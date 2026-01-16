Resident Evil Requiem bringt Ink Ribbons zurück – Herausforderung für Retro-Fans

Capcom hat im Rahmen der jüngsten Resident Evil Showcase neue Details zu Resident Evil Requiem enthüllt und dabei besonders ein nostalgisches Feature hervorgehoben: Die Rückkehr der Ink-Ribbon-Speichermechanik. Dieses System erlaubt es dir nur dann zu speichern, wenn du eine begrenzte Anzahl an Farbbändern findest – ein bekanntes Element aus den klassischen Teilen der Reihe.

Diese Speicherfunktion ist jedoch optional und nur im Modus Standard (Klassisch) aktiv, der speziell für Fans entwickelt wurde, die sich nach dem ursprünglichen Survival-Horror-Feeling sehnen. Wer das neue Abenteuer lieber ohne diesen Druck erleben möchte, kann im Story- oder Standard-Modus (Modern) jederzeit speichern.

Spielmechanik mit zwei Perspektiven

Wie funktioniert das Gameplay in Resident Evil Requiem? Requiem verbindet das klassische Survival-Horror-Design mit moderner Action. Du spielst abwechselnd als FBI-Analystin Grace Ashcroft und als aus früheren Teilen bekannten D.S.O.-Agent Leon S. Kennedy. Die Abschnitte mit Grace setzen auf Spannung, Verstecken und Ressourcenknappheit, während Leon in actiongeladenen Szenen Zombies mit Waffen, Tritten und improvisierten Nahkampfangriffen bekämpft.

Erstmals kannst du zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive wechseln – je nachdem, welchen Spielstil du bevorzugst. Die First-Person-Ansicht sorgt laut Capcom für mehr Nervenkitzel, während die Schulterkamera mehr Übersicht und Action bietet.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ink Ribbons nur für Mutige

Welche Rolle spielen die Farbbänder im Spiel? Die Ink Ribbons kommen ausschließlich in Grace‘ Abschnitten zum Einsatz – und nur, wenn du die klassische Schwierigkeit wählst. Diese Speichermechanik erhöht den Druck und zwingt dich, genau zu überlegen, wann du speicherst. Besonders in Verbindung mit begrenzter Munition und einem bedrohlichen Gegner, der wie Mr. X Wände durchbrechen kann, entsteht so ein intensives Spielerlebnis.

Dank dieses Systems kannst du dich wieder auf das konzentrieren, was Resident Evil einst so besonders gemacht hat: Entscheidungen unter Stress, Ressourcenmanagement und echte Angst vor dem Game Over.

Zombie-Routinen und taktisches Vorgehen

Wie verhalten sich die Gegner im Spiel? Eine interessante Neuerung ist das Verhalten bestimmter Zombies, die Gewohnheiten aus ihrem früheren Leben beibehalten. So siehst du etwa einen untoten Koch, der weiter Fleisch hackt, oder einen Hotelgast, der stur Aufzugsknöpfe drückt. Dieses Verhalten kannst du nutzen, um Gegner zu umgehen oder gezielt anzugreifen.

Gerade in Grace‘ Passagen kannst du mithilfe von Beobachtung und Schleichen Gefahr vermeiden. Das Spiel bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, Konfrontationen zu umgehen – oder clever auszunutzen.

Release, Plattformen und mehr

Wann erscheint Resident Evil Requiem und auf welchen Systemen? Der offizielle Release von Resident Evil Requiem ist der 27. Februar 2026. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows PC und Nintendo Switch 2. Zusätzlich wird der Titel auch über GeForce Now spielbar sein.

Eine PlayStation 4-Version ist derzeit nicht bestätigt, scheint laut Capcom aber noch in Erwägung gezogen zu werden.

Was steckt noch im Showcase?

Welche Überraschungen wurden noch gezeigt? Neben neuen Gameplay-Szenen und Informationen zur Speichermechanik gab es auch einige spannende Kollaborationen zu sehen. So fährt Leon im Spiel einen Porsche, und es erscheinen limitierte Hamilton-Armbanduhren zu Grace und Leon – jeweils 2.000 Stück weltweit. Außerdem plant Capcom zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe spezielle Konzerte in Japan, Europa und Nordamerika.

Auch neue Sammelfiguren, Amiibo und ein spezieller Switch 2 Pro Controller wurden angekündigt. All das unterstreicht, wie wichtig Capcom dieses Jubiläum nimmt – und wie viel Liebe in das Requiem-Projekt geflossen ist.

Ein düsteres Kapitel für Fans

Warum ist Requiem ein besonderer Teil der Reihe? Resident Evil Requiem spielt rund 30 Jahre nach dem Vorfall in Raccoon City und verknüpft die Ereignisse von damals mit einer neuen Geschichte rund um Grace Ashcroft, deren Mutter in diesem Hotel ums Leben kam. Die Handlung knüpft an frühere Umbrella-Verschwörungen an und vertieft die Lore des Franchises.

Mit der Rückkehr zur klassischen Speichermechanik, einer neuen Heldin, einem unheimlichen Verfolger und einem frischen Blick auf das Verhalten von Zombies, dürfte Requiem sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger ansprechen.

Wie stehst du zur Rückkehr der Ink Ribbons und dem Classic-Modus? Freust du dich auf das neue Resident Evil oder vermisst du die alten Zeiten? Lass es uns in den Kommentaren wissen!