Nintendo meldet 6,4 Milliarden Yen Prozessverluste – Palworld-Streit läuft weiter

Nintendo hat in seinem frisch veröffentlichten Konzernbericht für das Geschäftsjahr 2026 auffällig hohe Prozessverluste ausgewiesen, während der viel diskutierte Patentstreit rund um Palworld weiterläuft. Unterm Strich steht eine Summe, die zeigt: Juristische Auseinandersetzungen können selbst für einen Branchenriesen schnell teuer werden.

Konkret nennt Nintendo für den Zwölfmonatszeitraum bis Ende März 2026 Prozessverluste in Höhe von 6,414 Milliarden Yen. Umgerechnet entspricht das knapp 38 Millionen Euro. Eine Aufschlüsselung nach einzelnen Verfahren liefert Nintendo in dem Bericht nicht.

Die neuen Zahlen im Geschäftsbericht

Wie hoch sind die gemeldeten Prozessverluste im Geschäftsjahr 2026? Laut dem am 8. Mai 2026 veröffentlichten Finanzbericht belaufen sich Nintendos Prozessverluste auf 6,414 Milliarden Yen, also knapp 38 Millionen Euro. Damit machen diese Ausgaben den Löwenanteil der sogenannten außerordentlichen Verluste aus.

Für den verbleibenden Teil nennt Nintendo außerdem Verluste aus der Veräußerung beziehungsweise Ausbuchung langfristiger Vermögenswerte. Dieser Posten liegt bei rund 1,7 Millionen US-Dollar, was umgerechnet etwa 1,6 Millionen Euro entspricht. Zusammengenommen ergibt sich damit ein Bild, in dem Prozessausgaben den außergewöhnlichen Verlustblock klar dominieren.

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Wichtig dabei: Der Bericht ordnet die Summe nicht einzelnen Streitfällen zu. Es bleibt also offen, welche Verfahren den größten Anteil ausmachen und ob es sich eher um Zahlungen aus Vergleichen, Lizenzen oder konkrete gerichtliche Entscheidungen handelt.

Palworld bleibt ein offener Konfliktherd

Worum geht es im Palworld-Verfahren zwischen Nintendo und Pocketpair? Nintendo und The Pokémon Company haben im September 2024 in Japan Klage gegen Pocketpair eingereicht. Der Fall liegt beim Bezirksgericht Tokio und dreht sich um Patentvorwürfe im Zusammenhang mit Palworld.

Im Kern geht es laut den bekannten Streitpunkten um Mechaniken wie das Fangen von Kreaturen sowie um ein mountähnliches Wechseln beziehungsweise Nutzen von Begleitwesen. Nintendo und The Pokémon Company fordern dabei Schadensersatz und eine Unterlassung, also mögliche Einschränkungen für die weitere Verwertung des Spiels.

Im Verfahren ist weiterhin Bewegung: Noch im September 2025 lieferten sich die Anwaltsteams beider Seiten juristische Wortgefechte. Pocketpair verfolgt dabei offenbar eine Doppelstrategie, indem man sowohl eine Nichtverletzung der Patente betont als auch deren Gültigkeit angreift. Sollte Nintendo vor Gericht verlieren, könnte das im Extremfall dazu führen, dass Patente für ungültig erklärt oder in ihrer Reichweite eingeschränkt werden. Stand Mai 2026 gibt es keine öffentliche Tendenz, ob eine Einigung näher rückt oder es eher auf ein Urteil hinausläuft.

Warum die Summe nicht zwangsläufig Palworld zugeordnet wird

Welche andere Auseinandersetzung kommt als Kostentreiber infrage? Als plausible Erklärung für die gemeldeten Prozessverluste gilt ein weiterer Patentkonflikt, in dem Nintendo selbst in der Verteidigerrolle war. Dabei ging es um Vorwürfe, dass Geräte der Switch-Familie Patente verletzen könnten, die ursprünglich aus dem BlackBerry-Umfeld stammen.

Der entsprechende Fall wurde ebenfalls im September 2024 angestoßen und soll sich im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr in Richtung einer vertraulichen Einigung bewegt haben. Dazu passt, dass spätere Verfahren zur Patentüberprüfung beendet wurden. Weil die Konditionen einer Einigung nicht öffentlich sind, könnte genau so ein Abschluss eher als Prozessverlust in dieser Größenordnung auftauchen als ein noch laufender, von Nintendo aktiv geführter Streit wie Palworld.

Unterm Strich bleibt damit vor allem eine Botschaft hängen: Während Palworld juristisch weiter auf der Stelle zu treten scheint, zeigt Nintendos Bericht bereits jetzt, wie deutlich Rechtsstreitigkeiten die Bilanz belasten können.

Wie seht ihr das: Rechnet ihr in der Palworld-Sache eher mit einem Vergleich oder mit einem Urteil, und welche Folgen würdet ihr euch für die Games-Branche wünschen? Schreibt es gern in die Kommentare.