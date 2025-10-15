Silent Hill f – Alle Ritualkammer-Abschnitte in der Haupthalle – 100% Lösung

In Silent Hill f musst du in der Ritualkammer in der Haupthalle das eine oder andere Rätsel lösen, um diesen harten Teil des Dunklen Schreins zu meistern.

Nachdem du Shus Haus auf dem Berg: Sugisato erreicht hast, geht es zurück in den dunklen Schrein, wo du nun vor ein äußerst schwieriges Rätsel gestellt wirst. Aber keine Sorge, ich erkläre dir in dieser Lösung Schritt für Schritt, wie du diesen Part meisterst.

Haupthalle – Gelange zur ersten Ritualkammer

Wie komme ich zur ersten Ritualkammer? Folge zunächst einmal dem maskierten Mann bis zu dem Raum mit den vielen Gängen. Hier findest du beim Eingang das Protokoll des Hausarzts und beim Schrein in der Mitte des verwinkelten Gebiets liegt ein Feierlicher Brief.

Viele verschlossene Türen: Laufe bei den verschlossenen Türen zunächst einmal nach Norden zu den Wolfsstatuen und von da aus nach Westen, um den Antiken Kamm aufzusammeln, der bringt immer ordentlich Glaube!

Jetzt geht es zunächst mal nach Osten zum Gang mit den blauen Flammen, wo du das große Gemälde bei den Treppen erspähst.

Ein schönes Gemälde, wenn du mich fragst. © Konami/Spielcode.de

Die südliche Treppe führt dich zu einem Speicherpunkt. Die nördliche Treppe führt dich hingegen weiter im Text. Sammle alle Vorräte ein und erreiche den Raum mit den vielen Kerzen. Dann erscheint eine Zwischensequenz und es geht zur Ersten Ritualkammer.

Ein grausame Ritual erwartet Hinako. © Konami/Spielcode.de

Gelange zur zweiten Ritualkammer

Wie finde ich die zweite Ritualkammer? Nach der wolfigen Transformation geht es weiter, es folgt der Weg zur Zweiten Ritualkammer. Doch zunächst solltest du noch ein Schrumpeliges Aburaage einsammeln, das beim Schrein liegt. Hmmm, lecker!

Folge dem Weg gen Westen zur blauen Flamme die Treppe hoch und lauf dann einmal um den Pudding, um wieder im Erdgeschoss zu landen. Du kannst jetzt einige der zuvor verschlossenen Türen mit deinem Fuchsarm als Schlüssel öffnen. Aber Vorsicht vor den Feinden an der Decke!

Zurück in der Haupthalle – Erdgeschoss

Beim Schrein in der Mitte findest du jetzt die Notiz Feierlicher Brief, wo du auch speichern kannst und nun kannst du die Tür im Westen (1.) unterhalb der Treppe hochziehen. Nimm die Notiz des Hausmädchens und daneben liegt ein neues Omamori (Krähe), das die Gesundheit nach dem Besiegen eines Gegners leicht wiederherstellt.

Klappere erst Weg 1 und dann Weg 2 ab. © Konami/Spielcode.de

Hinter dieser Tür geht die Story weiter. © Konami/Spielcode.de

Verlasse die kleine Vorratskammer und nimm die andere Tür im Südosten (2.) bei den blauen Flammen, die sich jetzt ebenfalls öffnen lässt. Speichere am Schrein und folge dem maskierten Mann.

Besiege jene bekannte Abscheulichkeit: Wie du idealerweise gegen das Muttermonster kämpfst, erkläre ich dir in diesem Guide. Danach kannst du die Zweite Ritualkammer betreten und Hinako unterzieht sich dem nächsten Ritus.

Der Weg zur letzten Ritualkammer

Nach der Grillparty sammelst du nun Getrockneter Kadaver auf dem Schrein ein und läufst bis zur Treppe. Die Treppe nach unten führt dich zurück zur Haupthalle, die Treppe nach oben führt dich in einen großen Raum mit einem Antiken Kamm. Später gibt es hier noch ein Geheimnis bei dem blutigen Bild. Dazu kommen wir weiter unten in der Lösung.

Ein blutiges Bild. Aber was hat das zu bedeuten? © Konami/Spielcode.de

Beim Eingang zur Haupthalle findest du rechts direkt eine Tür, die du jetzt öffnen kannst. Es ist eine weitere Vorratskammer und hier liegt der Brief von einer Frau.

Wo liegt die dritte Ritualkammer versteckt? Laufe nun nach Osten zum großen Gemälde, das du rechts von der großen Haupthalle findest. Hier startet das Abschlussritual.

Hier findest du die letzte Kammer. © Konami/Spielcode.de

Nimm die südliche Treppe nach oben, wo du zuvor nur einen Schrein zum Speichern vorgefunden hast. Diese Tür lässt sich jetzt öffnen!

Besiege in diesem Raum zunächst einmal alle Monster mitsamt dem dicken Monster mit der Taiko-Trommel im Maul und dann läufst du zur Dritten und letzten Ritualkammer.

Letzter Teil: Jage Fuchsmaske nach!

Schnapp dir danach 1x Antiker Kamm vom Schrein und folge dem Mann mit der Fuchsmaske.

Mit der neuen Maske des Fuchsclans kannst du jetzt die verborgenen Geheimnisse sehen. Dafür musst du an den richtigen Stellen suchen und die Fokustaste (L2) bis zum Fokus gedrückt halten. Damit gibt es jetzt ein paar Optionen.

Erinnerst du dich an den großen Raum im Südosten des Areals mit den vielen Löchern im Boden und dem Antiken Kamm, wo kein Vorankommen in Sicht war? Richtig, jetzt kannst du hier eine Geheime Wand öffnen. Hier findest du einmal Getrockneter Tierkadaver und eine Wappentür.

Diese Geheimwand ist jetzt passierbar. © Konami/Spielcode.de

Zurück in der Haupthalle: In der großen Haupthalle gibt es noch ein Geheimnis. Eine geheime Wand befindet sich von der Mitte aus gesehen im Süden, direkt links neben dem großen Eingang (bei den Bildern auf der Karte). Hier liegen weitere Vorräte.

Und jetzt kannst du deine neue Fähigkeit in der nördlichen Mitte der Haupthalle nutzen, um zwischen den beiden Wolfsstatuen den Ausgang freizulegen. Sammle dahinter alle Vorräte in dem Raum mit der kleinen Brücke ein, speichere und nimm Fuchsmaske an die Hand.

Herzlichen Glückwunsch, du hast den langen Teil des Dunklen Schreins gemeistert. Ich hoffe, die Lösung konnte dir helfen? Schreib es gerne in die Kommentare und erzähl uns von deinen Schwierigkeiten mit dem Part. Mehr lesen über Lösungen von Silent Hill f.