Sony hat die neuen Essential-Spiele für August 2026 freigeschaltet. Abonnenten können sich ab sofort Dying Light 2, Big Walk und Signalis ohne zusätzliche Kosten sichern.

Das Warten hat ein Ende: Die drei neuen Essential-Spiele von PlayStation Plus stehen ab sofort im PlayStation Store bereit. Mitglieder können die Titel ihrer Bibliothek hinzufügen und anschließend auf den jeweils unterstützten Konsolen herunterladen.

Angeführt wird das August-Line-up von „Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition“. Ergänzt wird das Angebot durch das ungewöhnliche Koop-Abenteuer „Big Walk“ und den hochgelobten Survival-Horror-Titel „Signalis“.

Diese drei PS-Plus-Spiele sind jetzt verfügbar

Folgende Titel können sich Abonnenten im August sichern:

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Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition – PS5 und PS4

– PS5 und PS4 Big Walk – PS5

– PS5 Signalis – PS4, über Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar

Sollten euch im PlayStation Store zunächst weiterhin die regulären Preise angezeigt werden, kann es helfen, die jeweilige Produktseite neu zu laden oder den Store über die Konsole beziehungsweise die PlayStation App aufzurufen. Erfahrungsgemäß erfolgt die Umstellung nicht immer für alle Nutzer und Plattformen gleichzeitig.

Dying Light 2 führt das August-Angebot an

Der bekannteste Titel des neuen Line-ups ist „Dying Light 2 Stay Human“. Das Open-World-Spiel verbindet Parkour-Einlagen mit Nahkämpfen und einer von Zombies bevölkerten Stadt. Die bei PS Plus angebotene Reloaded Edition umfasst außerdem die Erweiterung „Bloody Ties“.

Mit „Big Walk“ erscheint gleichzeitig ein neues kooperatives Abenteuer, bei dem Zusammenarbeit und Kommunikation im Mittelpunkt stehen. „Signalis“ richtet sich dagegen an Fans klassischer Survival-Horror-Spiele und verbindet eine beklemmende Science-Fiction-Geschichte mit einer markanten Pixeloptik.

Die drei Spiele können bis einschließlich 31. August 2026 der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Anschließend bleiben sie spielbar, solange ein aktives PlayStation-Plus-Abonnement besteht.

Welches der drei neuen PS-Plus-Spiele werdet ihr zuerst ausprobieren?