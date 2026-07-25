Borderlands 4 – Kopfgeldpaket 4 Murders and Acquisitions kommt am 30. Juli 2026

Gearbox hat einen neuen offiziellen Release für Borderlands 4 bestätigt und damit das nächste große Häkchen auf der Season-Pass-Roadmap gesetzt: Am 30. Juli 2026 erscheint das vierte Kopfgeldpaket, das als kompakter, aber stark auf Wiederholbarkeit ausgelegter DLC-Nachschub geplant ist. Wer das Modell schon aus den bisherigen Drops kennt, kann sich auf eine rund einstündige Mission freuen, die sich klar auf eine zentrale Figur zuspitzt.

Das Paket trägt den Namen Murders and Acquisitions und schickt euch inhaltlich an die Seite von Levain. Damit geht Borderlands 4 in die heiße Phase der verbleibenden Season-Pass-Inhalte, denn bis zum Ende sind zwar noch ein paar Releases offen, das Ziel ist aber bereits in Sicht.

Inhalte des vierten Kopfgeldpakets

Was steckt im Borderlands 4 Kopfgeldpaket 4? Inhaltlich bleibt Gearbox beim bewährten Rezept der bisherigen Kopfgeldpakete: Ein kurzer, fokussierter DLC, der vor allem durch seine Replay-Struktur und Beutejagd motivieren soll. Laut aktualisierter Roadmap bringt Murders and Acquisitions die typischen Eckpfeiler mit, die man von den bisherigen Paketen kennt.

Dazu gehören ein neuer großer Bosskampf, frische Jagdziele für Endgame-Fans und neue kosmetische Freischaltungen. Wer gerne Builds optimiert und Loot-Routen ausprobiert, bekommt damit wieder einen klar umrissenen Spielplatz, der sich mehrfach laufen lässt.

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Neue Mission im Kopfgeldpaket-Format mit Fokus auf einen Charakter

Neuer großer Boss

Neue legendäre Ausrüstung

Neue Perlmutt-Ausrüstung

Neue kosmetische Inhalte

Mehr Mini-Bosse als im letzten DLC

Wodurch unterscheidet sich Pack 4 von den bisherigen Kopfgeldpaketen? Eine konkrete Neuerung betrifft die Gegnervielfalt innerhalb der Mission: Murders and Acquisitions soll drei einzigartige Mini-Bosse enthalten und damit einen draufsetzen. Das vorherige Kopfgeldpaket A Zane to Kill For kam im Vergleich auf zwei dieser besonderen Neben-Bedrohungen.

Gerade bei diesen kurzen DLCs kann das einen spürbaren Unterschied machen, weil zusätzliche Mini-Bosse meist auch mehr Varianz bei Arenen, Angriffsmustern und Drop-Chancen bedeuten. Für alle, die auf effiziente Farm-Runs aus sind, könnte genau das den Ausschlag geben, ob Pack 4 langfristig im Rotationsplan landet.

Vault Card 4 erscheint parallel

Welche zusätzlichen Releases kommen am 30. Juli 2026? Nicht nur das Kopfgeldpaket selbst steht auf dem Plan: Zeitgleich soll auch die vierte von fünf Vault Cards veröffentlicht werden. Damit wird der 30. Juli 2026 zu einem Doppeltermin für alle, die Borderlands 4 aktuell regelmäßig spielen und die Roadmap aktiv abarbeiten.

Unterm Strich dürfte das vor allem für Leute interessant sein, die gerne neben Story-Content auch langfristige Ziele brauchen, um dran zu bleiben, sei es durch neue Herausforderungen, Freischaltungen oder schlicht den nächsten Motivationsschub fürs Loot-Grinden.

Season Pass bleibt trotz Anpassung im Soll

Warum gibt es nach vier Packs noch einen weiteren Drop? Interessant ist auch die Einordnung rund um den Season Pass: Ursprünglich waren darin vier Kopfgeldpakete vorgesehen. Weil jedoch eines der Pakete kostenlos für alle ausgegeben wurde, hat Gearbox den Plan angepasst und ein fünftes Kopfgeldpaket in den Zeitplan aufgenommen. So sollen Besitzer des Season Pass weiterhin die vollständige Anzahl an Packs erhalten, die ihnen zugesagt wurde.

Was das konkret für euch heißt: Pack 4 ist nicht das Ende der Kopfgeldpakete, sondern der vorletzte Schritt in dieser DLC-Reihe. Wer also auf eine vollständige Sammlung und eine sauber abgeschlossene Roadmap schielt, sollte den 30. Juli 2026 im Kalender markieren.

Wie gefällt euch das Kopfgeldpaket-Konzept in Borderlands 4 bisher, und freut ihr euch auf Murders and Acquisitions mit Levain oder wartet ihr lieber auf das fünfte Pack? Schreibt es in die Kommentare.