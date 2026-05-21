LEGO Akte X angeblich geleakt – Release 2026, Preis und Diorama-Details

FürLEGO-Fans mit einem Faible für Mystery und Sci-Fi macht gerade ein spannendes Gerücht die Runde: Ein erstes offizielles LEGO-Set zur Kultserie Akte X soll geleakt sein. Sollte sich das bewahrheiten, wäre es der erste LEGO-Bausatz, der direkt auf der TV-Reihe basiert.

Der Zeitpunkt passt zumindest ins Bild, denn zuletzt häufen sich Ankündigungen und Leaks aus der LEGO-Welt. Von großen Fantasy-Dioramen bis zu neuen Sammel-Displays ist für viele Interessen etwas dabei. Nun rückt ausgerechnet ein Franchise ins Rampenlicht, das seit Jahren eine treue Fanbase hat und dessen ikonische Motive sich geradezu für ein Set eignen.

Im Zentrum steht dabei vor allem eine Frage: Wann könnte das Akte-X-Set tatsächlich erscheinen und was steckt drin?

Leak zu Release, Teilezahl und Preis

Wann soll das LEGO Akte-X-Set erscheinen? Laut den kursierenden Informationen könnte das Set bereits am 1. August 2026 starten. Begleitend dazu werden auch konkrete Eckdaten genannt, die für Sammler und Display-Bauer besonders relevant sind.

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Dem Leak zufolge soll das Set aus 1.478 Teilen bestehen und preislich bei umgerechnet rund 200 Euro liegen. Offiziell bestätigt ist davon bislang nichts, aber die Kombination aus Teilezahl und Preis wirkt in sich schlüssig, gerade im Vergleich zu sehr hochpreisigen Premium-Sets, die 2026 ebenfalls im Gespräch sind.

Zur Übersicht die wichtigsten geleakten Angaben im schnellen Format:

Merkmal Leak-Angabe Release-Termin 1. August 2026 Teilezahl 1.478 Teile Preis rund 200 Euro Bonus möglicherweise Gift with Purchase

Das erwartete Motiv und mögliche Extras

Welche Szene soll das Set zeigen? In den Leak-Details wird ein Diorama beschrieben, das Akte-X-Fans sofort wiedererkennen dürften: Mulder und Scully in ihrem gemeinsamen Büro, inklusive dem berühmten I Want to Believe Poster an der Wand.

Über der Szene soll ein großes UFO schweben, das per Lichtstrahl einen grauen Alien als Minifigur herabbeamt. Außerdem ist von einer baumartigen Kulisse die Rede, die das typische Mystery-Flair der Serie unterstreicht. Das Set würde damit zentrale Bildsprache und Themen von Akte X in einem einzigen Display zusammenführen.

Zusätzlich steht ein mögliches Extra im Raum: Ein Gift with Purchase könnte den Launch begleiten. Was genau das Bonus-Set oder Goodie wäre, wird in den Leak-Infos allerdings nicht konkretisiert.

Warum das Timing für Fans gerade spannend ist

Weshalb könnte ein Akte-X-LEGO-Set jetzt besonders gut passen? Neben der generellen Welle an neuen LEGO-Veröffentlichungen kommt ein weiterer Faktor hinzu: Ein Reboot von Akte X unter der Leitung von Ryan Coogler soll voraussichtlich 2027 bei Hulu starten. Ein LEGO-Set im Jahr 2026 könnte damit genau in die Phase fallen, in der das Interesse an der Marke wieder deutlich anzieht.

Unterm Strich wäre ein Akte-X-Set nicht nur ein Hingucker fürs Regal, sondern auch ein starkes Sammlerstück für alle, die mit Mulder, Scully und dem übernatürlichen Ermittler-Vibe groß geworden sind.

Würdet ihr euch das Akte-X-LEGO-Set holen, wenn sich Release und Preis bestätigen, oder wartet ihr lieber auf ein anderes großes Sammler-Set 2026? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.