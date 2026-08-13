GTA Online startet neue Eventwoche: Kostenloses Auto, vierfache Belohnungen und bis zu 2 Millionen GTA-Dollar

In GTA Online beginnt am heutigen Donnerstag eine neue Eventwoche. Dieses Mal dreht sich vieles um die Rivalität zwischen Sprunk und eCola. Rockstar verschenkt passend dazu ein Rennfahrzeug, mehrere kosmetische Gegenstände und über Twitch Drops bis zu zwei Millionen GTA-Dollar.

Die neue Eventwoche in „GTA Online“ läuft vom 13. bis zum 19. August 2026. Bereits vor der offiziellen Ankündigung von Rockstar Games sind die wichtigsten Boni, Rabatte und Belohnungen bekannt geworden.

Im Mittelpunkt steht ein neues „Brand Wars“-Event, bei dem Spieler entweder Sprunk oder eCola unterstützen können. Daneben warten vierfache Belohnungen in Freemode-Aktivitäten sowie ein kostenloser Declasse Hotring Sabre.

Declasse Hotring Sabre kostenlos sichern

Der Declasse Hotring Sabre kann während der Eventwoche kostenlos bei Southern San Andreas Super Autos abgeholt werden. Regulär kostet der Rennwagen 830.000 GTA-Dollar.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wer sich in dieser Woche anmeldet, erhält außerdem eine besondere Sprunk-x-eCola-Lackierung für den Hotring Sabre. Hinzu kommen jeweils ein Sprunk- und ein eCola-Nummernschild, die anschließend in Fahrzeugwerkstätten angebracht werden können.

Die Sprunk- und eCola-Bodysuits stehen ebenfalls kostenlos in den Bekleidungsgeschäften von Los Santos zur Verfügung.

Bis zu 2 Millionen GTA-Dollar über Twitch Drops

Das begleitende Brand-Wars-Event läuft länger als die gewöhnliche Wochenrotation. Vom 13. bis zum 26. August 2026 können Spieler ihre Konten bei Twitch und Rockstar Games miteinander verbinden und teilnehmende Streams verfolgen.

Dabei entscheiden sie sich entweder für Team Sprunk oder Team eCola. Als Belohnungen werden der zur ausgewählten Marke passende Trainingsanzug und insgesamt bis zu zwei Millionen GTA-Dollar genannt.

Die genauen Voraussetzungen und erforderlichen Wiedergabezeiten dürften mit der offiziellen Ankündigung von Rockstar folgen. Spieler sollten deshalb noch nicht davon ausgehen, dass die vollständige Summe allein durch eine kurze Anmeldung gutgeschrieben wird.

Vierfache GTA-Dollar und RP verdienen

Bei mehreren Aktivitäten fallen die Belohnungen in dieser Woche besonders hoch aus. Vierfache GTA-Dollar und Reputationspunkte gibt es in folgenden Modi:

Hotring-Rundkurs-Serie

Freemode-Herausforderungen

Freemode-Events

Mit dreifachen GTA-Dollar und RP werden die Community-Serie sowie verschiedene Gelegenheitsjobs belohnt:

Paper Route

Firefighter

Forklift Operator

QuickiePharm

Safeguard Deliveries

Damit eignen sich vor allem die frei zugänglichen Freemode-Aktivitäten zum schnellen Verdienen von Geld und RP.

Wochenherausforderung mit 250.000 GTA-Dollar

Für die neue Wochenherausforderung müssen drei Business Battles abgeschlossen werden. Als Belohnung erhalten Spieler 250.000 GTA-Dollar und den Impotent-Rage-Trainingsanzug.

Beim FIB-Prioritätsakt der Woche handelt es sich um „The Black Box File“. Die drei Gemälde beziehungsweise Primärziele im Kortz-Center-Raubüberfall lauten:

Gone to Seed

Chat on Fruit

Juiced

Alle Fahrzeugrabatte der Eventwoche

Neben dem kostenlosen Hotring Sabre bietet Rockstar zwei weitere Hotring-Fahrzeuge mit einem Rabatt von 40 Prozent an:

Karin Hotring Everon: 568.200 statt 947.000 GTA-Dollar

Bravado Hotring Hellfire: 1.086.000 statt 1.810.000 GTA-Dollar

Bei den folgenden Fahrzeugen sinkt der Kaufpreis um jeweils 30 Prozent:

Der Benefactor Stirling GT gehört zu den Fahrzeugen, die nicht mehr regulär über die Onlineshops angeboten werden. In dieser Woche kann der Klassiker bei Premium Deluxe Motorsport gekauft werden.

Darüber hinaus ist die Autowaschanlage Hands On Car Wash um 40 Prozent reduziert. Der Preis sinkt damit von einer Million auf 600.000 GTA-Dollar.

Podiumsfahrzeug und Preisfahrzeug

Im Diamond Casino & Resort steht der Pfister Astron auf dem Podium. Das SUV besitzt einen regulären Wert von 1.580.000 GTA-Dollar und kann mit Glück am Glücksrad gewonnen werden.

Das neue Preisfahrzeug im LS Car Meet ist der Enus Deity im Wert von 1.845.000 GTA-Dollar. Um das Fahrzeug kostenlos zu erhalten, müssen Spieler an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Platzierung unter den ersten Vier in einer LS-Car-Meet-Serie erreichen.

Als Testfahrzeuge stehen im LS Car Meet bereit:

Auf Plattformen mit Hao’s Special Works kann außerdem der Karin S95 mit HSW-Verbesserungen ausprobiert werden.

Fahrzeuge bei den Autohändlern

Luxury Autos stellt in dieser Woche zwei Supersportwagen aus:

Benefactor LRC GT

Pfister X-treme

Bei Simeons Premium Deluxe Motorsport werden folgende Fahrzeuge angeboten:

Benefactor Stirling GT

Mammoth Patriot Mil-Spec

Obey Tailgater S

Progen GP1

Shitzu Keitora

In der Autoverwertung können die folgenden drei Fahrzeuge geraubt werden:

Truffade Z-Type beim Podiumsraub

Übermacht Sentinel Classic beim Duggan-Raub

Vapid Caracara 4×4 beim Gangbanger-Raub

Waffenwagen mit kostenloser Spezialwaffe

Auch das Sortiment des Waffentransporters wurde ausgetauscht. Die Unholy Hellbringer kann in dieser Woche kostenlos abgeholt werden. Das Battle Rifle ist um 50 Prozent und das Precision Rifle um 40 Prozent reduziert.

Außerdem führt der Waffenwagen unter anderem The Shocker, Up-n-Atomizer, Railgun und Widowmaker. Granaten beziehungsweise Wurfwaffen sind in Form von Tränengas, Molotowcocktails und Haftbomben verfügbar.

Rockstar Games dürfte die offizielle Übersicht zur Eventwoche im Laufe des heutigen Donnerstags veröffentlichen. Spätestens dann stehen auch die vollständigen Bedingungen für die neuen Twitch Drops fest.