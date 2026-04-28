Steam Controller: Preis, Release, Features und alle Infos zum neuen Valve-Controller

Valve bringt nach langer Wartezeit frischen Wind ins Steam-Ökosystem: Der neue Steam Controller steht kurz vor dem Launch und kommt mit einigen technischen Ansagen, die sich klar an PC- und Steam-Deck-Nutzer richten. Neben dem finalen Release-Termin sind jetzt auch Preis, Lieferumfang und die wichtigsten Features offiziell bekannt.

Gerade wer häufig am TV spielt, gern Strategie-Titel vom Sofa aus steuert oder eine Alternative zu klassischen Konsolen-Pads sucht, bekommt hier ein Paket, das deutlich mehr sein will als nur ein weiterer Controller. Und weil Valve beim Steam Controller direkt mit dem passenden Zubehör nachlegt, wirkt das Gesamtsetup dieses Mal auffällig rund.

Release, Preis und Lieferumfang

Wann erscheint der Steam Controller in Deutschland? Der offizielle Verkaufsstart ist Montag, der 4. Mai 2026. In Deutschland soll der Kauf voraussichtlich ab 19 Uhr direkt über den Steam Store möglich sein.

Wie viel kostet der neue Steam Controller? Valve setzt den Preis hierzulande auf 99 Euro fest. Eine klassische Vorbesteller-Phase gibt es nicht, stattdessen gilt das Prinzip: Wer zuerst kauft, bekommt zuerst.

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Was ist beim Kauf alles dabei? Im Lieferumfang steckt nicht nur der Controller selbst, sondern auch der Steam Controller Puck. Diese kleine Basisstation übernimmt gleich zwei Aufgaben:

Funkempfänger für eine besonders schnelle 2,4-GHz-Verbindung mit rund 8 ms Latenz

Magnetische Ladestation, auf der der Controller zum Laden andockt

Wer sicherstellen will, den Start nicht zu verpassen, kann das Gerät schon vorab auf die Steam-Wunschliste setzen und sich zum Launch benachrichtigen lassen.

Technik-Highlights und Features

Welche Features unterscheiden den Steam Controller von klassischen Gamepads? Valve setzt beim neuen Modell auf mehrere Technik-Entscheidungen, die vor allem PC-typische Eingaben besser aufs Sofa bringen sollen. Ganz oben steht dabei ein Thema, das viele Controller-Fans seit Jahren nervt: Stick-Drift.

Was steckt hinter den Anti-Drift-Sticks? Valve verbaut magnetische TMR-Analogsticks, die Verschleiß und Drift deutlich reduzieren sollen. Zusätzlich gibt es kapazitive Berührungssensoren an den Sticks, mit denen sich die Bewegungssteuerung wie beim Steam Deck schon durch das Auflegen des Daumens aktivieren lässt.

Welche Eingabemöglichkeiten bietet der Controller noch? Neben den Sticks gehören Dual Trackpads zur Ausstattung. Die sind besonders interessant für Strategie-Spiele, Cursor-lastige Menüs oder alle Genres, die vom Mausgefühl profitieren.

Wie funktioniert Grip Sense? Die Gyro-Steuerung zum Zielen per Bewegung schaltet sich automatisch über Berührungssensoren an den Griffen zu. Das soll dafür sorgen, dass Gyro nur dann aktiv ist, wenn ihr den Controller auch wirklich im Anschlag habt.

Wie stark ist das haptische Feedback? Valve spricht von HD-Haptik mit insgesamt vier Motoren, die ein sehr präzises haptisches Feedback liefern sollen, etwa für feine Rückmeldungen bei Waffen, Fahrgefühl oder UI-Aktionen.

Akkulaufzeit, Laden und VR-Einsatz

Wie lange hält der Akku des Steam Controllers? Valve nennt eine Akkulaufzeit von über 35 Stunden. Geladen wird entweder klassisch per USB-C oder über das magnetische Docking am mitgelieferten Puck.

Ist der Steam Controller auch für VR gedacht? Ja. Der Controller ist laut Valve ein zentraler Bestandteil des neuen VR-Setups rund um das kommende Steam Frame Headset. Über integrierte Infrarot-LEDs kann er im Raum getrackt werden, was unter anderem das Spielen auf virtuellen Leinwänden ermöglichen soll.

Kompatibilität und Einordnung zur Steam Machine

Mit welchen Geräten funktioniert der Steam Controller? Der Controller ist auf das Steam-Ökosystem ausgelegt und läuft an PCs mit Windows, macOS und Linux, am Steam Deck sowie an mobilen Geräten über die Steam Link App.

Gibt es Support für PlayStation 5 oder Xbox Series? Nein. Eine native Unterstützung für PS5 oder Xbox Series ist nicht vorgesehen.

Was ist der aktuelle Stand zur neuen Steam Machine? Ursprünglich war geplant, den Controller zeitgleich mit der neuen Steam Machine und dem VR-Headset Steam Frame zu veröffentlichen. Während der Steam Controller nun am 4. Mai 2026 erscheint, lassen die anderen beiden Geräte wegen der anhaltenden Krise auf dem Speichermarkt weiter auf sich warten.

Wann soll die Steam Machine erscheinen? Valve-Entwickler Pierre-Loup Griffais hat in einem aktuellen Interview Entwarnung gegeben: Die Hardware sei weitgehend fertig, aktuell gehe es vor allem um Logistik und stabilere Lieferketten. Valve hält weiterhin an einem Release im Jahr 2026 fest und stellt in Aussicht, schon bald konkrete Neuigkeiten zu Preis und Termin zu liefern.

Warum kommt der Controller trotzdem schon jetzt? Laut Valve ist der neue Steam Controller im Vergleich zur Steam Machine deutlich weniger von der Komponenten-Knappheit betroffen. Weil viele das Pad bereits fürs Steam Deck oder den Gaming-PC erwarten, veröffentlicht Valve den Controller vorab separat, statt ihn bis zum restlichen Hardware-Line-up zurückzuhalten.

Wie sieht es bei euch aus: Zockt ihr regelmäßig am PC oder Steam Deck, und ist der neue Steam Controller für 99 Euro für euer Setup interessant, oder bleibt ihr lieber bei DualSense und Xbox-Controller? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.