Leak zu LEGO Pokémon – Rayquaza Set soll Zinnia Minifigur enthalten

Rund um die kommende LEGO-Pokémon-Welle kursiert ein Leak, der vor allem Sammler aufhorchen lässt: Ein angeblich noch für 2026 geplantes Set zu Rayquaza soll nicht nur das Legendäre Pokémon als baubares Modell liefern, sondern auch eine einzigartige Minifigur enthalten. Damit würde LEGO bei Pokémon weiter in eine Richtung gehen, die bislang eher die Ausnahme war.

Im Fokus steht dabei ein Set, das intern als 72168 LEGO Rayquaza gehandelt wird. Neben dem offensichtlichen Highlight für Gen-3-Fans könnte vor allem die beiliegende Figur den Ton für zukünftige Pokémon-Sets angeben, wenn LEGO die Linie stärker mit Charakter-Minifiguren verknüpft.

Der Leak zum Rayquaza-Set

Welche Details sind zum Set 72168 bekannt? Laut einem Leak, der über Brick Tap auf X verbreitet wurde, soll das Rayquaza-Set mit einer Minifigur von Zinnia aus Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir kommen. Ein Bild der Figur wurde in dem Zusammenhang bislang nicht gezeigt, die Infos beziehen sich daher vor allem auf Eckdaten und die angebliche Beigabe.

Zu den genannten Set-Details gehören außerdem ein Preis von umgerechnet rund 120 Euro, ein Umfang von 1.038 Teilen sowie ein Release im August 2026. Offiziell bestätigt sind diese Angaben aktuell nicht, sie passen aber in das Zeitfenster, in dem weitere Pokémon-Sets erwartet werden.

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Dass ausgerechnet Zinnia als Minifigur auftauchen soll, wäre inhaltlich durchaus stimmig: Die Figur ist eng mit Rayquaza und dem Handlungsstrang rund um die Himmelsäule verbunden und gehört für viele Fans zu den erinnerungswürdigen Charakteren aus der Hoenn-Ära.

Minifiguren bleiben bei LEGO Pokémon eine Besonderheit

Warum ist eine Zinnia-Minifigur so spannend? LEGO-Pokémon wird bislang vor allem über baubare Pokémon-Modelle und Display-Charakter verkauft, während klassische Minifiguren im Line-up kaum eine Rolle spielen. Genau deshalb wäre Zinnia ein ungewöhnlicher Schritt, der die Sets stärker wie klassische LEGO-Themen wirken lässt.

Nach dem aktuellen Stand der Gerüchte soll neben dem Rayquaza-Set lediglich ein weiteres Produkt aus der LEGO-Pokémon-Reihe überhaupt Minifiguren enthalten: ein LEGO Pokéball. Sollte sich das bewahrheiten, wären Figuren bei Pokémon vorerst klar als Premium-Extra positioniert, statt zum Standard zu werden.

Für Sammler hätte das gleich zwei Konsequenzen: Einerseits steigt der Anreiz, bestimmte Sets früh zu sichern, wenn Figuren exklusiv bleiben. Andererseits wächst der Wunsch nach weiteren Trainern, Rivalen oder Arenaleitern, die das Display-Thema stärker in Richtung Diorama erweitern könnten.

Diese Pokémon-Sets sind bereits erschienen

Welche Pokémon hat LEGO schon umgesetzt? In der bisherigen LEGO-Pokémon-Auswahl sind laut den aktuellen Informationen bereits mehrere bekannte Pokémon vertreten. Dazu zählen:

Pikachu

Evoli

Bisaflor

Glurak

Turtok

Mit Rayquaza würde LEGO dann ein weiteres Schwergewicht nachlegen, das als Legendäres Pokémon nicht nur optisch hergibt, sondern auch als Sammlerstück eine andere Zielgruppe anspricht als die typischen Starter-Favoriten.

Was würdet ihr euch als nächste Minifigur in der LEGO-Pokémon-Reihe wünschen und wäre Zinnia für euch ein Kaufgrund? Schreibt es gern in die Kommentare.