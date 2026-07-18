Bethesda bestätigt neues Fallout-Projekt mit Obsidian Entertainment

Nach Wochen voller Gerüchte ist es jetzt offiziell: Bethesda hat bestätigt, dass Obsidian Entertainment an einem brandneuen Fallout-Projekt arbeitet. Das neue Spiel entsteht demnach in Zusammenarbeit mit Bethesda, ist aber offenbar nicht identisch mit Fallout 5. Konkrete Details zu Setting, Story oder Release-Zeitraum wurden noch nicht genannt.

Für viele Fans ist das eine der spannendsten Fallout-News seit Jahren, denn Obsidian gilt dank Fallout: New Vegas als einer der beliebtesten Fallout-Entwickler überhaupt. Umso größer dürfte die Aufmerksamkeit sein, die dieses Projekt ab jetzt auf sich zieht.

Bethesdas Bestätigung und erste Eckpunkte

Was wurde zum neuen Fallout von Obsidian offiziell bestätigt? Bethesda hat in einem Statement klargemacht, dass Obsidian Entertainment an einem neuen Fallout-Projekt arbeitet und man später mehr zeigen will.

Das Ödland wächst weiter, während wir erneut mit unseren langjährigen Freunden bei Obsidian Entertainment zusammenarbeiten. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass sie mit uns an einem neuen Fallout-Projekt arbeiten. Wir werden in Zukunft mehr dazu teilen. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Damit ist zumindest der wichtigste Punkt abgeräumt: Das Spiel existiert und ist in Arbeit. Gleichzeitig bleibt vieles offen, vor allem die Frage, ob es sich um ein direktes Sequel, einen Spiritual Successor zu New Vegas oder eine komplett neue Geschichte handelt.

Welche Richtung könnte das Gameplay einschlagen? Aus glaubwürdigen Berichten aus dem Umfeld der Entwicklung heißt es, das Projekt solle ein modernes First-Person-RPG werden. Das würde es klar näher an Fallout 3, Fallout 4 und Fallout 76 verorten als an ein klassisches isometrisches Spin-off und dürfte genau den Stil treffen, den viele seit Jahren von einem neuen großen Fallout erwarten.

Josh Sawyer zurück und Fallout-Pläne bei Xbox

Wer leitet das neue Fallout-Projekt bei Obsidian? Besonders interessant ist die Personalie hinter dem Projekt: Josh Sawyer soll als Director zurückkehren. Sawyer war bereits eine zentrale Kreativfigur bei Fallout: New Vegas und steht bei vielen Fans für starke Quest-Strukturen, Konsequenzen in Entscheidungen und ein spürbar reaktives Rollenspielsystem.

Warum kommt die Ankündigung gerade jetzt? Die Bestätigung folgt zeitlich auf den jüngsten Umbruch bei Xbox, bei dem im Rahmen einer Restrukturierung über 3.200 Mitarbeitende entlassen wurden. Auch Obsidian und Bethesda waren betroffen. Intern soll der Fokus in der Folge stärker in Richtung Fallout verschoben worden sein, um mehrere Projekte parallel voranzutreiben.

Was bedeutet das für andere Obsidian-Spiele? Berichten zufolge wurde Avowed 2 zugunsten des neuen Fallout-Spiels gestrichen. Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass ein kleines Team weiterhin an Avowed 2 arbeitet und das Projekt damit nicht zwingend endgültig vom Tisch ist.

Mehr Fallout als nur ein neues Obsidian-Spiel

Welche weiteren Fallout-Projekte hat Bethesda bestätigt? Neben dem neuen Obsidian-Titel hat Bethesda auch mehrere andere Fallout-Baustellen konkret angesprochen. Damit zeichnet sich ab, dass Fans in den nächsten Jahren nicht nur auf einen einzigen großen Release warten müssen.

Fallout 3 Remaster ist bestätigt und befindet sich in aktiver Entwicklung.

Remaster ist bestätigt und befindet sich in aktiver Entwicklung. Fallout: New Vegas Remaster ist ebenfalls bestätigt und in aktiver Entwicklung.

Fallout 5 ist in der Vorproduktion.

Fallout 76 erhält 2027 ein großes Content-Update, das nach Raven Rock führt und als Prequel-Story zu Fallout 3 angelegt ist.

Wie ordnet sich Fallout in Bethesdas restliche Roadmap ein? Parallel dazu bleibt The Elder Scrolls 6 laut Update das Hauptfokus-Projekt, mit einem möglichen Launch-Fenster 2028 oder 2029. Außerdem sind weitere Inhalte für Starfield geplant, inklusive neuem Starborn-Content Anfang 2027, und Bethesda will den Ausbau von Creations für mehrere Marken weiter unterstützen.

Was erhoffst du dir vom neuen Fallout von Obsidian: ein New-Vegas-nahes Rollenspiel, einen komplett neuen Schauplatz oder sogar ein inoffizielles New Vegas 2? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.