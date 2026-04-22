Der Mai 2026 bringt frischen Wind auf Netflix. Der Streaming-Dienst setzt einmal mehr auf eine Mischung aus bekannten Fortsetzungen, spannenden Neustarts und abwechslungsreichen Genres. Von Comedy über Thriller bis hin zu Sci-Fi und Reality-TV ist alles dabei. Besonders auffällig: Mehrere große Serien kehren mit neuen Staffeln zurück – darunter ein echter deutscher Fan-Favorit.
Achtsam Morden Staffel 2 führt das Highlight-Line-up an
Im Mittelpunkt steht im Mai ganz klar die zweite Staffel von Achtsam Morden, die am 28. Mai startet. Hauptfigur Björn Diemel, gespielt von Tom Schilling, versucht erneut, sein Leben zwischen Mafia-Business, Familienalltag und Achtsamkeitstraining unter Kontrolle zu bringen. Die Mischung aus schwarzem Humor und absurden Situationen dürfte wieder für Gesprächsstoff sorgen.
Große Serien-Fortsetzungen und neue Formate
Neben „Achtsam Morden“ setzt Netflix im Mai stark auf Serien:
- Devil May Cry (Staffel 2, ab 12. Mai)
Der Dämonenjäger Dante steht erneut im Zentrum eines epischen Konflikts zwischen Hölle und Erde – inklusive Duell mit seinem Bruder Vergil.
- Berlin und die Dame mit dem Hermelin (ab 15. Mai)
Das Spin-off zur Erfolgsserie Haus des Geldes bringt den charismatischen Berlin zurück – diesmal mit einem spektakulären Kunstraub in Sevilla.
- The Boroughs (ab 21. Mai)
Eine ungewöhnliche Sci-Fi-Serie, in der Senioren gegen eine mysteriöse Bedrohung kämpfen, die ihnen buchstäblich die Zeit rauben will.
- The Four Seasons (Staffel 2, ab 28. Mai)
Vier Freunde, vier Urlaube und jede Menge emotionale Entwicklungen rund ums Älterwerden.
- Calabasas Confidential (ab 29. Mai)
Reality-TV trifft Luxusleben in Südkalifornien – inklusive Drama, Rivalitäten und alten Beziehungen.
Neue Filme für jeden Geschmack
Auch Filmfans kommen im Mai auf ihre Kosten. Netflix liefert eine breite Auswahl:
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- Swapped – Getauscht (ab 1. Mai)
Ein Familienabenteuer über zwei ungleiche Wesen, die ihre Körper tauschen.
- Meine geliebte Señorita (ab 1. Mai)
Ein sensibles Drama über Identität, Selbstfindung und Liebe.
- Mädchen Mädchen (ab 4. Mai)
Die Kult-Komödie rund um Freundschaft, Chaos und erste Erfahrungen.
- Das Glück hat acht Arme (ab 8. Mai)
Eine emotionale Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft mit einem Oktopus.
- Ladies First (ab 22. Mai)
Eine humorvolle Parallelwelt-Satire, die Geschlechterrollen auf den Kopf stellt.
Thriller und Spannung nicht zu kurz
Mit Der Kastanienmann: Versteckspiel (Start: 7. Mai) kommt auch düstere Spannung ins Programm. Die Serie dreht sich um eine Entführung und eine makabre Jagd, bei der Täter und Polizei in ein tödliches Spiel verwickelt werden.
Neues Social-Format auf YouTube
Neben Serien und Filmen baut Netflix auch seine Social-Inhalte weiter aus. Mit Spaghetti & Eis startet ein neues Interview-Format auf YouTube. Host Carlo Sommer empfängt Gäste in seiner WG-Küche – zum Auftakt ist Christoph Krutzler zu sehen, bekannt aus der Serie Crooks.
Viel Vielfalt im Netflix-Mai
Der Mai 2026 zeigt, wie breit Netflix inzwischen aufgestellt ist. Große Serien-Fortsetzungen, kreative neue Stoffe und internationale Produktionen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Besonders Fans von schwarzem Humor, Drama und Sci-Fi dürften voll auf ihre Kosten kommen.
Ob du dich auf die Rückkehr von Björn Diemel freust oder lieber neue Serien wie „The Boroughs“ entdecken willst: Der Mai hat für fast jeden Geschmack etwas im Angebot.