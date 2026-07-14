Mit dem Art Studio führt GTA Online eine neue Erweiterung für die luxuriösen Mansions ein. Der zusätzliche Raum ist nicht nur eine dekorative Ergänzung für eure Immobilie, sondern gleichzeitig die notwendige Planungszentrale für The Kortz Center Heist.

Günstig ist der Zugang zum neuen Kunstraub allerdings nicht: Ohne Vergünstigungen kostet das Art Studio 4.700.000 GTA-Dollar. Unter bestimmten Voraussetzungen lässt sich der Preis um bis zu zwei Millionen GTA-Dollar reduzieren.

In diesem Guide erklären wir, wo ihr das Art Studio kauft, welche Mansion ihr benötigt und wie die verfügbaren Rabatte funktionieren.

Was kostet das Art Studio in GTA Online?

Der reguläre Kaufpreis des Art Studios beträgt: 4.700.000 GTA-Dollar.

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Der Preis gilt nur für die Erweiterung. Eine Mansion ist darin noch nicht enthalten. Besitzt ihr bislang keine der drei Luxusimmobilien, müsst ihr zuerst eine davon kaufen und anschließend das Art Studio ergänzen.

Das Art Studio wird benötigt, wenn ihr den Kortz Center Heist selbst vorbereiten und als Anführer starten möchtet.

Alle Preise und Rabatte im Überblick

Voraussetzungen Preis des Art Studios Ohne Rabatt 4.700.000 GTA$ Fine Art Collector Tier 3 3.700.000 GTA$ GTA+-Mitgliedschaft 3.700.000 GTA$ Tier 3 und GTA+ 2.700.000 GTA$

Die beiden Rabatte lassen sich miteinander kombinieren. Im günstigsten Fall sinkt der Preis damit von 4,7 auf 2,7 Millionen GTA-Dollar.

Welche Voraussetzungen gelten für das Art Studio?

Das Art Studio kann nicht als eigenständige Immobilie erworben werden. Ihr benötigt mindestens eine der drei Mansions, die über Prix Luxury Real Estate verkauft werden.

Besitzt ihr mehrere Anwesen, könnt ihr auswählen, in welcher Mansion das Studio eingerichtet werden soll. Es handelt sich um einen zusätzlichen Raum, der dauerhaft zu der ausgewählten Immobilie gehört.

Die grundlegenden Voraussetzungen:

eine der drei Mansions besitzen

genügend GTA-Dollar für die Erweiterung haben

das Art Studio über Prix Luxury Real Estate hinzufügen

anschließend das Studio erstmals betreten

Ohne Mansion wird die Erweiterung nicht zum Kauf angeboten.

So kauft ihr das Art Studio

Der Kauf erfolgt über den Internetbrowser innerhalb von GTA Online.

Geht folgendermaßen vor:

Öffnet das Smartphone eures Charakters. Startet den Internetbrowser. Ruft Prix Luxury Real Estate auf. Wählt eure bereits gekaufte Mansion aus. Öffnet die Option zum Renovieren der Immobilie. Wechselt zum Bereich für zusätzliche Räume. Wählt dort das Art Studio aus. Bestätigt den Kauf.

Nach Abschluss der Renovierung steht der neue Raum in der ausgewählten Mansion zur Verfügung.

Wo befindet sich das Art Studio im Kaufmenü?

Das Art Studio befindet sich nicht als eigener Eintrag auf der Startseite von Prix Luxury Real Estate.

Stattdessen müsst ihr eure vorhandene Mansion auswählen und anschließend auf Renovieren gehen. Unter den zusätzlich verfügbaren Räumen erscheint dort die Option für das Art Studio.

Das ist besonders wichtig, falls ihr im Spiel vergeblich nach einer separaten Immobilie oder einem eigenen Symbol auf der Karte sucht.

