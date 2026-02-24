Animal Crossing New Horizons Update 3.0.1 behebt Bugs und Switch-2-Probleme

Animal Crossing: New Horizons hat überraschend ein weiteres Update bekommen. Nach dem großen Versionssprung auf 3.0, der viele Fans zurück auf ihre Insel gelockt hat, liefert Nintendo jetzt Version 3.0.1 nach und räumt damit einige der nervigsten Probleme aus dem Weg. Gerade wenn du seit Jahren an deiner Insel feilst, können selbst kleine Bugfixes am Ende den Unterschied machen.

Die neue Version ist kein Content-Feuerwerk wie das große 3.0-Update, soll aber vor allem Stabilität bringen. Auffällig ist außerdem, dass das Update auch gezielt Anpassungen für Nintendo Switch 2 enthält, inklusive eines Fixes für eine unschöne Himmelsdarstellung und Änderungen am Rumble.

Die wichtigsten Fixes im Update 3.0.1

Welche Probleme behebt Animal Crossing: New Horizons Update 3.0.1? Laut der von der Community zusammengetragenen Änderungen aus dem Ingame-Benachrichtigungssystem nimmt sich Version 3.0.1 einer ganzen Reihe konkreter Fehler an, die seit 3.0 für Frust gesorgt haben. Im Fokus stehen Performance, Item-Verhalten und kleinere KI-Aussetzer.

Besonders wichtig: Einige Bugs konnten direkt die eigene Insel beeinflussen, etwa wenn Gegenstände beim Aufräumen plötzlich verschwanden oder sich unerwartet veränderten. Genau solche Dinge sind für Langzeitfans kritisch, weil sie teils in mühsam geplante Dekorationen und Setups eingreifen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel nach dem Verlassen des Inselhotels in einen Außenbereich langsamer als normal lief.

Ein Problem wurde behoben, bei dem beim Aufräumen der Insel durch Resetti Zäune, die weggeräumt oder eingelagert waren, in andere Anpassungen wechseln oder dupliziert werden konnten und einige aufgeräumte Gegenstände verschwanden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Nepp und Schlepp dem Charakter manchmal nicht mehr in Nooks Laden folgten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Gegenstände aus einem Stein herauspoppen konnten, bevor die Schaufel beim Schlagen Kontakt hatte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem nach dem Spielen mit einer anderen Person auf einer Schlummerinsel Hausumbauten oder Umzüge auf der Schlummerinsel nicht mehr verfügbar sein konnten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Installationssequenz der Kamera-App abgespielt werden konnte, wenn man die Inselgestalter-Lizenz am Nook-Stop einlöste.

Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Gegenstände im Katalog für Fotostudios und die Hotelgestaltung an falschen Positionen angezeigt wurden.

Weitere Anpassungen und Korrekturen wurden vorgenommen, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Anpassungen für Nintendo Switch 2

Welche Verbesserungen gibt es auf Nintendo Switch 2? Zusätzlich zu den allgemeinen Bugfixes nennt Version 3.0.1 auch zwei gezielte Anpassungen für die Nintendo Switch 2. Dabei geht es einmal um die Darstellung des Himmels und einmal um die Intensität der Controller-Vibration.

Der Grafik-Fix soll ein Problem beheben, bei dem Wolken nahe des Horizonts draußen auf der Insel versetzt wirken konnten, wodurch Teile des Himmels unnatürlich aussahen. Außerdem wurde die Vibrationsstärke angepasst, damit sie dem Niveau entspricht, das man vom Spielen auf der Nintendo Switch kennt.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Wolken nahe des Horizonts im Außenbereich der Insel versetzt erscheinen konnten, wodurch Teile des Himmels unnatürlich wirkten.

Die Intensität der Controller-Vibration wurde an das Niveau angepasst, das beim Spielen auf Nintendo Switch genutzt wird.

Warum das Update für Rückkehrer interessant ist

Für wen lohnt sich das Reinschauen jetzt besonders? Wenn du Animal Crossing: New Horizons nach dem 3.0-Update wieder installiert hast, aber wegen Bugs, Rucklern oder seltsamen Item-Problemen genervt warst, ist 3.0.1 genau die Art von Patch, die das Erlebnis spürbar glätten kann. Gerade die Fixes rund um Resetti und das Aufräumen sind ein Thema, das viele Inselbauer direkt betrifft.

Ein Punkt, der in der Community gemischt aufgenommen wird, ist die Anpassung der Vibration auf Nintendo Switch 2: Manche mochten das kräftigere Rumble-Feedback und hätten es gern so behalten. Unterm Strich sorgt 3.0.1 aber vor allem dafür, dass sich New Horizons wieder verlässlicher anfühlt.

Wie läuft Animal Crossing: New Horizons bei dir seit dem Update 3.0.1: merkst du die Fixes, und stört dich die angepasste Vibration auf Nintendo Switch 2? Schreib es gern in die Kommentare.