Nintendo Switch Online – Super Mario Sunshine und Pokémon Colosseum kommen

Bei Nintendo Switch Online deutet sich der nächste Nachschub für GameCube-Fans an. Obwohl Nintendo bislang keinen Termin genannt hat, stehen die nächsten beiden Spiele für die GameCube-App auf Nintendo Switch 2 bereits fest: Super Mario Sunshine und Pokémon Colosseum.

Die GameCube-App ist Teil der Nintendo-Classics-Reihe, aber exklusiv auf der Nintendo Switch 2 nutzbar. Zugriff gibt es nur mit einem aktiven Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket-Abo. Seit dem Start der App im Juni 2025 liefert Nintendo in unregelmäßigen Abständen neue Klassiker nach, zuletzt erschien im März 2026 Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis.

Die nächsten bestätigten Neuzugänge

Welche GameCube-Spiele kommen als Nächstes zu Nintendo Switch Online? Nintendo hat Super Mario Sunshine und Pokémon Colosseum als kommende Titel für die GameCube-App bestätigt. Beide Spiele wurden bereits bei der ersten Vorstellung der GameCube-App im Rahmen einer Nintendo-Direct-Ausgabe im April 2025 angeteasert, fehlten aber bislang im Line-up.

Einen konkreten Releasetermin gibt es weiterhin nicht. Klar ist nur: Nach dem bisherigen Rhythmus und dem zuletzt veröffentlichten Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis warten viele darauf, dass Nintendo den nächsten Drop endlich offiziell terminiert.

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Aktuell sind (Stand: 18. Juli 2026) diese GameCube-Spiele über Nintendo Switch Online spielbar:

Chibi-Robo! Plug Into Adventure!

Fire Emblem: Path of Radiance

F-Zero GX

Luigi’s Mansion

Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis

Soulcalibur 2

Super Mario Strikers

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Wario World

Super Mario Sunshine kehrt zurück

Worum geht es in Super Mario Sunshine? Der 3D-Plattformer schickt Mario nach Isla Delfino, eine tropische Urlaubsinsel, die nach einer Schmiererei-Welle im Chaos versinkt. Mit dem Wassergerät FLUDD soll Mario die Insel reinigen, während ein Doppelgänger namens Schatten-Mario für Ärger sorgt und Prinzessin Peach entführt.

Spannend aus heutiger Sicht: Super Mario Sunshine ist bis heute der einzige 3D-Mario-Ableger mit vollständiger Sprachausgabe in den Zwischensequenzen. Später fuhr Nintendo den Umfang von gesprochenen Dialogen in 3D-Mario-Spielen deutlich zurück.

Auf der Nintendo Switch war Super Mario Sunshine bereits einmal erhältlich, als Teil der Sammlung Super Mario 3D All-Stars. Diese Version wurde jedoch im März 2021 aus dem Nintendo eShop entfernt. Über die GameCube-App wäre der Titel damit wieder offiziell spielbar, diesmal als Bestandteil von Nintendo Switch Online.

Pokémon Colosseum schließt eine große Lücke

Warum ist Pokémon Colosseum für viele so wichtig? Das Spiel gilt als einer der beliebtesten Pokémon-Ableger abseits der Handheld-Hauptreihe und fällt vor allem durch seine Kämpfe gegen Trainer statt durch Zufallsbegegnungen auf. Ein Kernfeature ist das Schnappen von Crypto-Pokémon aus gegnerischen Teams, die dann im eigenen Team gereinigt und eingesetzt werden können.

Zusätzlich war Pokémon Colosseum damals eng mit den Spielen der dritten Generation verknüpft. Über ein GameCube-Game-Boy-Advance-Verbindungskabel ließ sich der Titel mit Editionen wie Pokémon Smaragd sowie Pokémon Feuerrot koppeln.

Dass Pokémon Colosseum bislang fehlt, obwohl Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis als direkter Nachfolger bereits im März 2026 erschienen ist, wirkt für viele Fans wie ein offenes Kapitel. Umso besser: Mit der Bestätigung für die nächsten Releases steht fest, dass Nintendo diese Lücke schließen will, auch wenn der genaue Termin weiter offen ist.

Freut ihr euch eher auf Super Mario Sunshine oder auf Pokémon Colosseum, und welche GameCube-Klassiker sollten als Nächstes in die App kommen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.