Mario Kart World Update 1.7.0 – zwei neue Knockout Tour Rallies, Fixes

Mario Kart World hat am 1. Juli ein neues Update bekommen: Version 1.7.0 ist ab sofort auf Nintendo Switch 2 verfügbar und bringt frische Inhalte für den Knockout Tour Modus, dazu einige Komfortfunktionen und eine lange Liste an Gameplay-Anpassungen und Bugfixes. Wer allerdings auf komplett neue Strecken gehofft hat, dürfte nach dem Download trotzdem erst einmal mit gemischten Gefühlen zurückbleiben.

Denn obwohl Nintendo mit dem Juli-Patch sichtbare neue Ziele setzt, bleibt der große Wunsch vieler Fans weiter offen: neue Kurse, die über die bisherigen Strecken hinausgehen. Immerhin gibt es diesmal mehrere Hinweise darauf, dass der Knockout Tour Modus künftig häufiger erweitert werden könnte.

Zwei neue Rallies für Knockout Tour

Welche neuen Inhalte bringt Update 1.7.0 in Mario Kart World? Das Highlight sind zwei neue Routen für den Knockout Tour Modus. Sie heißen Drill Rally und Boomerang Rally und erweitern den Modus um zusätzliche Verbindungen zwischen bestehenden Arealen.

Drill Rally verbindet Wario Shipyard mit Bowsers Festung. Boomerang Rally führt von Salty Salty Speedway bis zum Whistletop Summit. Laut Patch-Hinweis lassen sich die neuen Rallies auswählen, sobald du mindestens eine der Rallies im Knockout Tour Modus gespielt hast.

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Spannend ist außerdem die Präsentation im Menü: Neben den beiden neuen Einträgen tauchen dort mehrere Platzhalter auf. Insgesamt sind auf dem neuen Screen rechts sechs Fragezeichen zu sehen, was auf weitere geplante Knockout Tour Rallies hindeutet.

Neue Features und Gameplay-Änderungen

Was wurde am Gameplay und an den Funktionen verbessert? Neben den Knockout Tour Ergänzungen hat Nintendo auch den Foto-Modus angefasst. Ab sofort kannst du dort Sticker in deine Bilder einfügen, wahlweise per Touch-Steuerung oder mit Maus-Steuerung.

Beim Fahrverhalten gibt es ebenfalls spürbare Stellschrauben: Charaktere und Fahrzeuge mit niedriger Beschleunigung wurden beschleunigungsstärker gemacht. Gleichzeitig wurde die Gleitgeschwindigkeit bei besonders schnellen Charakteren sowie bei einigen weiteren Kombinationen erhöht.

Weitere Anpassungen zielen klar auf mehr Kontrolle und fairere Situationen im Rennen ab. Dazu zählen unter anderem ein sofort möglicher Hopser nach Treffern durch Kameks Magie oder Kugelwilli, Änderungen am Jump-Boost per Controller-Schütteln auf Wasseroberflächen, ein längerer Dash nach Landungen auf Rivalen sowie die Möglichkeit, einen Windschatten-Anlauf durch Bremsen zu stoppen, bevor er überhaupt startet.

Beschleunigung schwächerer Kombinationen erhöht

Gleitgeschwindigkeit schneller Kombinationen und weiterer Fahrzeuge angepasst

Schnelleres Erholen nach Kamek Magie und Kugelwilli ermöglicht

Jump-Boost Bedingungen beim Fahren über Wasser angepasst

Verhalten nach Landungen auf Rivalen angepasst, Dash-Dauer verlängert

Windschatten kann durch Bremsen vor dem Start gestoppt werden

Item-Verteilung aus Item-Boxen in Rennen und Knockout Tour angepasst

Superhupe als gehaltenes Item bei Rivalen sichtbar gemacht

Neue Rampe auf der Strecke von Airship Fortress nach Bowsers Festung hinzugefügt

Thai als neue Sprache unterstützt, umstellbar in den Systemeinstellungen

Bugfixes, Stabilität und kleinere Korrekturen

Welche Probleme behebt das Juli-Update? Mit Version 1.7.0 behebt Nintendo eine Reihe an Fehlern, die von falschen Zeitmessungen bis zu Kollisionsproblemen reichen. Besonders relevant für Time-Trial-Fans: Eine falsche Zeit nach dem Überqueren der Ziellinie wurde korrigiert, und betroffene Geisterdaten können aus den Ranglisten entfernt werden.

Im Detail kümmert sich der Patch außerdem um mehrere Gliding-Probleme, Crash-Situationen durch Gegner wie Gumba oder Para-Biddybud, Online-Probleme mit einem Helikopter-Abschnitt sowie diverse Ungereimtheiten rund um Kugelwilli. Auch Exploits und Hänger an Wänden, Schildern oder Objekten auf bestimmten Strecken wurden adressiert.

Fehlerhafte Zeit nach Zieleinfahrt in Zeitfahren behoben

Betroffene Zeitfahren-Geister können ohne Hinweis aus Ranglisten entfernt werden

Problem behoben, bei dem die Gleitgeschwindigkeit direkt nach einem Crash zu stark abfiel

Crash-Problem behoben, wenn man fliegende Gumba oder Para-Biddybud getroffen hat

Problem behoben, bei dem man in Online und Lokal-Drahtlos nicht in einen Helikopter einsteigen konnte

Problem behoben, bei dem Bob-ombs auf Standard Bike und W-Twin Chopper nicht weit genug nach hinten geworfen werden konnten

Mehrere Probleme rund um Kugelwilli behoben

Problem behoben, bei dem ein Stachi-Panzer an Goldblock oder Übertragungswagen zerbrechen konnte

Problem behoben, bei dem man in Bowsers Festung durch Wände rutschen konnte

Problem behoben, bei dem man an einem elektronischen Schild in Dandelion Depths hängen bleiben konnte

Problem behoben, bei dem man nach Einsatz der Feder nach einem Jump-Boost in Dandelion Depths von der Strecke fallen konnte

Problem behoben, bei dem man nach einem Sprung auf einen Sonnenschirm auf dem Weg nach Salty Salty Speedway von der Strecke fallen konnte

Problem behoben, bei dem man beim Shortcut auf dem Weg von Koopa Troopa Beach nach Dino Dino Jungle von der Strecke fallen konnte

Problem behoben, bei dem in einer Route östlich von Peach Stadium zwei Münzen gleichzeitig abgezogen wurden

Problem behoben, bei dem man nach Jump-Boost beim Rail-Riding auf dem Weg von Cheep Cheep Falls nach Dandelion Depths von der Schiene fallen konnte

Problem behoben, bei dem man bei Shy Guy Bazaar an einem Ladenpfosten festhing und sich nicht mehr bewegen konnte

Problem behoben, bei dem Dry Bones rund um Dry Bones Burnout durch den Boden fallen konnte

Problem behoben, bei dem man am Streckenrand auf dem Weg von Wario Shipyard nach DK Pass oder Cheep Cheep Falls von der Strecke fallen konnte

Problem behoben, bei dem man nach Stürzen auf diversen Strecken teils viel zu weit vorne zurückgesetzt wurde

Mehrere weitere Korrekturen zur Verbesserung des Spielerlebnisses

Wie gefällt dir Update 1.7.0 in Mario Kart World, und worauf hoffst du als Nächstes: mehr Knockout Tour Rallies oder endlich komplett neue Strecken? Schreib es gern in die Kommentare.