Highguard Episode 2: Neue Inhalte und Community-Feedback-Umsetzung

Nur wenige Tage nach dem Launch von Highguard am 26. Januar 2026 bringt Wildlight Entertainment bereits eine umfangreiche Erweiterung. Episode 2, die am 6. Februar 2026 erscheint, liefert nicht nur neue Inhalte, sondern reagiert auch direkt auf das Feedback der Community.

Im Mittelpunkt des Updates steht der neue Warden Ekon – ein legendärer Monsterjäger mit der Fähigkeit, sich in einen riesigen Wolf zu verwandeln. Seine Fähigkeiten zielen auf Spurenlesen, Jagd und Kontrolle: Mit Dread markiert er verletzte Gegner, sein Wolfgeist spürt Feinde auf, und mit dem Ultimate Furchteinflößendes Heulen wird das gesamte gegnerische Team verlangsamt und hervorgehoben.

Neue Karte, Mounts und Ranked-Modus

Was erwartet dich in Episode 2 an spielerischen Neuerungen? Neben Ekon kommt mit Skydrift eine neue Karte in die Rotation, die sowohl für 3v3- als auch 5v5-Matches verfügbar ist. Die Map ist westlich von Headwall angesiedelt und führt dich durch schwebende Paläste, Steinringe und gigantische Kettenbrücken. Mit Sky Jumpern gelangst du in höhere Ebenen, was neue taktische Möglichkeiten eröffnet.

Zusätzlich werden zwei neue Reittiere eingeführt: der Dire Wolf und seine Variante Schattenwolf. Letzterer lässt sich durch das Absolvieren von zehn Ranked-Matches freischalten – unabhängig vom Spielergebnis.

Ranked-Modus und Belohnungssystem

Wie funktioniert das neue Ranglistensystem? Der Ranked-Modus basiert auf dem 3v3-Raid-Format. Du startest in Bronze 3 und kannst dich durch sieben Ränge mit jeweils drei Divisionen hocharbeiten. Dabei sammelst du Ranglistenpunkte (RP), die durch Siege sowie bestimmte Boni beeinflusst werden, zum Beispiel für Solo-Spiele.

Zur Fairness trägt ein Frühabbrecher-Penalty bei, ebenso wie ein Schutz bei Niederlagen in bestimmten Situationen. Als Belohnung winken kosmetische Items wie Bannerrahmen, die deine Leistung während einer Episode sichtbar machen.

Überarbeitungen am Raid-Modus

Welche Gameplay-Änderungen bringt Episode 2? Wildlight Entertainment hat zahlreiche Optimierungen vorgenommen, um die Spielbalance zu verbessern. Besonders der Gear-Up-Phase wurde Aufmerksamkeit gewidmet. Die Loot-Verteilung an interessanten Orten wurde überarbeitet: Rote Waffenkisten enthalten nun Meisterwerk-Waffen mit verbesserten Werten.

Zudem wurden Ultimate-Ladegeräte besser auffindbar gemacht, Speed-Gates reagieren kontextsensitiver, und Wegpunktmarkierungen helfen bei der Orientierung. Ein neues Statistikmenü zeigt nun auch Daten zur Angriffs- und Verteidigungsleistung in Raids.

Neue Waffen-Mods und technische Verbesserungen

Wie wird das Meta durch neue Mods beeinflusst? Mit dem Update kommen Orange Waffen-Mods ins Spiel, die bestehende Waffen noch tödlicher machen. Hier eine Auswahl:

Säbelgewehr – Aufprallmunition: Zwei-Schuss-Salve, erhöhte kritische Schadensrate, langsamere Feuerrate

Zwei-Schuss-Salve, erhöhte kritische Schadensrate, langsamere Feuerrate Vanguard – Trommelmagazin: Größeres Magazin, aber langsamere Nachladung

Größeres Magazin, aber langsamere Nachladung Corsair – Doppelschuss: Feuert 12 Kugeln pro Auslöser

Gleichzeitig wurden Performance-Optimierungen vorgenommen, darunter verbesserte Netzwerknutzung, NVIDIA Reflex-Unterstützung und überarbeitete Animationen bei Ziplines und Mantling.

Quality-of-Life-Features und Bugfixes

Welche Verbesserungen erleichtern dir den Spielalltag? Die Entwickler haben über 50 kleinere Anpassungen vorgenommen. Dazu gehören unter anderem:

HUD zeigt Kills und Assists über der Minimap

Zipline-Benutzung ist flüssiger und intuitiver

AFK-Timer wurde auf 4 Minuten reduziert

Großes Emote-Update: Nach Wiederbelebung kannst du mit einem Knopfdruck „Danke“ sagen

Ping-System wurde erweitert – du kannst jetzt auch Ziplines, Kai’s Eiswand und Mara’s Feindmarkierungen anpingen

Balance-Tweaks an Charakteren und Waffen

Was hat sich bei den Wardens und Items verändert? Zahlreiche Helden wurden überarbeitet. Unter anderem:

Slade: Ult-Schaden wird nun korrekt auf unebenem Terrain berechnet

Ult-Schaden wird nun korrekt auf unebenem Terrain berechnet Redmane: Kann nun Böden unter sich zerstören und trifft zuverlässiger

Kann nun Böden unter sich zerstören und trifft zuverlässiger Mara: Dismount erfolgt automatisch bei Nutzung von Immortal Coil

Dismount erfolgt automatisch bei Nutzung von Immortal Coil Una: Verbesserte Zielerfassung ihrer Minions

Verbesserte Zielerfassung ihrer Minions Atticus: Audio seines Ultimates ist nun auch durch Wände hörbar

Auch Waffen wie Vanguard, Longhorn und Viper wurden angepasst, u. a. durch Änderungen an Feuerrate, Rückstoß und Magazingröße.

Ein starkes Signal an die Community

Wie positioniert sich Highguard mit Episode 2? Nach einem durchwachsenen Start zeigt Wildlight Entertainment, dass es auf seine Community hört. Mit neuen Inhalten, Ranked-Matches, Balancing-Anpassungen und spürbaren technischen Verbesserungen macht Episode 2 deutlich, dass Highguard langfristig wachsen will.

Ob das reicht, um die Spielerzahlen auf Dauer zu stabilisieren, bleibt abzuwarten. Doch der Umfang und die Qualität des Updates lassen auf eine engagierte Weiterentwicklung hoffen.

Wie gefällt dir Episode 2 in Highguard? Hast du Ekon schon ausprobiert oder dich in den Ranked-Modus gestürzt? Verrate es gerne in den Kommentaren!