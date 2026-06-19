Nintendo Switch Online – EA Sports FC 26 kurz gratis testen, Zeitraum und Bonus

Nintendo legt für Abonnenten von Nintendo Switch Online kurzfristig ein starkes Extra nach: Wer eine aktive Mitgliedschaft hat, kann EA Sports FC 26 für eine begrenzte Zeit komplett kostenlos ausprobieren. Das Angebot gilt sowohl auf Nintendo Switch als auch auf Nintendo Switch 2 und passt zeitlich perfekt zur aktuellen Fußball-Großwetterlage, denn parallel startet auch die Weltmeisterschaft im echten Leben.

Der Haken ist klar: Es handelt sich um eine zeitlich begrenzte Testphase. Danach ist Schluss, falls ihr das Spiel nicht kauft. Wer also ohnehin Lust auf ein paar Matches hat oder endlich mal wieder in Ultimate Team oder den Karrieremodus reinschauen will, sollte sich den Zeitraum im Kalender markieren.

Zeitraum und Bedingungen des Gratis-Tests

Bis wann könnt ihr EA Sports FC 26 kostenlos spielen? Der Testzeitraum läuft seit dem 18. Juni 2026 und endet am 24. Juni 2026 um 23:59 Uhr PT. Für Deutschland bedeutet das: In der Nacht zum 25. Juni 2026 läuft der Zugriff aus, je nach Umrechnung in die lokale Zeit in der Regel am frühen Morgen.

Wer darf teilnehmen? Voraussetzung ist eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Dann lässt sich der Titel im Nintendo eShop herunterladen und während des Zeitfensters ohne zusätzliche Kosten spielen. Laut Aktion ist der Zugriff während der Testphase nicht künstlich eingeschränkt, ihr könnt also die verfügbaren Modi nach Belieben ausprobieren.

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Welche Extras gibt es obendrauf? Nintendo koppelt an das Anspielen außerdem einen kleinen Bonus: Wer EA Sports FC 26 während der Aktion herunterlädt und spielt, erhält 100 My Nintendo Platinum-Punkte.

Inhalte: Darum lohnt sich der Download gerade jetzt

Welche Modi könnt ihr in der Testphase ausprobieren? EA Sports FC 26 fährt als aktueller Fußball-Blockbuster die üblichen Schwergewichte auf und lässt euch in der Trial-Phase in alle Richtungen testen. Dazu zählen lokale Partien auf der Couch genauso wie kompetitive Matches und Turniere online.

Spannend für Langzeit-Motivation sind vor allem die größeren Progressionsmodi: Football Ultimate Team als Sammel- und Aufbau-Modus sowie der Karrieremodus für alle, die lieber langfristig an Team und Taktik schrauben. Gerade wenn ihr euch unsicher seid, ob sich ein Kauf auf der Switch oder Switch 2 für euch lohnt, ist dieser freie Zugriff eine selten gute Gelegenheit.

Passend dazu ist zuletzt auch das Worlds-Game-Update thematisch präsent, das einen internationalen 48-Teams-Turniermodus mitbringt und damit klar in Richtung Weltmeisterschafts-Stimmung zielt.

Rabatt im eShop und weitere Switch-Online-Highlights

Wie günstig wird EA Sports FC 26 nach dem Test? Parallel zur Gratis-Aktion läuft ein zeitlich begrenzter Sale: Die digitale Standard Edition ist im Nintendo eShop aktuell um 80 Prozent reduziert. Die Rabattaktion geht bis zum 1. Juli 2026 um 23:59 Uhr PT, also ebenfalls mit einem Endzeitpunkt, der in Deutschland voraussichtlich in die Nacht beziehungsweise den frühen Morgen des Folgetags fällt.

Wichtig: Der Rabatt bezieht sich auf die digitale Standard Edition, andere Editionen können im Preis abweichen. Außerdem gilt wie immer: Wenn ihr nach Ablauf der Trial-Phase nicht kauft, verliert ihr den Zugriff auf das Spiel.

Was passiert sonst gerade bei Nintendo Switch Online? Abseits solcher zeitlich limitierten Aktionen wächst auch die Klassiker-Bibliothek weiter. Zuletzt wurde Donkey Kong 64 hinzugefügt, und es gilt als wahrscheinlich, dass Nintendo das Line-up in den kommenden Monaten weiter ausbaut. Eine Gratis-Testphase für einen aktuellen AAA-Titel ist allerdings deutlich seltener als ein neuer Retro-Drop.

Wie steht ihr zu solchen Nintendo Switch Online-Game-Trials: Nutzt ihr die kurzen Zeitfenster konsequent aus oder sind euch ein paar Tage zu knapp? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.