Pragmata für PS5 Pro bestätigt – was die Unterstützung bringen kann

Capcom hat für Pragmata offiziell bestätigt, dass das Sci-Fi-Abenteuer die PlayStation 5 Pro unterstützt. Damit ist klar: Wer Sonys leistungsstärkere Konsole ins Auge fasst, darf bei Pragmata mit technischen Verbesserungen rechnen, die über die Standard-PS5-Version hinausgehen.

Konkrete Details zu Auflösung, Bildrate oder möglichen Grafikmodi nennt Capcom in der Bestätigung bislang nicht. Trotzdem ist das Signal eindeutig: Pragmata wird so vorbereitet, dass die zusätzliche Power der PS5 Pro gezielt genutzt werden kann.

Was die PS5-Pro-Unterstützung für Pragmata bedeutet

Welche Vorteile kann die PS5 Pro bei Pragmata bringen? In der Praxis läuft PS5-Pro-Support bei aktuellen Produktionen meistens auf mehrere Stellschrauben hinaus, an denen Entwickler drehen können: höhere und stabilere Bildraten, eine höhere native Auflösung oder hochwertigere Effekte bei Licht, Schatten und Bildschärfe.

Gerade bei einem Sci-Fi-Spiel wie Pragmata, das atmosphärische Umgebungen, viele Details und dichte Bildkompositionen in Szene setzen dürfte, kann zusätzliche Rechenleistung sichtbar werden. Denkbar sind etwa ein besonders scharfer Grafikmodus für 4K-Displays oder ein Performance-Modus, der auf eine besonders flüssige Darstellung optimiert ist.

Was genau davon am Ende im Spiel landet, bleibt offen, solange Capcom keine technischen Eckdaten nennt. Die Bestätigung der Unterstützung ist aber ein wichtiger Schritt, weil sie klar macht, dass die PS5-Pro-Version nicht nur über automatische Verbesserungen profitieren soll, sondern explizit eingeplant ist.

Technische Erwartungen und typische Grafikmodi

Welche Einstellungen sind bei PS5-Pro-optimierten Games üblich? Viele Titel setzen inzwischen auf zwei bis drei klar getrennte Presets, damit ihr am TV schnell entscheiden könnt, was euch wichtiger ist: maximale Schärfe oder maximale Flüssigkeit. Bei Pragmata sind daher ähnliche Optionen plausibel.

Grafikmodus mit Fokus auf hohe Auflösung und maximale Bildqualität

Performance-Modus mit Fokus auf höhere Bildrate und stabilere Frametimes

Optional ein ausgewogener Modus, der zwischen Qualität und Performance vermittelt

Zusätzlich kann PS5-Pro-Support auch bedeuten, dass bestimmte Effekte in höherer Qualität laufen, ohne dass die Bildrate stark leidet. Dazu zählen je nach Engine beispielsweise dichtere Details in der Entfernung, stabilere Kantenglättung oder ein insgesamt ruhigeres Bild in schnellen Kamerabewegungen.

Wichtig ist dabei: Ohne konkrete Angaben bleibt offen, ob Capcom auf ein festes Ziel wie 60 fps setzt oder mehrere Zielwerte anbietet. Klar ist nur, dass die PS5 Pro bei Pragmata eine Rolle spielt und nicht ignoriert wird.

Was als Nächstes wichtig wird

Wann lohnt es sich, auf neue Infos zu Pragmata zu achten? Die entscheidenden Details kommen meist in Form von technischen Blogposts, Store-Beschreibungen oder kurzen Feature-Übersichten kurz vor Release. Dann wird in der Regel auch klar, ob es spezielle PS5-Pro-Grafikmodi gibt und wie sie benannt sind.

Für euch ist das vor allem dann relevant, wenn ihr schon jetzt zwischen Standard-PS5 und PS5 Pro abwägt oder wissen wollt, ob sich ein Upgrade für diesen Titel besonders lohnt. Gerade bei Neuerscheinungen, die auf moderne Rendering-Techniken setzen, können die Unterschiede im direkten Vergleich deutlich ausfallen, müssen es aber nicht.

Was erhofft ihr euch von der PS5-Pro-Unterstützung bei Pragmata: maximale Grafikdetails oder eine möglichst stabile, hohe Bildrate? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.