Battlefield 6 Saison 3 Roadmap – neue Maps, Modi und Waffen ab 12. Mai 2026

Battlefield 6 will mit Saison 3 sichtbar aufs Tempo drücken und hat jetzt eine überraschend vollgepackte Roadmap vorgestellt. Los geht es am 12. Mai 2026, danach folgen im Juni im Wochentakt weitere Updates. Neue Karten, zusätzliche Waffen, ein Comeback beliebter Modi und frische Events sollen den Shooter wieder stärker in Bewegung bringen.

Der Druck ist dabei durchaus spürbar: Nach einem extrem starken Start im Oktober 2025 mit über 7 Millionen verkauften Exemplaren in den ersten drei Tagen wurde es post launch deutlich unruhiger. In der Community gab es zuletzt viel Kritik an mageren Seasons, teils schwachen Karten, UI-Problemen und dem Fokus auf Multiplayer, während der Konkurrenzdruck durch andere Releases ebenfalls zunahm.

Startschuss mit Warlords Supremacy

Wann startet Battlefield 6 Saison 3? Saison 3 beginnt am 12. Mai 2026 mit der ersten Phase namens Warlords Supremacy. EA teilt die Season in drei Abschnitte ein, die sich bis Ende Juni ziehen.

Das Highlight zum Auftakt ist die Rückkehr einer bekannten Karte: Railway to Golmud feiert in Battlefield 6 sein Comeback und wurde laut Roadmap deutlich überarbeitet. Genannt werden unter anderem erweiterter Luftraum, ein neu gestaltetes Dorfgebiet, eine zusätzliche Baustelle und weitere Anpassungen am Layout.

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Außerdem soll zum Start der Ranked Battle Royale Modus spielbar sein. Bei den neuen Tools für eure Loadouts sind in dieser Phase auch gleich mehrere Waffen dabei.

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Neue Nahkampfkarte und Klassiker-Modus im Juni

Welche neuen Inhalte bringt Brace for Blastpoint? Die zweite Phase Brace for Blastpoint startet am 9. Juni 2026 und liefert mit Cairo Bazaar eine komplett neue Karte. Sie ist an den Battlefield 4 Klassiker Grand Bazaar angelehnt und setzt klar auf Close Quarters: enge Straßen, verwinkelte Gassen und viel Druck auf kurze Distanzen.

Passend dazu kehrt auch ein Fanliebling zurück: Obliteration ist wieder mit dabei. Zusätzlich ist ein Event für REDSEC angekündigt, das unter dem Namen Explosive Charge läuft. Auch beim Equipment wird nachgelegt, inklusive neuer Waffe und Gadget.

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Handheld Jammer Gadget

Finale Phase mit Tactical Obliteration und Casual-BR-Playlist

Was steckt im High-Value Target Update? Den Abschluss von Saison 3 bildet High-Value Target ab dem 30. Juni 2026. Hier setzt Battlefield 6 noch einmal auf Modi und Playlists, um unterschiedliche Zielgruppen abzuholen.

Bestätigt sind Tactical Obliteration sowie eine Casual Battle Royale Playlist. Für REDSEC ist außerdem ein weiteres Event eingeplant, das Wet Work heißt. In den sozialen Netzwerken fällt die erste Reaktion überwiegend positiv aus, weil die Season offenbar kompakter wird und monatlich frische Inhalte verspricht.

Eine offene Frage bleibt allerdings in Teilen der Community bestehen: Ein Solo-Modus für Battlefield 6 REDSEC taucht in der Roadmap nicht auf und ist damit für Saison 3 zumindest nicht bestätigt.

Ausblick auf die weitere 2026-Planung

Wie geht es nach Saison 3 weiter? Saison 3 ist nur ein Baustein in der größeren 2026-Roadmap. Für Saison 4 werden unter anderem Seegefechte erwartet, außerdem sollen Tsuruu Reef und Wake Island zurückkehren.

Auch abseits von Maps und Modi stehen Verbesserungen im Raum: Genannt werden Server-Browser, Ranglisten, Platoons sowie umfangreiche Kartenüberarbeitungen. Zu Saison 5 gibt es zum aktuellen Stand noch keine konkreten Angaben, weitere Details dürften näher am Release auftauchen.

Wie gefällt dir die Saison 3 Roadmap von Battlefield 6, und welche der drei Phasen klingt für dich am stärksten? Schreib es gern in die Kommentare.