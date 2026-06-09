Live-Ticker – Nintendo Direct: Alle News rund um die Präsentation (zuletzt aktualisiert: 09.06., 11:07 Uhr)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier findet ihr alle wichtigen Infos, Trailer, Release-Termine und Überraschungen rund um die heutige Nintendo Direct und das anschließende Nintendo Treehouse: Live.

Heute ist es so weit: Nintendo zeigt eine neue Nintendo Direct. Die Präsentation startet am Dienstag, den 9. Juni 2026, um 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Die Nintendo Direct soll rund 50 Minuten dauern. Direkt im Anschluss folgt außerdem Nintendo Treehouse: Live mit rund 95 Minuten zusätzlichem Gameplay-Material, Einblicken und Präsentationen zu ausgewählten Spielen.

Heute läuft die neue Nintendo Direct

Nach zahlreichen Gerüchten, Spekulationen und Erwartungen hat Nintendo die heutige Direct offiziell bestätigt. Für Fans dürfte die Präsentation besonders spannend werden, weil Nintendo hier einen Ausblick auf kommende Spiele, neue Trailer, mögliche Release-Termine und vielleicht auch die eine oder andere Überraschung geben könnte.

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Anders als bei einer kurzen Indie-Präsentation oder einem einzelnen Spiel-Showcase handelt es sich diesmal um eine größere Nintendo Direct. Mit rund 50 Minuten Laufzeit bleibt genug Raum für mehrere Titel, Updates zu bekannten Spielen und mögliche Neuankündigungen.

Direkt danach geht es mit Nintendo Treehouse: Live weiter. Dort zeigt Nintendo traditionell längere Gameplay-Szenen und gibt detailliertere Einblicke in einzelne Spiele.

Nintendo Direct: Uhrzeit, Dauer und Stream

Die wichtigsten Infos zur heutigen Präsentation im Überblick:

Event: Nintendo Direct

Datum: Dienstag, 9. Juni 2026

Uhrzeit: 16:00 Uhr deutscher Zeit

Dauer der Direct: rund 50 Minuten

Anschlussprogramm: Nintendo Treehouse: Live

Dauer Treehouse: rund 95 Minuten

Stream: Offizielle Nintendo-Kanäle

Fokus: Neue Spiele, Trailer, Gameplay, Release-Termine und Updates

Wer die Präsentation live verfolgen möchte, kann den Stream über die offiziellen Nintendo-Kanäle anschauen. Wir begleiten die Direct hier im Live-Ticker und sammeln alle wichtigen Ankündigungen in Echtzeit.

Was könnte Nintendo heute zeigen?

Offiziell hat Nintendo im Vorfeld noch nicht vollständig verraten, welche Spiele Teil der heutigen Direct sein werden. Genau das macht den Reiz der Präsentation aus.

Zu erwarten sind neue Trailer, Updates zu bereits angekündigten Titeln, mögliche Release-Termine und vermutlich auch frische Einblicke in kommende Spiele für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Besonders spannend wird, welche Spiele Nintendo im Anschluss bei Treehouse: Live ausführlicher zeigt. Das könnte ein Hinweis darauf sein, welche Titel in den kommenden Monaten besonders wichtig werden.

Gibt es Überraschungen?

Bei Nintendo Directs sollte man Überraschungen nie komplett ausschließen. Nintendo ist bekannt dafür, einzelne Ankündigungen bis zur letzten Minute geheim zu halten. Ob es heute große Neuankündigungen, neue Ableger bekannter Marken oder unerwartete Comebacks gibt, bleibt abzuwarten.

Klar ist aber: Mit 50 Minuten Direct und anschließendem Treehouse-Programm ist die heutige Präsentation deutlich umfangreicher als ein kleiner kurzer Info-Stream.

Warum die Nintendo Direct heute wichtig ist

Die heutige Nintendo Direct kommt zu einem spannenden Zeitpunkt. Nach mehreren großen Gaming-Shows in den vergangenen Tagen richtet sich der Blick nun auf Nintendo. Während das Summer Game Fest und der Xbox Games Showcase bereits zahlreiche Trailer und Termine geliefert haben, ist heute Nintendo an der Reihe.

Für Spielerinnen und Spieler bedeutet das: Der Juni bleibt vollgepackt mit Ankündigungen. Nintendo hat jetzt die Chance, eigene Akzente zu setzen und zu zeigen, welche Spiele in den nächsten Monaten für Switch und Switch 2 wichtig werden.

Wir begleiten die Nintendo Direct ab 16:00 Uhr live und aktualisieren diesen Artikel fortlaufend mit allen wichtigen Ankündigungen, Trailern, Release-Terminen und Highlights.