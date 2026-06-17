Dontnod droht bis November 2026 das Geld auszugehen – Sitzung soll Ausweg finden

Ausgerechnet das Studio hinter einem der einflussreichsten Story-Abenteuer der letzten Dekade steckt in ernsten Schwierigkeiten: Ein aktueller Bericht deutet darauf hin, dass Dontnod Entertainment in den kommenden Monaten das Geld ausgehen könnte, falls sich die Lage nicht spürbar verbessert. Die Nachricht trifft Fans von erzählerischen Spielen besonders hart, denn Dontnod prägte mit Life is Strange einen Stil, an dem sich bis heute viele Genre-Kollegen messen lassen.

Gleichzeitig ist Dontnod kein Einzelfall. In der Branche häufen sich seit einiger Zeit Meldungen über Sparrunden, Stellenabbau und sogar komplette Schließungen. Nun scheint auch ein Studio mit großer Historie in eine Situation geraten zu sein, in der kurzfristige Entscheidungen über die Zukunft des Unternehmens bestimmen könnten.

Finanzlage bei Dontnod spitzt sich zu

Wie ernst ist die Situation aktuell? Laut einer offengelegten Information aus einem Finanzbericht soll Dontnod Gefahr laufen, bis November 2026 ohne ausreichende Mittel dazustehen. Im schlimmsten Fall könnte das zu einer Schließung führen, wenn keine Lösung gefunden wird.

Stand April 2026 soll Dontnod über rund 10 Millionen Euro an liquiden Mitteln verfügt haben. Das klingt zunächst nach einem Puffer, ist in der Spieleentwicklung aber schnell aufgebraucht, vor allem wenn parallel an einem größeren Projekt gearbeitet wird und verlässliche Einnahmen oder neue Finanzierung ausbleiben.

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Zusätzlichen Druck erzeugt die Situation rund um den Hauptaktionär: Tencent hält demnach 42 Prozent an Dontnod, soll aber weder den Anteil weiter erhöhen noch die Finanzierung des nächsten Spiels übernehmen wollen. Damit wird die Suche nach Alternativen umso dringlicher.

Entscheidungswoche im Juni und die Suche nach Lösungen

Welche nächsten Schritte stehen an? Der Vorstand von Dontnod will sich am 17. Juni 2026 zu einer Sitzung treffen, um mögliche Auswege zu besprechen. Im Raum steht dabei vor allem die Frage, wie kurzfristig neue Finanzierung oder ein verlässlicher Partner organisiert werden kann.

Der Bericht zeichnet das Bild eines Studios, das bisher keinen passenden Publisher finden konnte, um die nächsten Schritte abzusichern. Genau das macht den Zeitplan kritisch, denn ohne neue Vereinbarungen wird der finanzielle Spielraum bis in den Herbst hinein immer enger.

Für die Belegschaft und das Portfolio des Studios hängt damit viel an den Ergebnissen dieser Gespräche. Auch für Fans gilt: Die kommenden Wochen könnten entscheidend dafür sein, ob Dontnod seine Arbeit an neuen Titeln wie geplant fortsetzen kann.

Projekt P14 könnte früher erscheinen, aber kleiner ausfallen

Was bedeutet das für das nächste Spiel? Dontnods nächstes Projekt trägt derzeit den Namen Projekt P14. Als mögliche Maßnahme steht im Raum, das Spiel früher als ursprünglich geplant zu veröffentlichen, allerdings in einer kleineren Version als zunächst vorgesehen.

Das wäre ein klassischer Spagat: Ein früherer Release könnte schneller Geld in die Kasse bringen, birgt aber Risiken für Umfang, Feinschliff und Gesamteindruck. Gerade bei narrativen Spielen, bei denen Atmosphäre, Tempo und Präsentation so stark ins Gewicht fallen, kann eine Reduzierung des Umfangs die Wahrnehmung deutlich beeinflussen.

Ob ein kleinerer Release tatsächlich die richtige Lösung ist, hängt letztlich davon ab, welche Alternativen Dontnod kurzfristig zur Verfügung stehen und ob sich doch noch ein Partner findet, der Produktion und Veröffentlichung in der geplanten Form ermöglicht.

Wie seht ihr die Lage: Sollte Dontnod Projekt P14 notfalls kleiner und früher veröffentlichen, oder wäre euch ein späterer Release wichtiger, damit die ursprüngliche Vision erhalten bleibt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.