Animal Crossing New Horizons – 6x neue offizielle Retro-Designs gratis!

Animal Crossing: New Horizons bekommt nach dem überraschenden 3.0-Update direkt den nächsten kleinen Bonus: Nintendo hat neue, offizielle Retro-Designs veröffentlicht, die ihr kostenlos herunterladen und auf eure Insel packen könnt. Die Extras sind ab sofort verfügbar und richten sich klar an alle, die neben entspanntem Insel-Leben auch eine Schwäche für klassische Nintendo-Hardware haben.

Erst im Januar hat Nintendo Version 3.0 ausgerollt, inklusive nativer Switch-2-Aufwertung und frischer Inhalte wie dem Resort-Hotel. Seitdem nutzen viele die Gelegenheit, um ihre Insel umzubauen, Räume neu zu gestalten oder einfach wieder täglich reinzuschauen. Die neuen Designs passen da perfekt rein, weil sie sich wie kleine Fanservice-Sammelstücke in eure Deko integrieren lassen.

Retro-Designs für eure Insel

Welche kostenlosen Inhalte sind jetzt verfügbar? Insgesamt gibt es sechs neue Custom Designs, die thematisch an klassische Nintendo-Systeme angelehnt sind. Als Blickfang ist unter anderem ein Game-Boy-Aufsteller dabei, der sich besonders gut für Spielezimmer, Wohnzimmer-Ecken oder kleine Museumsausstellungen eignet.

Außerdem sind Famicom-Shirt-Designs Teil des Drops, mit denen ihr euren Bewohnern oder euch selbst einen klaren Retro-Look verpassen könnt. Unterm Strich ist das genau die Art von offiziell abgesegnetem Kosmetik-Content, der sich schnell einsammelt, aber lange als Deko-Detail auf der Insel bleibt.

So klappt der Download in Animal Crossing: New Horizons

Wie lädt man die Nintendo-Designs herunter? Voraussetzung ist ein aktives Nintendo-Switch-Online-Abo. Zusätzlich müsst ihr den Schneidersalon auf eurer Insel freigeschaltet haben, weil dort das Custom-Design-Portal steht.

Falls der Laden bei euch noch fehlt, führt der Weg über die üblichen Insel-Meilensteine: Museum bauen, Nooks Laden eröffnen, das Service-Center aufwerten und anschließend bei Mabel während ihrer Besuche zweimal einkaufen, bis sie sich dauerhaft niederlässt.

Wo gibt man die Codes ein? Im Schneidersalon geht ihr zum Custom-Design-Portal hinten im Raum. Dort könnt ihr entweder eine Creator-ID oder eine Design-ID eingeben. Anschließend bestätigt ihr den jeweiligen Code, den Nintendo in den geteilten Bildern zu den Designs direkt mitliefert, damit ihr nicht lange suchen müsst.

Was das 3.0-Update zusätzlich ins Spiel bringt

Welche neuen Features kamen mit Version 3.0? Neben dem Resort-Hotel hat Nintendo mit dem Update auch Resettis Reset-Service hinzugefügt. Der hilft euch dabei, größere Bereiche der Insel aufzuräumen und umfangreiche Umbauaktionen schneller umzusetzen, was gerade bei kompletten Neudesigns eine echte Erleichterung sein kann.

Dazu kommen neue Schlummerinseln, die ihr gemeinsam mit Familie und Freunden dekorieren könnt. Das zahlt auf den Kreativ- und Wohlfühlkern von New Horizons ein und liefert wieder mehr Gründe, regelmäßig vorbeizuschauen, auch wenn die eigene Hauptinsel gerade schon ziemlich durchgeplant ist.

Jubiläum und Ausblick für die Reihe

Was bedeutet das für Animal Crossing im Jahr 2026? 2026 feiert die Reihe ihr 25-jähriges Jubiläum, weshalb viele Fans auf weitere Aktionen und Ankündigungen hoffen. Dass Nintendo nach einem großen Update direkt noch offizielle Gratis-Designs nachschiebt, wirkt zumindest wie ein kleines Zeichen, dass das Franchise weiterhin aktiv begleitet wird.

New Horizons ist inzwischen sechs Jahre alt, und entsprechend wächst die Erwartung, dass Nintendo bei einer der kommenden Präsentationen auch über die Zukunft der Serie spricht. Ob das am Ende neue Inhalte, weitere Drops oder sogar ein komplett neuer Ableger werden, bleibt offen, aber der Zeitpunkt wäre aus Fan-Sicht definitiv passend.

Habt ihr euch die Retro-Designs schon geschnappt und wo würdet ihr den Game-Boy-Aufsteller auf eurer Insel platzieren? Schreibt es gerne in die Kommentare.