David Jaffe zum PlayStation-Disc-Aus – Am Ende ist es eine Geldfrage

Die Diskussion um eine mögliche Disc-Zukunft bei PlayStation nimmt weiter Fahrt auf. Jetzt hat sich ausgerechnet David Jaffe, der kreative Kopf hinter God of War und Twisted Metal, in einem YouTube-Kommentar zur Debatte geäußert und die Richtung klar eingeordnet: Für ihn ist der Abschied von physischen Datenträgern vor allem eine nüchterne Business-Entscheidung.

Während in sozialen Netzwerken weiterhin die No Disc, No Buy Bewegung Stimmung macht, sieht Jaffe hinter Sonys Kurs keine große Verschwörung. Gleichzeitig macht er keinen Hehl daraus, dass es am Ende ums Geld geht und zwar um Kosten, Margen und das Überleben von Produktionen, die immer teurer werden.

Jaffes Aussagen sorgen erwartbar für Reibung, denn gerade in der Community ist das Thema Besitz, Weiterverkauf und Archivierung von Spielen längst mehr als eine reine Geschmacksfrage.

Jaffes Einordnung zur Disc-Debatte

Warum hält David Jaffe ein Disc-Aus für unausweichlich? In seinem Video betont Jaffe, dass die Entwicklung nicht aus Bosheit gegenüber der Kundschaft entstehe, sondern aus einer ökonomischen Realität heraus. Er beschreibt den Schritt als brutal und unvermeidbar für eine Branche, die sich über Wasser halten müsse, während Budgets für Blockbuster-Titel weiter steigen.

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Das ist kein böses, gieriges, illuminatenhaftes Anti-Consumer-Komplott, um euch das Leben zu ruinieren.

Die Kernlogik dahinter: Digitale Releases sind für Plattformbetreiber und Publisher profitabler, weil klassische Herstellung und Distribution physischer Ware wegfallen. Jaffe argumentiert, dass Unternehmen, die weiterhin große Produktionen stemmen wollen, langfristig kaum daran vorbeikommen, diese Kostenblöcke zu streichen.

An die Fans physischer Spiele richtet er zudem eine recht direkte Ansage. Wer darauf beharre, könne am Ende schlicht vom Markt überrollt werden, weil sich die Mehrheit bereits an digitale Käufe gewöhnt habe.

Anti-Consumer als Zwischenphase

Wie erklärt Jaffe den Vorwurf Anti-Consumer? Der Begriff fällt in der Debatte ständig, vor allem wenn es um geschlossene Ökosysteme, Lizenzmodelle und fehlende Datenträger geht. Jaffe ordnet das als typische Übergangsphase ein: Erst kommt die Empörung, danach wird der neue Zustand zur Normalität.

Als Beispiele nennt er Entscheidungen aus anderen Branchen, bei denen der Widerstand anfangs groß war, später aber abebbte. Dazu zählt er den Umstieg von Adobe weg von physischer Software hin zu digitalen Modellen. Außerdem zieht er einen Vergleich zu Airlines, die Zusatzgebühren etwa fürs Aufgabegepäck eingeführt haben und damit ihre Margen verbesserten, trotz anfänglicher Kritik.

Unterm Strich lautet seine These: Viele sprechen heute von Anti-Consumer, bis der Markt sich an die neue Realität angepasst hat. Das macht die Kritik nicht automatisch falsch, aber es erklärt, warum Unternehmen solche Schritte trotzdem durchziehen.

Backlash, PR-Vorwürfe und die Reaktionen aus der Community

Welche Vorwürfe bekommt Jaffe nach seinen Aussagen ab? Nach dem Video berichten viele Stimmen aus der Community von Enttäuschung und unterstellen ihm, Teil einer PR-Strategie zu sein, die PlayStation in der aktuellen Lage den Rücken stärken soll. Jaffe weist diese Richtung zurück und sagt, dass es in der jetzigen Stimmungslage eher lukrativer wäre, gegen Sony zu schießen, als das Unternehmen zu verteidigen.

Ich wünschte wirklich, ich könnte euch etwas anderes erzählen. Aber ich muss ehrlich sein. So sehe ich die Wahrheit.

Spannend bleibt, ob weitere bekannte Entwickler und Kreative nachziehen und öffentlich Stellung beziehen. Denn je mehr prominente Stimmen sich positionieren, desto klarer wird auch, wie stark die Branche intern längst mit einem All-Digital-Kurs rechnet, unabhängig davon, wie laut der Gegenwind gerade ist.

Wie siehst du das Thema Disc-Aus bei PlayStation: Wäre ein rein digitales Ökosystem für dich ein Dealbreaker, oder ist das längst der neue Standard? Schreib es gern in die Kommentare.