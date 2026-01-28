Ubisoft bestätigt indirekt Assassin’s Creed Black Flag Remake – Was steckt dahinter?

Ubisoft hat erstmals auf die Leaks rund um Assassin’s Creed Black Flag Resynced reagiert – und das auf eine Weise, die einen offiziellen Reveal wahrscheinlicher denn je erscheinen lässt. In einem augenzwinkernden Social-Media-Post kommentierte Ubisoft ein geleaktes Bild einer neuen Edward-Kenway-Statue mit dem Meme-Satz

Here we go again

aus GTA: San Andreas. Für viele ist das ein deutliches Zeichen, dass Ubisoft die Existenz des Remakes zumindest indirekt bestätigt hat.

Auch wenn noch keine offizielle Ankündigung erfolgt ist, ist diese Reaktion ein starker Hinweis darauf, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced tatsächlich in Arbeit ist – und dass Ubisoft sich der Aufmerksamkeit bewusst ist, die das Projekt in den letzten Monaten erzeugt hat.

Was ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Worum handelt es sich bei dem Remake? Bei Assassin’s Creed Black Flag Resynced soll es sich um eine Neuauflage des beliebten Open-World-Piratenspiels aus dem Jahr 2013 handeln. Das Original gilt unter vielen Fans als einer der besten Teile der Reihe – vor allem wegen des atmosphärischen Karibik-Settings, der Seeschlachten und des charismatischen Protagonisten Edward Kenway.

Der Titel spielt im Jahr 1715 zur Hochzeit der Piraterie. Du schlüpfst in die Rolle von Edward Kenway, einem britischen Piraten und späteren Assassinen, der sich in den Konflikt zwischen Templern und Assassinen verstrickt. Die Mischung aus Schleichmechaniken, Nahkampf, Schiffskämpfen und Schatzsuche machte Black Flag zu einem Fanliebling.

Wie steht es um den Release-Zeitraum?

Wann erscheint Black Flag Resynced? Laut internen Informationen, die ebenfalls geleakt wurden, war ursprünglich ein Release im März 2026 geplant. Aufgrund von Verschiebungen und internen Umstrukturierungen bei Ubisoft ist dieser Zeitrahmen jedoch mittlerweile ungewiss.

Bisher gibt es keine offiziellen Angaben zum Erscheinungsdatum. Angesichts der aktuellen Kommunikationsstrategie von Ubisoft – vorsichtig, aber nicht völlig abweisend – ist es gut möglich, dass der Titel im Laufe des Jahres 2026 auf einem großen Event wie dem Ubisoft Forward offiziell vorgestellt wird.

Ubisofts Strategie rund um Assassin’s Creed

Welche Rolle spielt das Remake in Ubisofts Zukunftsplänen? Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist nicht das einzige Projekt, das Ubisoft aktuell mit Blick auf die traditionsreiche Reihe verfolgt. Neben dem Remake sind noch weitere Spiele geplant – darunter Assassin’s Creed Hexe, das 2026 erscheinen soll und thematisch die Hexenverfolgungen in Deutschland im 16. Jahrhundert aufgreift.

Darüber hinaus befindet sich Assassin’s Creed: Jade in Entwicklung – ein Mobile-RPG, das im alten China spielt. Ubisoft-CEO Yves Guillemot hat in der Vergangenheit angedeutet, dass mehrere Remakes älterer Assassin’s Creed-Spiele geplant sind. Zudem stehen technische Upgrades wie 60-FPS-Patches für Klassiker der Serie im Raum.

Warum ist das Interesse an Black Flag so groß?

Was macht Black Flag so besonders? Viele Veteranen der Serie empfinden Black Flag als das Spiel mit der besten Balance zwischen Storytelling, Gameplay-Freiheit und Atmosphäre. Gerade die Seeschlachten und das Piratensetting waren zur Zeit des Releases eine frische Abwechslung zum eher städtisch geprägten Geschehen der Vorgänger.

Zudem wurde Edward Kenway als Figur sehr positiv aufgenommen – ein Antiheld mit Charme, Ambition und moralischer Ambivalenz. Die offene Spielwelt bot mit über 75 erkundbaren Orten eine enorme Vielfalt, die bis heute als Maßstab für Open-World-Titel gilt. Ein technisch und inhaltlich überarbeitetes Remake könnte dieses Erlebnis für moderne Plattformen neu beleben.

Reaktionen aus der Community

Wie reagieren Fans auf die jüngsten Entwicklungen? Die Reaktionen auf Ubisofts subtile Bestätigung sind überwiegend positiv. In sozialen Netzwerken fordern viele Nutzer eine baldige offizielle Ankündigung. Nach der enttäuschenden Nachricht über die Einstellung des Remakes von Prince of Persia: The Sands of Time hoffen viele, dass Black Flag Resynced nicht ebenfalls auf Eis gelegt wird.

Auch der Wunsch nach verbesserten technischen Standards – etwa 60 FPS, 4K-Auflösung und modernen Steuerungsoptionen – wird von der Community immer wieder geäußert. Ubisoft könnte mit einem gelungenen Remake nicht nur Nostalgiker begeistern, sondern auch neue Zielgruppen gewinnen.

Was bedeutet das für die Zukunft der Reihe?

Wird Black Flag Resynced der Startschuss für eine Remake-Offensive? Sollte Ubisoft tatsächlich mehrere Remakes vorbereiten, könnte Black Flag Resynced als Testlauf fungieren. Ein erfolgreicher Launch würde den Weg ebnen für Neuauflagen anderer beliebter Teile wie Assassin’s Creed II oder Brotherhood.

In einer Zeit, in der viele Publisher auf bewährte Marken setzen, wäre eine Remake-Reihe eine nachvollziehbare Strategie – zumal Assassin’s Creed über eine loyale und große Fanbasis verfügt. Ubisoft könnte damit verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und zugleich die Lücke zwischen neuen Hauptspielen schließen.

Was hältst du von der Möglichkeit eines Remakes von Assassin's Creed Black Flag? Würdest du dich über eine modernisierte Version freuen – oder ist dir das Original lieber?