Silent Hill f – Inventar vergrößern, wie geht das? – Lösung

In Silent Hill f gibt es viele Items, die uns im nebligen Alltag des Psycho-Horrorspiels von Nutzen sein können. Doch so viele verschiedene Items führen auch zu einem großen Problem. Das Ressourcen-Management erfordert die Überlegung, welche Gegenstände aufgesammelt werden wollen und welche nicht.

Aber um diesen Prozess zu vereinfachen gibt es eine einfache Lösung. Du kannst deinen Inventarplatz erweitern. Dafür gibt es bestimmte Collectibles im Spiel und wie genau das funktioniert, erfährst du hier in dieser Lösung.

Inventarplatz in Silent Hill f erhöhen, so gehts!

Wie vergrößere ich das Inventar in Silent Hill f? Um mehr Items tragen zu können, musst du bestimmte Sammelgegenstände finden. Diese nennen sich Schultertaschen. Hast du eine Schultertasche gefunden, erhöht sich dein Inventarplatz um +1 und du kannst mehr Items aufsammeln. Es lohnt sich also, nach den Schultertaschen Ausschau zu halten, doch wenig überraschend sind diese nicht immer leicht zu finden.

Die Taschen erhöhen deinen Inventarplatz! © Konami/Spielcode.de

Fundort der Schultertaschen

Eine der Schultertaschen, die deine Inventarkapazität erhöhen, findest du nach dem Durchschreiten des großen Tores auf dem Schreinweg (Lösung des Schreinwegs). Sobald du die nachfolgende Mission erhältst, kannst du die Tasche finden:

„Gehe zu Rinkos Haus.“

Wenn du also zurück in der nebligen Stadt bist, musst du Ebisugaoka zwar gen Osten verlassen, doch du solltest unbedingt einen kleinen Schlenker in die Mitte des Gebiets machen. Hier siehst du im mittleren Westen ein Scheusal, das die ganze Zeit mit dem Messer auf eine Tür einsticht. Hinter dem Monster in der linken Ecke liegt die Tasche auf einer großen Mülltonne.

Diesen Weg kannst du gehen, um die Tasche zu finden. © Konami/Spielcode.de

In dieser versteckten Ecke wartet das Item! © Konami/Spielcode.de

Ich hoffe, dieser Guide konnte dir etwas behilflich sein, damit du dein Inventar erweitern und viel mehr Items sammeln kannst! Erfahre hier noch mehr über unsere Lösungen von Silent Hill f.