Diablo 4 Season 13 – Schurkin dominiert das Pit-Endgame, Paladin fällt ab

Diablo 4 Season 13 biegt auf die Zielgerade ein und eine Frage hat die Community über Wochen beschäftigt: Welche Klasse dominiert wirklich das Endgame? Inzwischen ist die Sache so eindeutig, dass man kaum noch diskutieren muss. Die Schurkin steht an der Spitze und das nicht nur gefühlt, sondern messbar.

Season 13 endet am 30. Juni 2026 und ist zugleich die erste Season nach dem Start von Lord of Hatred. Obwohl mit dem Hexenmeister eine neue Klasse ins Spiel kam, hat sich ausgerechnet die Schurkin als stärkste Wahl für die härtesten Aktivitäten etabliert.

Die neue Nummer 1 im Pit-Endgame

Welche Klasse ist in Diablo 4 Season 13 offiziell die beste? Der Blick auf die inoffiziellen Pit-Ranglisten von Helltides zeichnet ein klares Bild: Die Schurkin liefert in Season 13 die schnellsten Top-Runs ab und ist damit aktuell die stärkste Klasse im absoluten Meta-Spitzenbereich.

Besonders deutlich wird das beim besten getrackten Run der Season. Eine Schurkin hat den Pit auf Stufe 150, also der höchsten Tier-Stufe, in nur 1 Minute und 19 Sekunden abgeschlossen. In einem Endgame, in dem Sekunden über Ranglistenplätze entscheiden, ist das ein Statement.

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Interessant ist dabei auch der Gesamttrend: Nahezu jede Klasse hat in Season 13 getrackte Runs auf Tier 150 vorzuweisen. Eine Ausnahme sticht heraus, denn ausgerechnet der Paladin, zuvor noch eine Bank im Meta, fällt deutlich zurück.

Schnellster Pit-Run Season 13: Schurkin, Tier 150 in 1 Minute und 19 Sekunden

Schurkin, Tier 150 in 1 Minute und 19 Sekunden Höchste Pit-Stufe: Tier 150

Tier 150 Besonderheit der Season: Fast alle Klassen erreichen Tier 150, der Paladin fällt ab

Meta-Shift kurz vor Saisonende

Warum gilt die Schurkin jetzt als gesetzt? Weil Season 13 bereits am 30. Juni 2026 endet, sind große Balance-Umschwünge bis zum Abschluss praktisch nicht mehr zu erwarten. Das bedeutet: Was jetzt oben steht, wird sehr wahrscheinlich auch als Schlussstand in Erinnerung bleiben und genau deshalb ist der Status der Schurkin in dieser Season faktisch zementiert.

Für die Klasse ist das ein kleiner Meilenstein. Laut den erfassten Daten hat die Schurkin bisher noch nie über eine komplette Season hinweg den schnellsten Pit-Run gestellt. Dass sich das nun ändert, dürfte viele freuen, denn erst in der vorherigen Season gab es aus der Community spürbare Forderungen nach Buffs für die Schurkin.

Gleichzeitig ist die neue Klasse, der Hexenmeister, in Season 13 nicht der dominante Überflieger, den manche zum Start erwartet hatten. Der ganz große Durchmarsch bleibt aus, während die Schurkin in den entscheidenden Endgame-Szenarien das Tempo vorgibt.

Der Paladin verliert den Thron

Welche Klasse hat in Season 13 am meisten enttäuscht? Der Paladin erlebt den wohl härtesten Absturz im Vergleich zu den letzten Monaten. Nachdem die Klasse in Season 11 und Season 12 noch als stärkste Option galt, wird sie in Season 13 plötzlich als Schlusslicht wahrgenommen, zumindest im Kontext der Pit-Spitzenzeiten.

Für alle, die den Paladin lieben, ist das bitter, aber nicht zwangsläufig dauerhaft. Diablo 4 ist bekannt dafür, dass Blizzard die Meta mit jeder Season neu mischt. Gerade nach einer so eindeutigen Dominanz einer Klasse stellt sich die Frage, ob Season 14 wieder gegensteuert oder ob die Schurkin ihren Lauf fortsetzen darf.

Season 13 selbst gilt schon jetzt als eine der beliebtesten Seasons seit Langem. Auch ohne eigenes Seasonal-Feature war der Umfang durch Lord of Hatred spürbar, was für viele den Grind im Endgame zusätzlich attraktiv gemacht hat.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr Season 13 eher mit Schurkin, Hexenmeister oder einer ganz anderen Klasse gespielt, und würdet ihr euch für Season 14 eher Buffs für den Paladin oder Nerfs für die Schurkin wünschen? Schreibt es gern in die Kommentare.