Sorgen um neues Witcher-Spiel: Project Sirius von Entlassungen und Umbau betroffen

Beim geheimnisvollen „The Witcher“-Ableger mit dem Codenamen Project Sirius kommt es erneut zu Veränderungen. Neun Beschäftigte sollen ihre Stelle verloren haben, während neun weitere Entwickler innerhalb von CD Projekt auf andere Produktionen versetzt wurden.

CD Projekt Red arbeitet derzeit an mehreren neuen Spielen im Universum von „The Witcher“. Während „The Witcher 4“ die neue Haupttrilogie mit Ciri eröffnen soll, entsteht unter dem Codenamen Project Sirius ein experimenteller Ableger mit Mehrspielerkomponenten.

Doch die Entwicklung verläuft offenbar weiterhin schwierig. Wie Kotaku berichtet, wurden neun Mitglieder des Projektteams entlassen. Weitere neun Beschäftigte wechselten demnach auf andere Produktionen innerhalb der CD-Projekt-Gruppe.

Project Sirius von Stellenabbau betroffen

Ein Sprecher von CD Projekt bestätigte die personellen Veränderungen gegenüber Kotaku. Sie seien Teil einer umfassenderen Anpassung der Entwicklungsstrategie. Genauere Angaben dazu, wie sich die neue Strategie auf Project Sirius auswirkt, machte das Unternehmen nicht.

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Unklar bleibt daher, ob erneut grundlegende Elemente des Spiels verändert werden oder lediglich die Teamstruktur angepasst wird. Von einem vollständigen Neustart der Entwicklung ist in dem aktuellen Bericht nicht die Rede.

Für das verhältnismäßig kleine Projektteam ist der Abgang von insgesamt 18 Beschäftigten dennoch erheblich. Zuletzt arbeiteten laut früheren Angaben rund 50 Entwickler an Project Sirius. Da neun Personen innerhalb des Konzerns versetzt wurden und weitere neun ihre Stellen verloren, könnte das unmittelbar mit dem Spiel beschäftigte Team deutlich kleiner geworden sein.

Aktuelle Mitarbeiterzahlen hat CD Projekt allerdings nicht veröffentlicht.

Schon 2023 wurde das Projekt neu ausgerichtet

Es ist nicht das erste Mal, dass Project Sirius mit größeren Veränderungen konfrontiert wird. Im März 2023 überprüfte CD Projekt den Umfang und das kommerzielle Potenzial des ursprünglichen Konzepts. Dabei schrieb das Unternehmen bereits angefallene Entwicklungskosten in Millionenhöhe ab.

Wenige Wochen später erklärte CD Projekt, einen neuen Rahmen für das Spiel festgelegt zu haben. Ein wesentlicher Teil der bis dahin entstandenen Inhalte sollte für die überarbeitete Version weiterverwendet werden.

Im Zusammenhang mit der damaligen Neuausrichtung verloren 29 Beschäftigte ihre Arbeit: 21 in den USA und acht in Polen. CD Projekt begründete die Entlassungen damit, dass die veränderte Ausrichtung auch eine andere Zusammensetzung des Teams erfordere.

Project Sirius verblieb anschließend über einen langen Zeitraum in der Vorproduktion.

Was ist Project Sirius?

Das Projekt wurde im Oktober 2022 als Teil der langfristigen Strategie von CD Projekt angekündigt. Entwickelt wurde es zunächst beim US-Studio The Molasses Flood, das zuvor unter anderem „The Flame in the Flood“ und „Drake Hollow“ veröffentlichte.

CD Projekt beschrieb Project Sirius als neuartigen Zugang zum „The Witcher“-Universum, der sich sowohl an langjährige Fans als auch an ein neues Publikum richten soll. Neben einer Einzelspieler-Erfahrung sind Mehrspielerkomponenten vorgesehen.

Wie diese genau funktionieren, ist weiterhin unbekannt. Berichten zufolge könnte es sich um ein kooperatives Actionspiel handeln. Eine offizielle Genrebezeichnung, Plattformen oder einen Veröffentlichungstermin hat CD Projekt bislang nicht genannt.

Im April 2025 wurde The Molasses Flood vollständig in CD Projekt Red Inc. integriert und besteht seitdem nicht mehr als eigenständiges Unternehmen. Sämtliche Rechte und Verpflichtungen des Studios gingen auf CD Projekt über.

CD Projekt entwickelt mehrere Witcher-Spiele

Project Sirius ist nur eines von mehreren geplanten Spielen der Marke. Das größte Team arbeitet derzeit an „The Witcher 4“, das sich mittlerweile in der vollständigen Produktion befindet. Anschließend sollen zwei weitere Teile entstehen und die neue Trilogie vervollständigen.

Darüber hinaus befindet sich ein Remake des ersten „The Witcher“ in Arbeit. Dieses entsteht beim polnischen Studio Fool’s Theory und soll die technischen Grundlagen von „The Witcher 4“ verwenden.

CD Projekt arbeitet außerdem an „Cyberpunk 2“ sowie an einem noch nicht näher vorgestellten Spiel in Zusammenarbeit mit Scopely. Trotz der erneuten personellen Veränderungen gibt es bislang keinen Hinweis darauf, dass Project Sirius vollständig eingestellt wurde.

Die wiederholten Umbauten zeigen jedoch, dass CD Projekt offenbar weiterhin nach der passenden Form für den ungewöhnlichen „The Witcher“-Ableger sucht.