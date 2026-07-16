God of War Laufey – Deborah Ann Woll reagiert gelassen auf den Backlash

Kaum ist God of War Laufey nach der State-of-Play-Präsentation im Juni 2026 mit umfangreichem Gameplay enthüllt, da kocht das Internet schon wieder. Ein Teil der Community reagierte lautstark auf die Entscheidung, diesmal nicht Kratos, sondern Laufey, besser bekannt als Faye, in den Mittelpunkt zu stellen. Während sich solche Diskussionen oft hochschaukeln, lieferte die Schauspielerin hinter der Figur jetzt eine bemerkenswert gelassene Antwort.

Dabei geht es nicht um kleine Sticheleien, sondern um eine regelrechte Online-Angriffsfläche, die sich schnell nach der Enthüllung gebildet hat. Umso interessanter ist, wie klar Deborah Ann Woll das Thema bei einem Fan-Event abräumte und gleichzeitig die Erwartungshaltung an das Spiel weiter anheizte.

Deborah Ann Woll kontert den Backlash mit Ruhe und Selbstbewusstsein

Wie reagiert der Laufey-Star auf den Online-Hass? Bei einem Signing auf der Florida Supercon wurde Deborah Ann Woll von einem Fan darauf angesprochen, ob sie die negative Kampagne rund um God of War Laufey belastet. Woll machte direkt deutlich, dass sie mit weniger Seelenruhe gerechnet hatte, aber im Alltag erstaunlich unbeeindruckt geblieben ist.

Ehrlich gesagt dachte ich, es würde mich viel stärker treffen. Erstens: Ich bin nicht auf Social Media, das hilft. Und zweitens: Es lässt mich komplett kalt, weil ich einfach weiß, dass es großartig ist. Es ist okay, wenn es nicht dein Ding ist, aber in keinem Universum ist es schlecht oder hässlich. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Ton sitzt: keine Rechtfertigung, kein Zurückrudern, aber auch keine Abwertung von Kritik an sich. Stattdessen trennt Woll klar zwischen persönlichem Geschmack und pauschaler Abwertung. Gerade in Zeiten, in denen Entwickler und Cast-Mitglieder bei großen Releases schnell zur Zielscheibe werden, wirkt diese Haltung wie ein Reminder, wie wenig repräsentativ ein lautes Online-Echo manchmal ist.

Darum sorgt der Protagonistenwechsel für Diskussionen

Warum steht Kratos nicht im Fokus von God of War Laufey? Der Hauptkritikpunkt vieler Stimmen ist der Wechsel der Spielfigur: Statt Kratos soll diesmal Laufey, also Faye, als Protagonistin dienen. Für manche ist das ein willkommener frischer Blick auf die Marke, andere sehen darin einen Bruch mit dem, was sie an God of War bisher ausgemacht hat.

Fakt ist: Die Enthüllung im Juni 2026 setzte stark auf Gameplay und vermittelte den Eindruck, dass das Projekt bereits weit fortgeschritten ist. Dass God of War Laufey für Anfang 2027 geplant ist, passt dazu und erklärt auch, warum Woll so selbstsicher auftreten kann. Wer in eine Produktion dieser Größe eingebunden ist, bekommt in der Regel deutlich mehr vom Gesamtpaket mit als die Öffentlichkeit.

Zusätzlich wichtig für alle, die sich Sorgen um die Zukunft von Kratos machen: Aus dem Umfeld von Santa Monica Studio heißt es weiterhin, dass Kratos in zukünftigen Spielen wieder eine zentrale Rolle spielen soll. God of War Laufey wird damit eher als neues Kapitel innerhalb der großen Saga positioniert, nicht als endgültiger Abschied.

San Diego Comic-Con liefert bald neue Einblicke

Wann gibt es das nächste große Update zu God of War Laufey? Schon am 24. Juli 2026 steht der nächste Termin an: Auf der San Diego Comic-Con ist ein God-of-War-Laufey-Panel geplant, bei dem Deborah Ann Woll gemeinsam mit weiteren Beteiligten auftritt. Angekündigt sind unter anderem Creative-Lead Cory Barlog, Game Director Ariel Lawrence sowie Christopher Judge als Kratos.

Außerdem sind Jack Quaid als Phranque the Cube und Perlina Lau als Rue the Ribbon Teil des Panels. Gerade diese Mischung aus bekannten Franchise-Gesichtern und neuen Figuren deutet an, dass Santa Monica Studio seine Welt weiter ausbauen will, ohne die Wurzeln komplett zu kappen.

Parallel dazu bleibt das Franchise generell aktiv: Zusätzlich ist ein Remake-Trilogieprojekt der ursprünglichen God-of-War-Spiele im Gespräch, was die Marke für langjährige Fans und Neueinsteiger gleichermaßen präsent hält.

Release, Plattform und Disc-Thema

Auf welchen Systemen erscheint God of War Laufey? Aktuell ist bestätigt, dass God of War Laufey für PS5 erscheint und auch physisch auf Disc verfügbar sein soll. Das ist ein bemerkenswerter Punkt, weil PlayStation das Ende der Disc-Produktion ab Januar 2028 angekündigt hat. Für Sammler und alle, die ihre Bibliothek lieber ins Regal stellen, ist das eine klare Ansage.

Unterm Strich wirkt es so, als würde der erste Sturm nach der Enthüllung bereits abflauen. Und wenn die kommenden Auftritte und Updates ähnlich souverän laufen wie Wolls Reaktion auf der Convention, dürfte der Fokus bis zum Launch Anfang 2027 wieder stärker auf dem Spiel selbst liegen.

Wie stehst du zu God of War Laufey: Freust du dich auf Faye als Hauptfigur oder willst du lieber möglichst schnell wieder Kratos im Zentrum sehen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.