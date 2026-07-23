Disc-Aus bei PlayStation – God of War Autorin berichtet von strengen PR-Regeln

Die Diskussion um Sonys Kurswechsel weg von physischen Datenträgern reißt nicht ab: Seit der Ankündigung, dass PlayStation langfristig auf ein rein digitales Modell setzen will, prasselt auf Social Media massive Kritik auf nahezu jeden offiziellen Post ein. Jetzt hat sich ausgerechnet eine prominente Stimme aus dem PlayStation-Umfeld dazu geäußert: Alanah Pearce, die als Autorin am kommenden God of War Laufey beteiligt war, spricht von internen Vorbereitungen, die darauf hindeuten, dass Sony die Wucht der Reaktionen bereits einkalkuliert hatte.

Während viele Fans vor allem um Besitzrechte, Archivierung und Wiederverkaufsmöglichkeiten fürchten, bleibt Sony in der öffentlichen Kommunikation bislang auffällig zurückhaltend. Die Konsequenz: Die Kommentarspalten werden zum Ventil, unabhängig davon, ob der jeweilige Post überhaupt etwas mit dem Disc-Thema zu tun hat.

Strenge Kommunikationsregeln hinter den Kulissen

Was sagt die God of War Laufey-Entwicklerin zur Disc-Kritik? Pearce berichtete in einer Video-Einordnung, dass sie aus Gesprächen mit Mitarbeitenden in PlayStation-First-Party-Studios mitgenommen habe, wie ungewöhnlich strikt die Vorgaben für öffentliche Aussagen in diesem Zusammenhang gewesen seien. Guidelines vor großen Ankündigungen seien zwar normal, doch in diesem Fall sei das Regelwerk offenbar so eng wie noch nie ausgefallen.

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Für Pearce ist das ein deutliches Signal, dass Sony mit Gegenwind gerechnet hat und intern frühzeitig versucht hat, die öffentliche Debatte durch klare Kommunikationsgrenzen zu kontrollieren. In ihrer Zusammenfassung wird es noch deutlicher:

Sie wussten, dass das ein riesiges PR-Problem werden würde.

Dass Sony seit der Ankündigung weitgehend auf Stellungnahmen verzichtet und auch keine Führungsperson das Ende physischer Medien öffentlich eingeordnet hat, passt in dieses Bild. Nach außen läuft das übliche Programm weiter, neue Blogposts, Promo-Beiträge und Produktkommunikation, nur eben begleitet von einer Welle an Negativkommentaren.

So wirkt sich der Shitstorm auf Studios und Publisher aus

Welche Folgen hat der Backlash für Third-Party-Entwickler? Neben der Community-Reaktion gibt es Hinweise darauf, dass die Situation auch für Dritthersteller unangenehm werden könnte. Im Raum steht die Behauptung, dass PlayStation für bestimmte Social-Media-Features und Posts Gebühren verlange. Wenn bezahlte Beiträge dann von Kritik am Disc-Aus belastet werden, trifft das nicht nur Sonys Image, sondern potenziell auch die Marketingpläne der Partner.

Brisant ist dabei vor allem die Dynamik: Selbst neutrale Ankündigungen zu Spielen oder Updates könnten in der Wahrnehmung untergehen, weil die Kommentarspalten vom Grundsatzthema dominiert werden. Für kleinere Teams, die auf Sichtbarkeit angewiesen sind, wäre das ein echtes Problem. Gleichzeitig vermeiden viele größere Publisher öffentlich klare Worte, vermutlich auch, um die Beziehung zu Sony nicht zu belasten oder weil digitale Verkäufe für sie wirtschaftlich attraktiver sind.

Zu den wenigen Stimmen, die sich zuletzt ebenfalls kritisch positioniert haben sollen, gehört auch der Schöpfer von Doki Doki Literature Club, der die Bedeutung physischer Datenträger betonte. Insgesamt bleibt die große Bühne der Industrie aber auffällig leise.

Sonys PR-Linie und mögliche nächste Schritte

Wie könnte Sony die Kritik in den Griff bekommen? Aktuell wirkt es so, als setze Sony darauf, die eigene Kommunikationsroutine unbeirrt fortzuführen und die Diskussion nicht aktiv zu befeuern. Viele langjährige PlayStation-Befürworter empfinden genau das jedoch als respektlos, weil zentrale Sorgen der Community unbeantwortet bleiben.

Ob Sony mittelfristig umsteuert, ist offen. Denkbar wären etwa klarere Aussagen zu Besitzrechten digitaler Inhalte, langfristiger Verfügbarkeit, Kompatibilität und der Behandlung bereits gekaufter Disc-Bibliotheken. Ebenso steht die Frage im Raum, ob die anhaltende Kritik irgendwann auch juristische Auseinandersetzungen nach sich ziehen könnte. Sollte es tatsächlich zu Klagen kommen, könnte das den Zeitplan und die Kommunikation rund um den Übergang in eine rein digitale Zukunft spürbar beeinflussen.

Wie seht ihr Sonys Disc-Entscheidung: konsequenter Schritt in die Zukunft oder ein unnötiger Bruch mit dem, was Konsolen über Jahrzehnte ausgemacht hat? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.