorbei. Das ist der Götterbaum in der Nähe des antiken Schreins.

Der Weg zum Heiligen Schwert ist frei. © Konami/Spielcode.de

Nur noch aufsammeln und das Ding gehört dir! © Konami/Spielcode.de

Das Heilige Schwert reinigen, so gehts!

Und um das Schwert reinigen zu können, musst du nun einen bestimmten Story-Fortschritt erreicht haben. Spiele so weit in der Geschichte, bis du diese Mission bekommst: Folge der Fuchsmaske in der Haupthalle.

Jetzt gilt es, erst einmal etwas zu erledigen. Von der Haupthalle aus läufst du in die Haupthalle – 1. Stock. Und da siehst du einen großen Raum im Süden mit den vielen Löchern im Boden. Folge dem Raum bis ans Ende und dann siehst du auf der westlichen Seite eine geheime Wand.

Folge dem Weg auf dieser Karte. © Konami/Spielcode.de

Das ist die geheime Wand. © Konami/Spielcode.de

Dahinter liegt ein geheimes Spielareal, das du mit der Brosche öffnen kannst. Im ersten Spieldurchlauf konntest du hier nicht weiterlaufen, da dir das entsprechende Item gefehlt hat.

Das Wasser-Rätsel im geheimen Garten

Wie löse ich das Wasser-Rätsel? In dem geheimen Garten dieser Tempelanlage musst du ein Wasser-Rätsel lösen, das du am zentralen Stein findest.

Der Stein verbirgt ein Geheimnis. © Konami/Spielcode.de

Lösung des Wasser-Rätsels: Läute die drei Glocken in der korrekten Reihenfolge, exakt nachdem du das hölzerne Donnern des Wasserfalls gehört hast.

Die erste Glocke befindet sich oberhalb des Geländes, innerhalb des Tempels direkt vor dem Eingang. Die zweite Glocke ist die Glocke auf der kleinen Insel, die ein Stück östlich neben dem Stein hängt. Die dritte Glocke hängt auf der kleinen Überführung. Halte dich rechts von der kleinen Insel und dann siehst du die Glocke auf dem schmalen Pfad.

Folge diesem Weg, um alle Glocken in der korrekten Reihenfolge zu klingeln. © Konami/Spielcode.de

Wie kann ich das Heilige Schwert reinigen? Jetzt färbt sich das Wasser rot und du hast das Rätsel gemeistert. Weiter geht es bei einer anderen Mission: Steige den Berg hinunter und gehe zur Shimizu-Residenz. Hier kannst du nun im Norden zum Schrein gehen und das Heilige Schwert reinigen.