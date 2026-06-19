PS Plus Extra Juni 2026 – Sony verteilt fehlende Spiele auf zwei Drops

Wer im Juni 2026 auf den gewohnten großen Schwung an PS-Plus-Extra-Neuzugängen gewartet hat, dürfte am 16. Juni erst einmal irritiert gewesen sein. Zwar gingen an diesem Tag mit Gitaroo Man und Final Fantasy 16 zwei der erwarteten Titel online, doch ein Teil der Liste fehlte zunächst komplett in der Bibliothek.

Inzwischen ist klar, wann die ausstehenden Spiele tatsächlich freigeschaltet werden. Sony verteilt die verbleibenden PS-Plus-Extra-Games im Juni 2026 in zwei zusätzlichen Wellen, statt wie sonst üblich alles gebündelt zu veröffentlichen.

Die Termine für die fehlenden Juni-Highlights

Wann gehen die fehlenden PS-Plus-Extra-Spiele im Juni 2026 live? Die restlichen Neuzugänge werden in zwei festen Drops nachgereicht: am 23. Juni 2026 und am 30. Juni 2026.

Damit kommt mehr als die Hälfte der Extra-Neuzugänge dieses Monats später als viele es vom üblichen Rhythmus erwarten. Unterm Strich bedeutet das: weniger ein großer Stichtag, dafür mehrere kleinere Updates im Monatsverlauf.

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Welle Datum Spiele Wave 1 23. Juni 2026 Kingdom Come: Deliverance; Life is Strange: Double Exposure Wave 2 30. Juni 2026 Farming Simulator 25; Blades of Fire; Black Desert

Was in den zwei Drops steckt

Welche PS-Plus-Extra-Spiele kommen in Wave 1 und Wave 2? Der erste Nachschub am 23. Juni 2026 dürfte für viele das eigentliche Highlight des Monats sein, weil hier zwei prominente Titel nachrücken. Kingdom Come: Deliverance ist ein starker Einstieg in das Rollenspiel-Franchise rund um Henry, während Life is Strange: Double Exposure vor allem Fans der Serie anspricht, die Max’ aktuellen Handlungsstrang mitnehmen wollen.

Der zweite Drop am 30. Juni 2026 fällt thematisch spezieller aus, hat aber viel Potenzial für lange Abende. Farming Simulator 25 zielt klar auf alle, die an Management, Maschinen und entspannter Routine hängen bleiben. Black Desert liefert dagegen MMO-Futter inklusive Charaktereditor, in dem man problemlos mehr Zeit versenken kann als geplant. Blades of Fire ist die Action-Option im Paket und könnte genau die Lücke füllen, wenn ihr nach etwas Unterschätztem zum Nebenher-Ausprobieren sucht.

Wave 1 am 23. Juni 2026: Kingdom Come: Deliverance; Life is Strange: Double Exposure

Kingdom Come: Deliverance; Life is Strange: Double Exposure Wave 2 am 30. Juni 2026: Farming Simulator 25; Blades of Fire; Black Desert

Sonys Experiment mit gestaffelten Extra-Releases

Warum erscheinen PS-Plus-Extra-Spiele plötzlich gestaffelt? Im Juni 2026 deutet vieles darauf hin, dass Sony mit einer neuen Release-Strategie experimentiert, bei der Inhalte nicht mehr als großer Mid-Month-Block kommen, sondern über mehrere Wochen verteilt werden. Auffällig war das schon durch Sonic X Shadow Generations, das früher als erwartet im Extra-Angebot gelandet ist.

Ob sich daraus ein neues Standardmuster entwickelt oder ob es schon im Juli wieder zurück zur klassischen Sammelveröffentlichung geht, bleibt offen. Der naheliegende Effekt der Umstellung: Statt nur einmal im Monat gibt es häufiger Gesprächsstoff, weil in kürzeren Abständen neue Titel im Abo auftauchen.

Wie findet ihr die gestaffelten PS-Plus-Extra-Drops: lieber wieder alles auf einmal oder genau so mit mehreren Wellen pro Monat? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.