Der Mai 2026 bringt frischen Wind auf Netflix. Der Streaming-Dienst setzt einmal mehr auf eine Mischung aus bekannten Fortsetzungen, spannenden Neustarts und abwechslungsreichen Genres. Von Comedy über Thriller bis hin zu Sci-Fi und Reality-TV ist alles dabei. Besonders auffällig: Mehrere große Serien kehren mit neuen Staffeln zurück – darunter ein echter deutscher Fan-Favorit.

Achtsam Morden Staffel 2 führt das Highlight-Line-up an

Im Mittelpunkt steht im Mai ganz klar die zweite Staffel von Achtsam Morden, die am 28. Mai startet. Hauptfigur Björn Diemel, gespielt von Tom Schilling, versucht erneut, sein Leben zwischen Mafia-Business, Familienalltag und Achtsamkeitstraining unter Kontrolle zu bringen. Die Mischung aus schwarzem Humor und absurden Situationen dürfte wieder für Gesprächsstoff sorgen.

Große Serien-Fortsetzungen und neue Formate

Neben „Achtsam Morden“ setzt Netflix im Mai stark auf Serien:

Devil May Cry (Staffel 2, ab 12. Mai)

Der Dämonenjäger Dante steht erneut im Zentrum eines epischen Konflikts zwischen Hölle und Erde – inklusive Duell mit seinem Bruder Vergil.

Der Dämonenjäger Dante steht erneut im Zentrum eines epischen Konflikts zwischen Hölle und Erde – inklusive Duell mit seinem Bruder Vergil. Berlin und die Dame mit dem Hermelin (ab 15. Mai)

Das Spin-off zur Erfolgsserie Haus des Geldes bringt den charismatischen Berlin zurück – diesmal mit einem spektakulären Kunstraub in Sevilla.

Das Spin-off zur Erfolgsserie bringt den charismatischen Berlin zurück – diesmal mit einem spektakulären Kunstraub in Sevilla. The Boroughs (ab 21. Mai)

Eine ungewöhnliche Sci-Fi-Serie, in der Senioren gegen eine mysteriöse Bedrohung kämpfen, die ihnen buchstäblich die Zeit rauben will.

Eine ungewöhnliche Sci-Fi-Serie, in der Senioren gegen eine mysteriöse Bedrohung kämpfen, die ihnen buchstäblich die Zeit rauben will. The Four Seasons (Staffel 2, ab 28. Mai)

Vier Freunde, vier Urlaube und jede Menge emotionale Entwicklungen rund ums Älterwerden.

Vier Freunde, vier Urlaube und jede Menge emotionale Entwicklungen rund ums Älterwerden. Calabasas Confidential (ab 29. Mai)

Reality-TV trifft Luxusleben in Südkalifornien – inklusive Drama, Rivalitäten und alten Beziehungen.

Neue Filme für jeden Geschmack

Auch Filmfans kommen im Mai auf ihre Kosten. Netflix liefert eine breite Auswahl:

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Swapped – Getauscht (ab 1. Mai)

Ein Familienabenteuer über zwei ungleiche Wesen, die ihre Körper tauschen.

Ein Familienabenteuer über zwei ungleiche Wesen, die ihre Körper tauschen. Meine geliebte Señorita (ab 1. Mai)

Ein sensibles Drama über Identität, Selbstfindung und Liebe.

Ein sensibles Drama über Identität, Selbstfindung und Liebe. Mädchen Mädchen (ab 4. Mai)

Die Kult-Komödie rund um Freundschaft, Chaos und erste Erfahrungen.

Die Kult-Komödie rund um Freundschaft, Chaos und erste Erfahrungen. Das Glück hat acht Arme (ab 8. Mai)

Eine emotionale Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft mit einem Oktopus.

Eine emotionale Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft mit einem Oktopus. Ladies First (ab 22. Mai)

Eine humorvolle Parallelwelt-Satire, die Geschlechterrollen auf den Kopf stellt.

Thriller und Spannung nicht zu kurz

Mit Der Kastanienmann: Versteckspiel (Start: 7. Mai) kommt auch düstere Spannung ins Programm. Die Serie dreht sich um eine Entführung und eine makabre Jagd, bei der Täter und Polizei in ein tödliches Spiel verwickelt werden.

Neues Social-Format auf YouTube

Neben Serien und Filmen baut Netflix auch seine Social-Inhalte weiter aus. Mit Spaghetti & Eis startet ein neues Interview-Format auf YouTube. Host Carlo Sommer empfängt Gäste in seiner WG-Küche – zum Auftakt ist Christoph Krutzler zu sehen, bekannt aus der Serie Crooks.

Viel Vielfalt im Netflix-Mai

Der Mai 2026 zeigt, wie breit Netflix inzwischen aufgestellt ist. Große Serien-Fortsetzungen, kreative neue Stoffe und internationale Produktionen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Besonders Fans von schwarzem Humor, Drama und Sci-Fi dürften voll auf ihre Kosten kommen.

Ob du dich auf die Rückkehr von Björn Diemel freust oder lieber neue Serien wie „The Boroughs“ entdecken willst: Der Mai hat für fast jeden Geschmack etwas im Angebot.