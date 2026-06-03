God of War Laufey – Leak deutet auf zweiten spielbaren Charakter Tyr hin

God of War Laufey ist erst seit dem jüngsten PlayStation State of Play offiziell, aber schon jetzt sorgt ein Leak für reichlich Gesprächsstoff: Neben Laufey alias Faye soll es offenbar einen zweiten spielbaren Charakter geben. Besonders pikant daran: Ein früherer Leak lag bei mehreren Details bereits erstaunlich richtig, was die neue Behauptung zusätzlich befeuert.

Sony zeigte im Rahmen der Präsentation mehr als 20 Minuten Gameplay und machte klar, dass sich das neue Abenteuer zwar vertraut brachial spielt, erzählerisch aber einen frischen Fokus setzt. Im Mittelpunkt steht Faye, Kratos Ehefrau, die diesmal selbst zur Hauptfigur wird.

In der Story verschlägt es Faye ins Everywhen, das als eine Art Jenseits für Götter beschrieben wird. Dort kämpft sie gegen göttliche Vertreter verschiedener Mythologien und ist dabei nicht komplett auf sich allein gestellt.

Faye als Hauptfigur und ein ungewöhnliches Reise-Team

Worum geht es in God of War Laufey? Faye ist der zentrale spielbare Charakter und soll das Spielgefühl klar von Kratos bisherigen Abenteuern abgrenzen. Gleichzeitig bleibt das Kampfsystem dem Stil der Reihe treu, mit brutalem Nahkampf und wuchtiger Inszenierung, wie man es von Santa Monica Studio erwartet.

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In ihrer Reise durch das Everywhen wird Faye laut den bisherigen Informationen von zwei ungewöhnlichen Begleitern unterstützt: einem kosmischen Würfel und einem magischen Band. Beide scheinen nicht nur Begleiter zu sein, sondern auch spielerisch und erzählerisch eine wichtige Rolle einzunehmen.

Spannend ist vor allem, dass ein Leak diese Begleiter bereits vor der offiziellen Enthüllung genannt hatte. Ebenfalls korrekt vorhergesagt: dass das Spiel mehrere Mythologien gleichzeitig aufgreift und Faye die Hauptfigur ist. Genau diese Trefferquote macht nun auch die nächste Leak-Aussage schwerer zu ignorieren.

Hinweise auf einen zweiten spielbaren Charakter

Wer könnte der zweite spielbare Charakter sein? Laut dem Leak soll Tyr als zweiter spielbarer Charakter auftauchen. Tyr ist aus God of War Ragnarök bekannt und spielte dort eine größere Rolle in der Handlung. Wie er im Everywhen landet, wäre allerdings ein zentraler Story-Punkt, denn zuletzt war Tyr in der Zeitlinie noch am Leben.

Die Idee eines zweiten steuerbaren Charakters würde zur jüngeren Serien-DNA passen. God of War Ragnarök hatte bereits Abschnitte, in denen nicht Kratos, sondern Atreus im Fokus stand. Ein vergleichbares Modell wäre für Laufey naheliegend, etwa in klar abgegrenzten Kapiteln oder Missionen, die Tyr spielbar machen.

Offiziell bestätigt ist das bisher nicht. Trotzdem bleibt der Leak für viele interessant, weil er nicht nur eine grobe Richtung nennt, sondern konkrete Namen und Elemente liefert, die in Teilen bereits mit der offiziellen Vorstellung übereinstimmen.

Merlin, ein Schwert im Würfel und mögliche Artus-Bezüge

Welche Mythologien könnten noch eine Rolle spielen? Ein weiterer Punkt aus dem Leak dreht sich um das Schwert, das mit dem kosmischen Würfel in Verbindung stehen soll. Dieses Schwert soll laut Behauptung mit Merlin aus der Artus-Sage zusammenhängen. Damit liegt die Vermutung nahe, dass es sich um Excalibur handeln könnte und die Artus-Mythologie in God of War Laufey ebenfalls eine größere Bedeutung bekommt.

Das würde gut zum Ansatz passen, mehrere Mythologien parallel aufeinanderprallen zu lassen. Für die Reihe wäre das eine spannende Erweiterung, weil sich dadurch nicht nur neue Bossgegner, sondern auch neue Artefakte, Schauplätze und Regeln für die Spielwelt ergeben könnten.

Ein Release-Termin steht noch nicht fest, doch die lange Gameplay-Demo deutet darauf hin, dass die Entwicklung bereits weit fortgeschritten ist. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass Sony und Santa Monica Studio in den kommenden Monaten weitere Details zu Handlung, Figuren und Gameplay nachreichen.

Würdet ihr Tyr als spielbaren Charakter in God of War Laufey feiern, oder soll das Abenteuer komplett auf Faye fokussiert bleiben? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.