LEGO Batman Legacy of the Dark Knight vor Release spielbar – Xbox-Leak sorgt für Early Access

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist offenbar vor dem offiziellen Start spielbar aufgetaucht. Konkret berichten mehrere Xbox-Nutzer davon, dass sie nach einer digitalen Vorbestellung unerwartet sofort Zugriff auf eine vollständig spielbare Version erhalten haben. Der eigentliche Release ist für den 22. Mai 2026 angesetzt.

Brisant ist das vor allem, weil der neue Teil ohnehin schon früher erscheint als ursprünglich geplant. Der Launch wurde erst vor Kurzem um eine Woche vorgezogen, was den Zeitraum bis zur Veröffentlichung zusätzlich verkürzt. Umso ärgerlicher für TT Games und Warner Bros. Games: Ausgerechnet in den letzten Tagen vor dem Start ist jetzt ein Leak passiert, der sich anscheinend über einen simplen Store-Fehler ausnutzen ließ.

So kam es zum frühen Zugriff

Wie ist LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight vor Release spielbar? Der Auslöser soll eine digitale Vorbestellung bei Walmart gewesen sein. Ein Reddit-Nutzer mit dem Namen Dramatic-Track-9935 schrieb am 10. Mai 2026, dass nach dem Kauf nicht nur der Code sofort bereitstand, sondern auch Download und Spielstart direkt möglich waren.

Andere haben den Vorgang demnach nachgestellt und ebenfalls Zugriff erhalten. Betroffen waren laut den bisherigen Berichten vor allem digitale Standard-Editionen. Ob auch andere Plattformen oder Shops denselben Fehler hatten, ist offen, im Fokus standen aber Xbox-Konsolen und genau dieser Vertriebsweg.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ein Detail macht die Sache zusätzlich interessant: Ein Kommentator unter dem ursprünglichen Beitrag berichtet von einem Hinweis auf ein erforderliches Update. Das klingt nach einer schnellen Gegenmaßnahme, um den Zugriff wieder zu sperren. Wer bereits heruntergeladen hat, könnte das Spiel daher nur noch offline starten können, bis der reguläre Veröffentlichungstermin erreicht ist.

Release-Termin, Editionen und Plattformen

Wann erscheint LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight offiziell? Der Start ist aktuell auf den 22. Mai 2026 datiert. Offiziell angekündigt wurde das Spiel im August 2025, und zuletzt gab es überwiegend positive Signale aus der Entwicklung, inklusive der Meldung, dass der Titel den Gold-Status erreicht hat.

Wer ganz regulär früher loslegen will, hat trotzdem eine offizielle Option: Die Deluxe Edition soll 72 Stunden Early Access bieten. Das ist der saubere Weg, ohne Offline-Tricks und ohne das Risiko, dass ein Pflicht-Update den Zugang wieder kappt.

Info Stand Release-Datum 22. Mai 2026 Vorzeitiger Zugriff durch Leak Berichte seit 10. Mai 2026 (Xbox, digitale Vorbestellung) Early Access Deluxe Edition mit 72 Stunden Vorabzugang Bestätigte Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 Genre Action, Adventure, Superhelden, Open World

Leaks treffen gerade mehrere große Releases

Welche Auswirkungen haben solche Leaks kurz vor Launch? Für Publisher sind frühe, spielbare Builds ein Albtraum: Spoiler, Datamining, unausgewogene Day-One-Versionen und eine chaotische Kommunikation rund um Patches können die Wahrnehmung des Releases beeinflussen, noch bevor die breite Masse überhaupt starten kann.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist dabei nicht der einzige Fall der letzten Tage. Auch Forza Horizon 6 soll durch ein fehlerhaftes Update auf Steam kurzfristig ohne ausreichende Verschlüsselung aufgetaucht sein, was Dataminern schnell eine spielbare Version ermöglichte. Für Fans heißt das unterm Strich: Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass kurz vor Release mehr Inhalte im Netz landen, als Publisher eigentlich zeigen wollten.

Wie steht ihr zu solchen Früh-Leaks: Reizt euch das, wenn ihr dadurch früher spielen könnt, oder wartet ihr lieber auf den offiziellen Start am 22. Mai 2026? Schreibt es gerne in die Kommentare.