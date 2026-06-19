Super Mario Bros. für 2,8 Millionen Euro verkauft – warum diese Kopie so selten ist

Ein ursprünglich für umgerechnet rund 25 Euro verkauftes NES-Modul hat sich jetzt als echtes Sammlerstück der Superlative entpuppt: Eine versiegelte Ausgabe von Super Mario Bros. wurde am 12. Juni 2026 bei einer Auktion für umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro verkauft. Damit ist das Kultspiel nicht nur zurück an der Spitze, sondern setzt auch im Retro-Markt ein klares Ausrufezeichen, wie extrem sich Zustand und Seltenheit auf den Preis auswirken können.

Der Deal wirkt wie ein Gaming-Märchen, ist aber vor allem das Ergebnis knallharter Sammlerlogik: Wer eine nahezu perfekte, historisch seltene Variante besitzt und sie über die richtige Bühne verkauft, kann im besten Fall Summen erzielen, die vor ein paar Jahren noch komplett unrealistisch klangen.

Ein Rekordverkauf mit sehr speziellen Details

Wie konnte ein NES-Spiel so teuer werden? Entscheidend war laut Auktionsdaten vor allem die Kombination aus Erhaltungszustand und Produktionsvariante. Bei der versteigerten Kopie handelt es sich um eine Ausgabe mit einem glänzenden Sticker-Siegel auf der Verpackung, nicht um matte Sticker oder klassisches Shrink-Wrap. Genau diese Besonderheit macht sie zu einer sehr frühen, aber eben nicht allerersten Produktionswelle.

Bekannt sind aktuell nur drei versiegelte Exemplare mit diesem speziellen Sticker-Siegel. Das jetzt verkaufte soll dabei das am besten erhaltene sein und wurde mit PSA 9.6 A++ bewertet. Solche Gradings sind im Sammlermarkt oft der Preistreiber, weil sie Zustand, Siegel und Verpackung standardisiert einordnen.

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Auch die ursprüngliche Verfügbarkeit spielt mit rein: Schätzungen gehen davon aus, dass maximal etwa 10.000 Exemplare dieser Siegelvariante existiert haben könnten, eventuell sogar nur rund 2.000. Rund 40 Jahre nach Release ist selbst ein deutlich schlechter erhaltenes Exemplar entsprechend schwer aufzutreiben.

Merkmal Details der Rekordkopie Auktionsdatum 12. Juni 2026 Zuschlag ca. 2,8 Millionen Euro Besonderheit glänzendes Sticker-Siegel, versiegelt Bekannte Exemplare dieser Variante 3 versiegelte Kopien Grading PSA 9.6 A++

Super Mario Bros. ist wieder das teuerste Videospiel der Geschichte

Welche Rekorde gab es zuvor im Retro-Markt? Super Mario Bros. hatte schon früher Schlagzeilen gemacht: Eine der seltenen Gloss-Sticker-Kopien durchbrach bereits 2019 die Sechsstelligkeit. Später wechselte eine anders verpackte Version des gleichen Spiels für umgerechnet rund 610.000 Euro den Besitzer.

Zwischendurch ging die Krone allerdings an The Legend of Zelda, das mit einem Verkaufspreis von umgerechnet rund 800.000 Euro einen neuen Maßstab setzte. Der aktuelle Zuschlag von rund 2,8 Millionen Euro ist jedoch eine andere Liga und hebt Super Mario Bros. wieder auf Platz 1 der teuersten jemals verkauften Videospiele.

So schräg das klingt: Der Retro-Markt funktioniert längst wie ein Kunst- und Raritätenmarkt. Nicht das Spiel selbst als Erlebnis wird hier bezahlt, sondern die Kombination aus historischer Bedeutung, dokumentierter Seltenheit und einem Zustand, der praktisch wie eingefroren wirkt.

Was das für Sammler in Deutschland bedeutet

Lohnt sich das Einlagern alter Spiele wirklich? Für die meisten Klassiker ist die Antwort weiterhin: eher nicht in diesem Ausmaß. Der Rekord ist ein Extrembeispiel, weil mehrere Faktoren gleichzeitig perfekt zusammenkommen mussten. Trotzdem zeigt der Fall, warum manche Fans ihre Originale trocken, lichtgeschützt und möglichst vollständig aufbewahren, inklusive Verpackung, Anleitung und Einleger.

Wer hierzulande Retro sammelt, kennt den Effekt: Schon bei deutlich weniger legendären Titeln entscheiden kleine Details über große Preisunterschiede. Dazu gehören Erstauflagen-Merkmale, Siegelvarianten, Produktionsunterschiede und natürlich der Zustand von Karton und Modul. Versiegelte Ware ist dabei die absolute Königsklasse, aber auch am schwierigsten zu finden.

Spannend ist außerdem der Blick über Videospiele hinaus: Auch Sammelkarten erzielen teils Millionenbeträge. So wurde 2026 etwa eine besonders seltene Pikachu-Illustrator-Karte für umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro verkauft, während eine prominente Karte aus derselben Kategorie sogar auf umgerechnet rund 15,2 Millionen Euro kam. Solche Summen wirken absurd, sind aber ein Signal, wie groß der Markt für popkulturelle Raritäten inzwischen geworden ist.

Was hältst du von solchen Rekordpreisen für Retro-Games: coole Anerkennung für Gaming-Geschichte oder völlig abgehobener Sammlerhype? Schreib es gern in die Kommentare.