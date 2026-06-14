God of War Laufey – Insider bringt Release in der ersten Hälfte 2027 ins Spiel

Nach dem großen Reveal von God of War Laufey Anfang Juni 2026 verdichten sich die Hinweise darauf, dass das nächste Kapitel der Reihe früher erscheinen könnte, als viele erwartet hatten. Ein bekannter Insider bringt nun ein Release-Zeitfenster ins Spiel, das besonders für alle spannend ist, die nach dem ersten Gameplay direkt auf einen baldigen Launch gehofft haben.

Offiziell bleibt Sony bislang vorsichtig: Beim State of Play am 2. Juni 2026 gab es zwar über 20 Minuten zusammenhängendes Gameplay aus den Eröffnungssequenzen zu sehen, ein konkretes Datum oder eine feste Launch-Ansage blieb aber aus. Genau diese Lücke füllen jetzt neue Insider-Aussagen zumindest teilweise.

Neues Release-Zeitfenster aus Insider-Kreisen

Wann könnte God of War Laufey erscheinen? Laut dem in der Branche gut vernetzten Leaker NateTheHate lag das anvisierte Release-Ziel von Santa Monica Studio zeitweise in der ersten Hälfte von 2027. Das wäre ein vergleichsweise früher Termin, gemessen daran, wie groß der Sprung von der Ankündigung bis zum Release bei Blockbuster-Produktionen oft ausfällt.

Der Insider formulierte dabei allerdings bewusst vorsichtig und deutete an, dass es sich um eine Planung handelt, die sich noch verschieben kann. Ein konkretes Monat oder Quartal nannte er nicht, aber allein das Zeitfenster erstes Halbjahr 2027 würde God of War Laufey potenziell in eine sehr prominente Position im PlayStation-Kalender bringen.

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Interessant ist außerdem, dass diese Einordnung in eine ähnliche Richtung geht wie jüngste Einschätzungen des Bloomberg-Reporters Jason Schreier, der ebenfalls von einem Release im Jahr 2027 ausging. Auch wenn beide Aussagen keine offizielle Bestätigung ersetzen, zeichnen sie zusammen ein recht klares Bild: 2027 scheint aktuell das wahrscheinlichste Jahr für den nächsten großen God of War-Start zu sein.

Warum das Timing für Sony besonders wichtig sein könnte

Welche Bedeutung hat ein Launch im Frühjahr 2027? Sollte God of War Laufey tatsächlich in der ersten Hälfte von 2027 erscheinen, wäre das für Sony ein potenzieller Prestige-Release für das Frühjahr. Gerade dieses Zeitfenster ist traditionell stark umkämpft, weil viele Publisher dort ihre großen Titel platzieren, bevor die zweite Jahreshälfte mit Herbstwelle und Weihnachtsgeschäft dominiert.

Für PlayStation wäre ein früher 2027-Release zudem eine Gelegenheit, das Momentum des Reveals mitzunehmen. Das gezeigte Material aus dem State of Play wirkte bewusst wie ein Statement: lange, ununterbrochene Gameplay-Passagen statt kurzer Teaser, inklusive klarer Einblicke in Ton, Inszenierung und Spielgefühl der ersten Minuten.

Bislang ist weiterhin offen, ob Sony kurz nach dem Reveal noch 2026 eine konkrete Roadmap nachreicht oder ob Fans erst in den kommenden Monaten ein offizielles Fenster bekommen. Fest steht aber: Mit einem so großen Auftritt im Juni 2026 hat Santa Monica Studio die Erwartungen sichtbar hochgeschraubt.

Was bisher offiziell gezeigt wurde

Was wissen wir aus dem Reveal im Juni 2026? Die Ankündigung von God of War Laufey erfolgte während des State of Play Anfang Juni 2026 und lieferte direkt substanzielles Material: mehr als 20 Minuten Gameplay am Stück. Gezeigt wurden die Eröffnungsabschnitte, was bei vielen direkt Spekulationen über den Entwicklungsstand befeuert hat.

Ein Release-Datum wurde dabei nicht genannt, ebenso wenig eine Plattform- oder Editionen-Übersicht. Damit bleibt der Reveal vor allem ein inhaltlicher Einstieg, während die harten Eckdaten weiterhin ausstehen. Genau deshalb ist das nun diskutierte Zeitfenster erstes Halbjahr 2027 so brisant, weil es die Wartezeit zumindest grob einordnet.

Was denkt ihr: Würde euch ein Release in der ersten Hälfte von 2027 überraschen, oder rechnet ihr eher mit einer Verschiebung Richtung Jahresende? Schreibt eure Einschätzung gern in die Kommentare.