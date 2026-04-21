Mit Pragmata ist Capcom offenbar ein echter Treffer gelungen. Das Sci-Fi-Abenteuer, das lange Zeit eher mysteriös wirkte, überzeugt zum Release sowohl Kritiker als auch Spieler und das spiegelt sich auch deutlich in den aktuellen Metacritic-Wertungen wider.

Starker Metascore und begeisterte Kritiker

Auf Metacritic kommt Pragmata derzeit auf einen Metascore von 86 Punkten, basierend auf über 90 Kritiken. Damit bewegt sich das Spiel klar im Bereich „generally favorable“.

Besonders auffällig: 97 Prozent der Reviews fallen positiv aus, negative Bewertungen gibt es aktuell keine.

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Viele internationale Medien loben vor allem die Mischung aus Story, Gameplay und Atmosphäre.

So beschreibt etwa The Guardian das Spiel als

„a beautifully made, heartfelt single player adventure […] that prioritises storytelling and atmosphere.“

Auch die emotionale Bindung zwischen den beiden Hauptfiguren wird hervorgehoben, die laut Review überraschend gut funktioniert und nicht in typische Klischees abrutscht.

Lob für Gameplay und Ideenreichtum

Ein zentraler Punkt in vielen Reviews ist das Gameplay, das klassische Shooter-Elemente mit neuen Ideen kombiniert.

Die Kollegen von Cultura Geek sprechen von

„a system with near-endless combat possibilities […] a unique and deeply addictive experience.“

Auch 3DJuegos hebt den Spielfluss und die Motivation hervor:

„You won’t want to stop revisiting areas to uncover every single secret.“

Das Spiel schafft es also, Spieler nicht nur durch Story, sondern auch durch Progression und Erkundung langfristig zu motivieren.

Mischung aus Action, Rätseln und Emotionen

Ein weiterer Aspekt, der in vielen Tests positiv auffällt, ist die Balance zwischen Action und ruhigeren Momenten.

Die Daily Star fasst das so zusammen:

„a well balanced dual combat/puzzle solving space game that strikes the right tone between emotional connection and outright fighting challenge.“

Gerade diese Mischung scheint ein entscheidender Faktor für den Erfolg zu sein. Pragmata kombiniert intensives Gameplay mit einer emotionalen Geschichte, ohne dabei eines der beiden Elemente zu vernachlässigen.

Auch kleinere Kritikpunkte bleiben nicht aus

Trotz der insgesamt sehr positiven Resonanz gibt es vereinzelt Kritik.

So merkt IGN Japan an:

„it can occasionally feel a bit unfocused […] wishing for greater weapon variety and more diverse combat styles.“

Und auch andere Stimmen sehen Verbesserungspotenzial bei der Abwechslung im späteren Spielverlauf.

Diese Kritik spiegelt sich auch in einzelnen Nutzerbewertungen wider, in denen von wiederholenden Gameplay-Elementen gegen Ende die Rede ist.

User-Score ebenfalls stark

Neben den Kritikerwertungen überzeugt Pragmata auch die Community:

User Score: 8,9 Punkte

89 % positive Bewertungen

Viele Spieler loben vor allem:

das kreative Kampfsystem

die Charaktere

die Grafik

Ein Nutzer fasst es so zusammen:

„Very fun combat and likeable characters […] the experience is smooth.“

Andere Stimmen sprechen sogar von einem „Classic in the making“.

Capcom trifft erneut ins Schwarze

Nach Erfolgen mit Reihen wie Resident Evil zeigt Capcom einmal mehr, dass das Studio auch mit neuen Marken überzeugen kann.

Pragmata wird von vielen Kritikern als mutiger Titel beschrieben, der bekannte Mechaniken mit frischen Ideen kombiniert. Besonders die Verbindung aus Third-Person-Shooter und Echtzeit-Hacking sorgt für ein eigenständiges Spielgefühl.

Lohnt sich Pragmata?

Mit einem Metascore von 86 und einem starken User-Feedback gehört Pragmata schon jetzt zu den positiven Überraschungen des Jahres.

Wenn du auf storygetriebene Sci-Fi-Abenteuer mit innovativem Gameplay stehst, solltest du das Spiel definitiv im Auge behalten.

Hast du Pragmata schon gespielt oder wartest du noch ab?