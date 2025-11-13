Silent Hill f Patch bringt neuen „Casual Action“-Modus für leichteren Spielspaß

Nach anhaltender Kritik an der Kampfmechanik von Silent Hill f hat der Entwickler NeoBards nun ein Update veröffentlicht, das die größten Beschwerden der Spieler angeht. Die am 13. November 2025 veröffentlichten Patch-Notes für das Update 1.10 führen den neuen Schwierigkeitsgrad „Casual Action“ ein, der die Herausforderungen des Spiels erheblich reduziert.

Ein neuer Schwierigkeitsgrad

Was ändert der Casual Action Schwierigkeitsgrad? Der neue Schwierigkeitsgrad „Casual Action“ ermöglicht es dir, das Spiel mit weniger Aufwand zu bewältigen. Diese Option ist sowohl im Hauptmenü als auch beim Start eines New Game+ verfügbar. Solltest du auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen und mehrfach den Game Over-Bildschirm erreichen, kannst du ebenfalls auf die Casual-Option umschalten.

Die Einführung dieses Modus zielt darauf ab, den Fokus wieder mehr auf die psychologische Horror-Atmosphäre zu lenken, für die die Silent Hill-Reihe bekannt ist, und weniger auf die bisher als zu schwierig empfundene Kampfmechanik.

Weitere Verbesserungen

Was beinhaltet das Update noch? Neben dem neuen Schwierigkeitsgrad bringt das Update weitere Verbesserungen mit sich. So wurde eine Option hinzugefügt, die es dir erlaubt, während eines Durchlaufs im New Game+ bestimmte Abschnitte zu überspringen. Dies erleichtert es dir, mehrere Durchgänge abzuschließen und alle möglichen Enden zu sehen.

Weitere Änderungen umfassen die Reduzierung der Anzahl von Kämpfen, schnellere Erholung der Ausdauer von Hinako und die Möglichkeit, die Bewegungsunschärfe auf Konsolen auszuschalten. Hinako nimmt auf dem Schwierigkeitsgrad „Hard Action“ weniger Schaden, und zahlreiche Fehler wurden behoben, die das Spielerlebnis gestört haben könnten.

Fehlerbehebungen

Welche Bugs wurden behoben? Das Update behebt eine Vielzahl von Fehlern, darunter doppelte Figuren in Zwischensequenzen, nicht angezeigte Interaktionssymbole und unbewegliche Feinde, die den Spielfortschritt behinderten. Zudem wurden Probleme mit der Darstellung von Beleuchtungseffekten und der ungewollten Bewegung des Cursors behoben.

Diese Korrekturen sollen sicherstellen, dass du ein reibungsloseres Spielerlebnis genießen kannst, ohne durch technische Probleme gestört zu werden.

Ein Blick in die Zukunft

Wie könnte sich das Update auf die Zukunft von Silent Hill f auswirken? Mit dem neuen Casual Action-Modus könnte Silent Hill f seine Popularität weiter steigern und noch mehr Spieler anziehen. Die Anpassungen könnten nicht nur die Bewertungen des Spiels weiter verbessern, sondern auch die Langlebigkeit des Spiels durch neue Spielmodi und mögliche zukünftige Updates sichern.

Für dich als Fan der Serie ist es spannend zu sehen, wie NeoBards weiterhin auf das Feedback der Community reagiert und das Spielerlebnis optimiert. Bleibe dran für kommende Updates und erlebe, wie sich Silent Hill f weiterentwickelt.

