Battlefield 6 Nightfall startet am 17. März – neue Map, Waffen, Update 1.2.2.0

In Battlefield 6 geht es schon in dieser Woche in die nächste Runde von Season 2: Am 17. März 2026 startet mit Nightfall die zweite Phase der aktuellen Saison. Parallel dazu wird Update 1.2.2.0 ausgerollt, dessen offizieller Changelog bereits jetzt zeigt, worauf ihr euch einstellen könnt. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal Nachtkämpfe, eine neue Karte mit klarer Infanterie-Ausrichtung und mehrere spürbare Verbesserungen bei Audio, Progression und Bots.

Der Download für Update 1.2.2.0 wird am 17. März 2026 ab 10:00 Uhr möglich sein. Die Inhalte von Nightfall gehen dann wenige Stunden später live: Ab 13:00 Uhr stehen Karte, Waffen und die weiteren Neuerungen im Spiel bereit.

Neue Inhalte in Nightfall

Welche neuen Inhalte bringt Nightfall in Battlefield 6? Das Highlight ist die neue Karte Hagental Basis, die den Fokus bewusst weg vom großflächigen Fahrzeugkrieg hin zu engeren Infanterie-Gefechten legt. Gekämpft wird vor allem unter der Erde, in klaustrophobischen Tunneln und Innenräumen, die stark auf kurze Sichtlinien und aggressive Pushes ausgelegt sind.

Eine zentrale Rolle spielt dabei erneut die Zerstörung: Ihr könnt Wände sprengen oder Decken einstürzen lassen, um neue Durchgänge und Flankenrouten zu schaffen. Gerade in den engen Gängen kann ein aufgerissener Seitentunnel den Unterschied zwischen festgefahrenem Frontverlauf und erfolgreichem Durchbruch machen.

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Zusätzlich führt die Hagental Basis den neuen Darkness-Modifikator ein. Dadurch wird die Beleuchtung in der Anlage fast vollständig heruntergefahren, wodurch Taschenlampen und Nachtsichtgeräte praktisch zur Pflicht werden. Wer ohne Lichtquellen in den Tunneln unterwegs ist, dürfte schnell zum leichten Ziel werden.

Welche neuen Waffen und Fahrzeuge kommen mit Nightfall? Neben der Map liefert die zweite Phase von Season 2 auch frisches Equipment. Mit dabei sind zwei neue Waffen und neue Dirt-Bike-Varianten für schnelle Manöver, sowohl in REDSEC als auch im Multiplayer.

CZ3A1 SMG : Eine Maschinenpistole mit extrem hoher Feuerrate, speziell für das Chaos in den Tunneln der Hagental Basis konzipiert.

: Eine Maschinenpistole mit extrem hoher Feuerrate, speziell für das Chaos in den Tunneln der Hagental Basis konzipiert. vz. 61 : Eine vollautomatische Seitenwaffe als Notfalloption für den Nahkampf.

: Eine vollautomatische Seitenwaffe als Notfalloption für den Nahkampf. M1030-M1 & 450: Zwei neue Dirt-Bike-Varianten für NATO- und Pax-Truppen, gedacht für schnelle Flankenmanöver in REDSEC und im Multiplayer.

Update 1.2.2.0 verbessert Gameplay und Komfort

Was ändert Update 1.2.2.0 am Spielgefühl? Mit Nightfall kommt nicht nur neuer Content, sondern auch eine lange Liste an Optimierungen. Unter anderem wurde die Fahrzeug-Physik überarbeitet. Besonders praktisch für alle, die gern mit leichten Vehikeln unterwegs sind: Diese erhalten eine sogenannte Deturtling-Funktion. Kippt euer Fahrzeug um, könnt ihr euch künftig per Lenkbewegung selbst wieder aufrichten, statt im ungünstigsten Moment festzustecken.

Wie wirkt sich das neue Audio auf Gefechte aus? Auch das Audio-System wurde verfeinert. Vor allem in Innenräumen sollen sich Gegner nun deutlich präziser über Schrittgeräusche orten lassen. Das dürfte die Lesbarkeit von Situationen in engen Korridoren erhöhen und Stealth-Spielzüge riskanter machen, wenn man sich zu unachtsam bewegt.

Wie stark wird der Grind reduziert? An der Progression wurde ebenfalls geschraubt: In niedrigen Rängen geht der Aufstieg jetzt doppelt so schnell. Zusätzlich wurde der allgemeine Grind insgesamt um etwa 15 Prozent verkürzt. Unterm Strich sollt ihr damit schneller bei den interessanten Freischaltungen ankommen, ohne euch zu lange durch frühe Stufen zu arbeiten.

Wie werden Bots in Battlefield 6 verbessert? Auch die KI-Kameraden sollen klüger agieren. Bots nutzen künftig nicht nur Dirt Bikes, sondern auch Scout-Helikopter und priorisieren die Wiederbelebung von Teammitgliedern. Das dürfte vor allem in Modi und Situationen helfen, in denen Teams durch KI aufgefüllt werden und die Dynamik bisher spürbar abfiel.

Gratis-Woche zum Start von Nightfall

Wann kann man Battlefield 6 kostenlos testen? Zum Start von Nightfall wollen Electronic Arts und DICE die Server zusätzlich füllen und kündigen eine Free-Trial-Woche an. Der kostenlose Testzeitraum läuft vom 17. März 2026 bis zum 24. März 2026.

Vollzugriff auf den Shooter gibt es dabei zwar nicht, trotzdem soll das Angebot einen brauchbaren Eindruck vermitteln: Enthalten sind insgesamt vier Maps, darunter auch die neue Hagental Basis, sowie sechs Modi. Wer bislang gezögert hat, kann so pünktlich zur Nachtkampf-Phase unverbindlich reinschauen.

Wie steht ihr zu Nightfall und dem starken Fokus auf dunkle Infanterie-Action unter der Erde: genau die Abwechslung, die Battlefield 6 gebraucht hat, oder eher ein zu spezieller Ausflug? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.