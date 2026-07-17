God of War bei Prime Video – Ryan Hurst verletzt, Kratos muss neu besetzt werden

Die Live-Action-Serie zu God of War muss offenbar einen massiven Rückschlag verkraften: Kratos soll neu besetzt werden, nachdem sich Hauptdarsteller Ryan Hurst während der Dreharbeiten schwer verletzt hat. Damit steht ausgerechnet die zentrale Figur der Prime-Video-Produktion plötzlich wieder am Anfang, obwohl die Kameras bereits seit Monaten laufen.

Die TV-Adaption wurde im Mai 2022 offiziell angekündigt, Prime Video bestellte die Serie im Dezember 2022. Erst im Januar 2026 wurde bekannt, dass Hurst die Rolle von Kratos übernimmt, kurz danach startete die Hauptproduktion. Ende Februar 2026 bestätigte Prime Video dann, dass die Dreharbeiten vollständig angelaufen sind.

Schwere Verletzung zwingt zur Neubesetzung

Warum wird Kratos in der God-of-War-Serie neu besetzt? Berichten zufolge zog sich Ryan Hurst im Juni 2026 am Set in Vancouver bei einem Stunt einen Bizepsriss zu. Er soll sich daraufhin umgehend einer Operation unterzogen haben, die vollständige körperliche Rückkehr in die für Kratos nötige Form gilt aber als langfristig.

Ein Bizepsriss kann zwar in mehreren Monaten verheilen, doch bei einer Rolle, die permanent intensives Training, Zweikämpfe, Stunts und hohe Belastung verlangt, wird mit einer deutlich längeren Zeitspanne gerechnet. Vor diesem Hintergrund sollen Sony Pictures Television und Amazon MGM Studios entschieden haben, Kratos neu zu besetzen. Intern sei das als schwieriger Schritt beschrieben worden.

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Für die Produktion ist das auch deshalb bitter, weil Hurst bereits eine direkte Verbindung zum Franchise hat: In den ersten beiden nordischen God-of-War-Spielen verkörperte er in der Originalbesetzung bereits Thor.

Drehplan, Reshoots und Probleme mit bereits gedrehtem Material

Welche Folgen hat das Casting-Chaos für die Dreharbeiten? Vor der Verletzung sollen bereits vier Episoden fertiggestellt worden sein. Mit der Neubesetzung steigt der Druck, denn der neue Kratos muss voraussichtlich nicht nur nahtlos übernehmen, sondern auch bereits gedrehte Szenen neu einspielen. Das betrifft besonders Sequenzen mit Callum Vinson, der Atreus spielt, also Kratos’ Sohn.

Prime Video soll derzeit damit planen, die Produktion im mittleren Herbst wieder hochzufahren, als wahrscheinlich gilt Oktober 2026. Genau das könnte aber zusätzliche Reshoots erzwingen: Atreus ist in der Serie ein 12-jähriger Junge, und wenn zwischen Drehblöcken zu viel Zeit vergeht, kann sich das Alter des Darstellers sichtbar verändern. Dadurch könnte nicht nur Material mit Kratos, sondern auch weiteres bereits gefilmtes Material betroffen sein, selbst wenn Kratos in einzelnen Szenen gar nicht vorkommt.

Eine neue Besetzung wurde bislang nicht genannt. Klar ist nur: Wenn der Dreh wie geplant im Herbst 2026 weitergehen soll, muss die Rolle zeitnah vergeben werden, entweder an eine frühere engere Wahl oder an einen neuen Kandidaten mit passendem Zeitfenster.

Worum es in der Serie geht und wie sich der Zeitplan verschiebt

Welche God-of-War-Story adaptiert die Prime-Video-Serie? Die Serie basiert nicht auf den klassischen Teilen ab 2005, sondern ausschließlich auf der nordischen Ära, die 2018 begann. Im Mittelpunkt steht die Reise von Kratos und Atreus, die die Asche von Faye, Atreus’ Mutter, verstreuen wollen. Diese Vater-Sohn-Beziehung gilt als Herzstück der Geschichte, was den Wechsel des Hauptdarstellers zusätzlich kompliziert macht.

Die Produktion der ersten beiden Staffeln wurde dem Vernehmen nach gemeinsam beauftragt und sollte ursprünglich bis Frühjahr 2027 abgeschlossen sein. Durch Verletzung, Neubesetzung und mögliche Nachdrehs dürfte sich der Zeitplan nun nach hinten schieben, als neuer Zielkorridor wird etwa Juli 2027 gehandelt. Ein Start der ersten Staffel könnte dennoch früher erfolgen, je nachdem, wie schnell die Neubesetzung klappt und wie viel Material tatsächlich neu gedreht werden muss.

Wie seht ihr die Situation: Ist euch bei Kratos wichtiger, dass Optik und Physis perfekt sitzen, oder zählt für euch vor allem die Chemie zwischen Kratos und Atreus? Schreibt es in die Kommentare.