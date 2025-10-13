Silent Hill f – Shus wertvollste Besitztümer finden & Tipps gegen Monstermutter – Lösung

In Silent Hill f musst du in der Gebetshalle verschiedene Wege meistern, um durch das Heilige Tor zu gelangen. In dieser Lösung erfährst du, wie du im Dunklen Schrein, der Anderswelt von Silent Hill f, auf die Suche nach Shus Kostbarkeiten gehst.

Es gilt insgesamt 2x Besitztümer für Shu zu finden, die du auf ein Podest beim Heiligen Tor ablegen musst, damit er all seine 6x Besitztümer voll hat. Doch der Lösungsweg dahin ist steinig!

Shus wertvollste Besitztümer – Lösung

Wenn du den Westlichen und Östlichen Flügel in der Gebetshalle (zur Lösung) gemeistert hast, war es das leider noch nicht! Es tut mir sehr leid, aber ein Klassenkamera fehlt noch.

Es folgt ein Rätsel, bei dem du Shus wertvollste Besitztümer finden und ablegen musst. Nur welche sind es? Und wo finden wir Shus Kostbarkeiten? Hier in dieser Lösung erfährst du alles über Shus wertvollste Besitztümer und es geht direkt los.

Ein Zettel mit Erinnerungen weist darauf hin, dass wir alles auf ein Podest legen sollen. Wir starten, indem du die Tür im Nordwesten durchschreitest. Hier sind viele Monster, also Vorsicht!

An den ersten Teil der Besitztümer kommst du im Grunde sehr leicht heran, auch wenn der Lösungsweg zurück zur Mitte mit dem zweiten Teil der Besitztümer verbunden ist. Du musst lediglich beim Raum mit der Wolfsstatue einen Abstecher nach Norden machen. Hier findest du ums Eck die Zeichnung der jungen Shimizu Hinako, die nicht gerade nett ist (Böser Shu!).

Das war leicht? © Konami/Spielcode.de

Den ersten Wolfsstatuen-Schalter schaltest du daraufhin kurz von Rot auf Blau, um im Süden nun eine Unterführung frei zu legen, der du jetzt folgst. Du findest bei der ersten Kurve eine Ema-Holztafel auf dem Regal, immer ein wichtiges Upgrade für deinen Charakter!

Folge dem Weg bis zur Wolfsstatue, schalte sie von Blau auf Rot und laufe durch die Doppeltür. Hier wirst du mit einem Scheusal konfrontiert.

Tipps gegen die Monstermutter

Es ist eine Art von Monstermutter, die kleine Kinderchen in Eierform abwirft, die nach einer gewissen Zeit schlüpfen und dabei auch noch ganz nebenher Säure versprüht. Alles in allem ist die Gute kein friedfertiger Zeitgenosse! Aber nicht mit uns. Denn ich habe hier ein paar Tipps und Tricks für dich, mit denen du das Scheusal schnell besiegst.

Wenn das Monster einen Schrei ausstößt, solltest du auf Distanz gehen, damit du keinen Verstand verlierst.

ausstößt, solltest du auf Distanz gehen, damit du keinen Verstand verlierst. Vernichte immer zuerst alle Krabbelnden Monster, so kannst du dich besser auf die gebärfreudige Mutter konzentrieren. Das heißt auch, dass du sofort alle Eier zerstören musst, bevor sie schlüpfen (2x starke Angriffe mit dem Naginata).

Diese kleinen Viecher im Auge behalten. © Konami/Spielcode.de

Den Säure-Attacken kannst du leicht mit einer Links- oder Rechts-Bewegung ausweichen.

kannst du leicht mit einer Links- oder Rechts-Bewegung ausweichen. Nutze das „rote“ Zeitfenster für einen starken Fokus-Angriff. Das passiert zwar nicht so oft, aber hämmert recht ordentlich rein!

Und immer schön von der Seite attackieren! © Konami/Spielcode.de

Außerdem kannst du Items wie das Higashi verwenden, um beispielsweise kurzzeitig keine Ausdauer zu verlieren. Und ich hoffe, du hast noch das eine oder andere Heil-Item wie Verband zur Hand? Dann ist das Monster ganz gut machbar!

Shus wertvollste Besitztümer aufstellen!

Nach dem erfolgreichen Kampf: Verlassen den Raum nun durch die offene Tür im Osten und gehe nach oben. Nördlich findest du den Schalter, den es auf Blau umzuschalten gilt. Davor liegt der Brainia Hero Comic, den du unbedingt aufsammeln solltest.

Das ist ein Teil der Lösung. © Konami/Spielcode.de

Denn das ist der zweite Teil von Shus wertvollsten Besitztümern und das Item ist leicht zu übersehen. Nach der Aktivierung des Schalters kannst du den runden Raum in die südliche Richtung durch das Blaue Tor verlassen.

Lege den Comic auf das rechte Podest. © Konami/Spielcode.de

Positioniere die Zeichnung auf das linke Podest in der Mitte. © Konami/Spielcode.de

Zurück im großen Hauptraum mit den Besitztümern geht es nun weiter. Hier kannst du den Comic auf das rechte Podest vor der Heiligen Tür ablegen. Das Bild der jungen Hinako legst du auf das linke, mittlere Podest und dann öffnet sich das Heilige Tor (Nr.3), wo dein Partner Shu entspannt eine Runde abhängt. Hinako legt den Schalter um und das Kapitel ist abgeschlossen.

Herzlichen Glückwunsch, du hast den letzten Teil der Gebetshalle geschafft. Ich hoffe, die Lösung konnte dir etwas weiterhelfen? Schreibe es unbedingt in die Kommentare und erzähl uns von deinen Erfahrungen mit dem Spiel. Jetzt noch mehr lesen, unsere Lösungen von Silent Hill f.