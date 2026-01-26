Resident Evil Requiem: Erster DLC angeblich geplant – Alyssa Ashcroft soll im Mittelpunkt stehen

Mit Resident Evil: Requiem kehrt Capcom Ende Februar nicht nur zu klassischen Horror-Tugenden zurück, sondern setzt erzählerisch auch neue Akzente. Im Mittelpunkt steht mit Grace Ashcroft eine neue Protagonistin, deren persönliche Geschichte eng mit den dunklen Kapiteln der Serienvergangenheit verknüpft ist. Dass Capcom parallel zur Fertigstellung des Hauptspiels offenbar bereits über zusätzliche Inhalte nachdenkt, überrascht vor diesem Hintergrund kaum.

Insider deutet Story-DLC mit Fokus auf Alyssa an

Laut dem bekannten Horror-Insider Dusk Golem soll Capcom an einem ersten Story-DLC arbeiten, der sich um Alyssa Ashcroft dreht. Die investigative Journalistin ist Serienfans aus früheren Ablegern bekannt und spielt auch für die Handlung von „Resident Evil: Requiem“ eine zentrale Rolle. Alyssa ist die Mutter von Grace und wurde Jahre vor den Ereignissen des neuen Serienteils unter bislang nicht vollständig geklärten Umständen ermordet.

Der DLC könnte laut Gerücht nicht nur zusätzliche Hintergrundinformationen liefern, sondern Spielern sogar erlauben, Alyssa selbst zu steuern. Denkbar wäre ein in sich geschlossenes Kapitel, das zeitlich vor der Haupthandlung angesiedelt ist und die letzten Ermittlungen der Journalistin beleuchtet. In den bisherigen Trailern tauchte Alyssa lediglich in kurzen Rückblenden auf, was Spekulationen über ihre größere narrative Bedeutung zusätzlich befeuert.

Mehr Kontext für die Serienlore?

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, würde Capcom einen Ansatz verfolgen, der bereits bei früheren „Resident Evil“-Ablegern gut funktioniert hat. Zusätzliche Story-DLCs dienten dort häufig dazu, offene Fragen zu beantworten, Nebenfiguren stärker auszuleuchten oder bekannte Ereignisse aus einer neuen Perspektive zu zeigen. Ein spielbarer Abschnitt mit Alyssa Ashcroft könnte genau in diese Kerbe schlagen und zugleich die emotionale Bindung zu Grace weiter vertiefen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gleichzeitig wäre ein solcher DLC eine Gelegenheit, das eher investigative, weniger kampfbetonte Gameplay stärker zu betonen, ein bewusster Kontrast zu den actionreicheren Abschnitten mit Leon S. Kennedy, die Capcom bereits offiziell bestätigt hat.

Noch keine Bestätigung durch Capcom

Wie üblich bei frühen Leaks mahnt Dusk Golem jedoch zur Vorsicht. Der Insider betont, dass er die Informationen bislang nicht unabhängig verifizieren konnte. Eine offizielle Stellungnahme von Capcom steht aktuell noch aus. Ob der DLC bereits kurz nach Release oder erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen könnte, ist ebenfalls offen.

Fest steht: Resident Evil: Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PC, PS5, Xbox Series X/S sowie die Switch 2. Im PlayStation Store werden eine Standard Edition für 79,99 Euro und eine digitale Deluxe Edition für 89,99 Euro angeboten, die neben kosmetischen Extras auch zusätzliche Akten und Audio-Inhalte enthält.

Sollte Capcom in den kommenden Wochen tatsächlich einen Story-DLC ankündigen, dürfte Alyssa Ashcroft für viele Fans eine naheliegende und zugleich spannende Wahl sein.