So erhaltet ihr eine Million GTA-Dollar Rabatt

Spieler, die vor dem Release des Updates den Rang Tier 3: Elitist im Fine Art Collector Program erreicht haben, bekommen eine Million GTA-Dollar Rabatt auf die Erweiterung.

Dafür mussten Mansion-Besitzer im Zeitraum vom 18. Juni bis einschließlich 13. Juli 2026 GTA Online spielen. Der Rabatt gehörte zu den Belohnungen der höchsten Programmstufe. Rockstar bestätigte offiziell, dass diese Vergünstigung speziell für das zur Aktivierung des Heists benötigte Art Studio gilt.

Mit diesem Rabatt kostet das Studio: 3.700.000 GTA-Dollar.

Das Angebot lässt sich nach dem Ende des Aktionszeitraums nicht mehr nachträglich freischalten.

Zusätzlicher Rabatt für GTA+-Mitglieder

Aktive Mitglieder von GTA+ erhalten einen weiteren Preisnachlass in Höhe von einer Million GTA-Dollar.

Auch dadurch sinkt der Preis allein bereits auf: 3.700.000 GTA-Dollar.

Besonders interessant ist, dass sich der GTA+-Vorteil mit dem Rabatt aus dem Fine Art Collector Program stapeln lässt. Spieler, die beide Voraussetzungen erfüllen, zahlen nur noch: 2.700.000 GTA-Dollar.

Warum wird mir der Rabatt nicht angezeigt?

Erfüllt ihr die Voraussetzungen, aber seht noch immer den vollen Preis von 4,7 Millionen GTA-Dollar, kommen mehrere mögliche Ursachen infrage:

Die Belohnung wurde eurem Konto noch nicht gutgeschrieben.

Ihr habt im Aktionszeitraum keine Mansion besessen.

Ihr habt euch nicht zwischen dem 18. Juni und 13. Juli eingeloggt.

Eure GTA+-Mitgliedschaft ist nicht aktiv.

Das Spiel oder die Verkaufsseite wurde seit der Freischaltung nicht neu geladen.

Startet in diesem Fall GTA Online neu und kontrolliert anschließend erneut die Renovierungsoptionen bei Prix Luxury Real Estate.

Der Fine-Art-Collector-Rabatt war ausdrücklich an Mansion-Besitzer gebunden, die während des Aktionszeitraums gespielt haben.

Kann man das Art Studio in jede Mansion einbauen?

Ja. Das Art Studio kann zu einer der drei verfügbaren Mansions hinzugefügt werden.

Ihr müsst also keine bestimmte Luxusimmobilie erwerben, um den Kortz Center Heist starten zu können. Entscheidend ist lediglich, dass ihr mindestens eine Mansion besitzt und dort die Erweiterung kauft.

Solltet ihr mehrere Mansions besitzen, empfiehlt es sich, vor dem Kauf genau zu prüfen, welcher Immobilie ihr das Studio hinzufügen möchtet.

Kann man das Art Studio später in eine andere Mansion verschieben?

Aktuell sollte davon ausgegangen werden, dass das Art Studio fest mit der ausgewählten Mansion verbunden ist.

Ob Rockstar einen kostenlosen Umzug der Erweiterung erlaubt oder beim Wechsel auf eine andere Mansion einen erneuten Kauf verlangt, muss noch abschließend geprüft werden. Deshalb solltet ihr den Standort nicht nur nach dem günstigsten Anwesen auswählen, sondern auch danach, welche Mansion ihr langfristig nutzen möchtet.

Was bietet das Art Studio?

Das Studio dient als operative Basis für den Kortz Center Heist. Nach dem ersten Betreten erhaltet ihr Zugriff auf die Planungswand und könnt mit den Vorbereitungen des Kunstraubs beginnen.

Im Raum arbeitet außerdem ein Fälscher, der Kopien der ausgewählten Gemälde anfertigt. Diese sollen beim Einbruch gegen die Originale ausgetauscht werden.

