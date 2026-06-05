Hangar 13 arbeitet offenbar weiter an der Zukunft der „Mafia“-Reihe. Nach Mafia: The Old Country könnte der nächste Teil allerdings eine größere Änderung mitbringen: Eine aktuelle Stellenausschreibung deutet zumindest an, dass Multiplayer- oder Online-Elemente eine Rolle spielen könnten.

Das ist keine offizielle Bestätigung für einen Multiplayer-Modus. Trotzdem ist die Formulierung spannend, weil die „Mafia“-Reihe traditionell stark auf Einzelspieler-Geschichten setzt.

Kein GTA Online, aber ein möglicher Kurswechsel

Aktuell ist nicht bekannt, wie groß der Multiplayer-Anteil ausfallen könnte. Denkbar wäre vieles: Koop-Elemente, kleinere Online-Funktionen, geteilte Spielsysteme oder auch nur technische Erfahrungen, die für bestimmte vernetzte Features benötigt werden.

Ein vollwertiger Online-Modus im Stil von „GTA Online“ ist damit keineswegs bestätigt. Gerade bei „Mafia“ wäre ein solcher Schritt aber bemerkenswert, weil die Reihe bisher vor allem für lineare, filmisch erzählte Gangster-Geschichten bekannt ist.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Auch „Mafia: The Old Country“ setzte zuletzt wieder stärker auf diesen klassischen Ansatz und rückte Story, Atmosphäre und ein historisches Setting in den Mittelpunkt.

Hangar 13 setzt weiter auf Unreal Engine 5

Die Jobanzeige bestätigt außerdem, dass Hangar 13 weiterhin mit der Unreal Engine 5 arbeitet. Gesucht wird nach Erfahrung mit Systemen wie Niagara, Lumen und Nanite, also zentralen Technologien der Engine.

Damit dürfte auch der nächste größere Titel des Studios technisch auf derselben Grundlage entstehen wie „Mafia: The Old Country“.

Ob es sich dabei tatsächlich um den nächsten Hauptteil der „Mafia“-Reihe handelt oder ein anderes Projekt innerhalb des Studios, bleibt vorerst offen. Die Hinweise sprechen aber dafür, dass Hangar 13 bereits an der nächsten Phase der Marke arbeitet.

Mafia könnte vorsichtig moderner werden

Sollte Hangar 13 tatsächlich Multiplayer-Elemente testen, müsste das nicht automatisch einen kompletten Bruch mit der Serie bedeuten. Ein Koop-Modus oder kleinere vernetzte Features könnten die Reihe erweitern, ohne die erzählerische Identität komplett aufzugeben.

Gerade das wäre entscheidend. „Mafia“ lebt nicht davon, eine offene Gangster-Spielwiese wie „GTA Online“ zu sein, sondern von Atmosphäre, Figuren und einer dichten Inszenierung.

Noch gibt es keine offizielle Ankündigung. Die Stellenausschreibung zeigt aber: Hangar 13 denkt offenbar zumindest über Funktionen nach, die über das klassische reine Singleplayer-Erlebnis hinausgehen könnten.