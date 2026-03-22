Crimson Desert – Gesundheit über Stufe 11 steigern, so geht es bis Level 18

Wer in Crimson Desert sein Build wirklich ausreizen will, stößt beim Hochleveln der Gesundheit irgendwann auf eine harte Grenze. Spätestens wenn du im Skill-Menü bei Gesundheit-Stufe 11 landest, ist erst einmal Schluss mit den gewohnten Upgrades über Abyss-Artefakte. Stattdessen erscheint eine Meldung, dass dir das Verständnis für die Mächte des Abyss fehlt und du dir Wissen über Forschung aneignen musst.

Die gute Nachricht: Der Weg zu Gesundheit-Stufe 18 ist klar vorgegeben. Du musst eine bestimmte Forschung im Institut freischalten und abschließen und zusätzlich ein spezielles Material farmen, das nur von bestimmten Gegnern fallen gelassen wird.

Voraussetzungen für Gesundheit-Stufe 18

Was brauchst du für maximale Gesundheit in Crimson Desert? Für alle Gesundheits-Upgrades oberhalb von Stufe 11 sind zwei Dinge Pflicht: die freigeschaltete und durchgezogene Forschung zu Abyss-Energie sowie sogenannte Abyss-Zellen als Upgrade-Material.

Die Anforderungen im Überblick:

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Abyss-Energie-Forschung bei Grunvar im Scholastone-Institut freischalten und abschließen

Abyss-Zellen von Abyss-Kreaturen sammeln

Sobald beides erledigt ist, kannst du Gesundheit wieder im Skill-Menü hochziehen. Rechne nur damit, dass mit steigender Stufe auch der Bedarf an Abyss-Artefakten deutlich anzieht.

Abyss-Energie-Forschung im Scholastone-Institut freischalten

Wie startest du die nötige Forschung für Health über Stufe 11? Der Einstieg läuft komplett über das Scholastone-Institut und den NPC Grunvar. Dort bekommst du die Forschungsaufträge, die als Gate für die späteren Gesundheits-Upgrades dienen.

So schaltest du die Forschung frei:

Reise zum Scholastone-Institut. Sprich mit Grunvar und wähle die Option Forschungsanfrage. Nimm seinen Auftrag für Abyss-Umgebungsforschung an. Schließe anschließend Abyss-Energie-Wiederherstellungsphänomen-Forschung ab, der Marker erscheint in deiner Karte innerhalb des Instituts. Gehe westlich von Grunvar zu einer Wand mit dem Hinweis auf die Alte Abyss-Forschung. Sprich mit dem Scholastone-Forschungsassistenten. Kehre zu Grunvar zurück und starte Abyss-Energie-Forschung. Die Forschung dauert 20 Stunden Ingame-Zeit und kostet 130 Silbermünzen.

Wichtig ist ein spezieller Stolperstein: Während der Laufzeit kann der Fortschritt ungefähr bei der Hälfte einfrieren. Das ist kein Bug, sondern Teil der Questkette.

Forschungsstopp bei 50 Prozent beheben

Wie geht es weiter, wenn die Abyss-Energie-Forschung nicht fortschreitet? Bleibt der Balken etwa bei 50 Prozent stehen, musst du einen Abyss-Nexus ansteuern und dort eine kleine Kette abarbeiten, damit das Institut die Forschung fortsetzen kann.

Das sind die Schritte, um den Fortschritt wieder anzuschieben:

Reise zum Abyss-Nexus in Duskwood in Hernand. Nutze dafür den auf der Karte markierten Schnellreisepunkt. Sprich vor Ort erneut mit dem Scholastone-Forschungsassistenten. Reise danach nach Norden zum Abyss-Nexus bei Haunted Hill. Aktiviere den Schnellreisepunkt, indem du dich daraufstellst. Besiege die Gegnergruppe der Wandershrubs, um das Gebiet zu sichern. Kehre zum Scholastone-Forschungsassistenten in Duskwood zurück. Danach kann Grunvar die Forschung fortsetzen.

Wenn die Forschung abgeschlossen ist, ist der wichtigste Schlüssel für Gesundheit-Stufe 12 bis 18 gesetzt. Jetzt fehlt nur noch das Material, das das Spiel zusätzlich zu deinen Abyss-Artefakten verlangt.

Abyss-Zellen farmen und effizient sammeln

Wo bekommst du Abyss-Zellen für die Health-Upgrades? Abyss-Zellen droppen zufällig von Abyss-Kreaturen. Diese Gegner sitzen nicht im Abyss selbst, sondern in der Oberwelt an bestimmten Stellen, die du gut an Map-Symbolen erkennst.

Das solltest du beim Farmen wissen:

Abyss-Zellen erhältst du ausschließlich durch Kills von Abyss-Kreaturen.

Die Spawnpunkte liegen häufig bei Symbolen für Mysteriöse Energie auf der Karte sowie in der Nähe von AAbyss-Nexus-Schnellreisepunkten.

Mögliche Gegnertypen sind unter anderem Wandershrubs und Bismuth-Erzrückenkrabben.

Der Drop ist zufallsbasiert, daher lohnt sich ein kurzer Farm-Loop um mehrere markierte Orte.

Der entscheidende Punkt: Du brauchst pro Gesundheits-Upgrade nur 5 Abyss-Zellen. Danach läuft der Rest des Upgrades wieder primär über Abyss-Artefakte, wobei die benötigte Menge mit jeder Stufe weiter steigt.

Gesundheit bis Stufe 18 im Skill-Menü freischalten

Wie nutzt du Forschung und Materialien für Level 18 Health? Sobald Abyss-Energie-Forschung abgeschlossen ist und du genug Abyss-Zellen gesammelt hast, gehst du ins Skill-Menü und investierst deine Ressourcen wie gewohnt in den Gesundheitsbaum.

Achte dabei darauf, immer beides vorrätig zu haben: Abyss-Zellen für den Freischalt-Schritt und genügend Abyss-Artefakte für die späteren, teureren Stufen. Wenn du merkst, dass dir Artefakte ausgehen, lohnt sich eine kurze Runde durch deine üblichen Abyss-Aktivitäten, bevor du den nächsten Sprung Richtung Stufe 18 angehst.

Wie weit bist du beim Gesundheits-Cap in Crimson Desert schon gekommen, und welche Farmroute funktioniert bei dir am besten? Schreib es gern in die Kommentare.