Während ihr die Vorbereitungsmissionen abschließt, füllt sich das Studio nach und nach mit:

Waffen

technischer Ausrüstung

Heist-Gegenständen

gefälschten Kunstwerken

Material für die finale Ausrüstung

Vor dem Finale können der Host und seine Mitspieler aus diesem Vorrat ihre individuelle Ausrüstung zusammenstellen.

Ist das Art Studio nur ein Planungsraum?

Nein. Neben der Planung des Heists ist das Studio auch thematisch in den Ablauf des Raubüberfalls eingebunden.

Der dort arbeitende Fälscher produziert Nachbildungen der Zielgemälde. Außerdem lässt sich der Fortschritt der Vorbereitungen sichtbar am angesammelten Equipment erkennen.

Das Art Studio ist damit eher mit der Spielhalle beim Diamond Casino Heist oder der Kosatka beim Cayo Perico Heist vergleichbar als mit einem rein dekorativen Mansion-Raum.

Braucht jedes Crew-Mitglied ein Art Studio?

Nein. Nur der Spieler, der den Kortz Center Heist selbst hosten und vorbereiten möchte, benötigt eine Mansion mit Art Studio.

Eingeladene Mitspieler können an den Missionen und am Finale teilnehmen, ohne die Erweiterung selbst gekauft zu haben.

Wer den Heist allerdings unabhängig planen und wiederholen möchte, muss ein eigenes Art Studio besitzen.

Lohnt sich das Art Studio für 4,7 Millionen GTA-Dollar?

Das hängt vor allem davon ab, wie häufig ihr den Kortz Center Heist spielen möchtet.

Für Spieler, die lediglich einmal mit Freunden am Finale teilnehmen wollen, ist der Kauf nicht zwingend notwendig. Wer den Raubüberfall dagegen selbst hosten, die wechselnden Gemälde stehlen und den gesamten Inhalt des Updates nutzen möchte, kommt um das Art Studio nicht herum.

Die Investition lohnt sich vor allem, wenn:

ihr bereits eine Mansion besitzt

ihr den Heist regelmäßig spielen wollt

ihr die Vorbereitungen selbst steuern möchtet

ihr die wöchentlich wechselnden Kunstwerke sammeln wollt

ihr mindestens einen der beiden Rabatte erhalten habt

Ob sich das Studio auch rein finanziell amortisiert, hängt von den Auszahlungen, der Dauer der Vorbereitungen und den Wiederholungsbedingungen des Heists ab.

FAQ zum Art Studio

Wie viel kostet das Art Studio?

Der reguläre Preis beträgt 4.700.000 GTA-Dollar.

Wo kauft man das Art Studio?

Öffnet Prix Luxury Real Estate, wählt eure Mansion aus und geht auf Renovieren. Das Art Studio findet ihr unter den zusätzlichen Räumen.

Braucht man eine Mansion?

Ja. Das Art Studio kann nur als Erweiterung einer bereits vorhandenen Mansion gekauft werden.

Wie hoch ist der Fine-Art-Collector-Rabatt?

Tier-3-Spieler erhalten eine Million GTA-Dollar Rabatt und zahlen damit 3.700.000 GTA-Dollar.

Gibt es einen GTA+-Rabatt?

Ja. Aktive GTA+-Mitglieder erhalten ebenfalls eine Million GTA-Dollar Rabatt.

Kann man beide Rabatte kombinieren?

Ja. Mit Fine Art Collector Tier 3 und GTA+ kostet das Studio nur noch 2.700.000 GTA-Dollar.

Wird das Art Studio zum Start des Heists benötigt?

Ja. Es dient als Planungszentrale und ist erforderlich, um den Kortz Center Heist selbst zu hosten.

Können Freunde das Art Studio betreten?

Ja. Der Besitzer kann andere Spieler in das Studio einladen und den Heist gemeinsam mit ihnen vorbereiten.

Müssen alle Mitspieler ein eigenes Art Studio besitzen?

Nein. Nur der Host benötigt die Erweiterung.