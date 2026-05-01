Leak zeigt vier neue LEGO Harry Potter Sets für Sommer 2026 – Norbert dabei

LEGO Harry Potter bekommt im Sommer 2026 offenbar Nachschub und der sieht diesmal nicht nur nach großem Display-Futter aus, sondern auch nach richtig viel Niedlichkeit. Online sind offizielle wirkende Produktbilder von vier bislang unangekündigten Sets aufgetaucht, die eine neue Welle für das Release-Zeitfenster im Sommer zeigen.

Die Sichtungen passen in den üblichen Rhythmus der Reihe: LEGO hatte bereits im Januar 2026 mehrere neue Harry-Potter-Sets veröffentlicht, darunter den Verzauberten Fliegenden Ford Anglia, Luna Lovegoods Haus und den Stein der Weisen als Sammler-Edition. Im Februar 2026 folgte außerdem ein kleines Polybag mit Dumbledores Büro, das aktuell das jüngste Set der Linie ist.

Die geleakten Sets im Überblick

Welche neuen LEGO Harry Potter Sets sind für Sommer 2026 aufgetaucht? Insgesamt geht es um vier Modelle, die über zwei unterschiedliche Quellen sichtbar wurden. Darunter ist ein Book-Nook-Set zu Dumbledores Büro sowie drei weitere Boxen, die bei einem französischen Händler gelistet wurden.

Damit ihr die wichtigsten Daten auf einen Blick habt, findet ihr hier die bisher bekannten Eckpunkte samt vermuteten Preisen, Teileanzahl, Altersempfehlung und grobem Release-Zeitraum.

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Set Vermuteter Preis Teile Alter Release 76473 Hogwarts Castle: East Wing 269,99 Euro 2.164 10+ Sommer 2026 76474 Hogwarts Herbology Plants 99,99 Euro 817 12+ Sommer 2026 76477 Norbert: Hagrids Baby-Drache 49,99 Euro 482 9+ Sommer 2026 76478 Book Nook: Dumbledores Büro 129,99 Euro 1.182 10+ Sommer 2026

Ein konkretes Datum ist für keines der vier Sets genannt. Als wahrscheinlichstes Zeitfenster gilt aktuell August 2026, da sich die Sommerwelle häufig in diesem Monat bündelt.

Norbert stiehlt allen die Show

Was macht das Set mit Norbert so besonders? Der klare Sympathieträger der Runde ist 76477 Norbert: Hagrids Baby-Drache. Das Modell zeigt den kleinen Drachen mit ausgebreiteten Flügeln, während er aus einem großen, aufgebrochenen Ei herauskommt. Optisch zielt das sehr direkt auf die Schlüpf-Szene aus Harry Potter und der Stein der Weisen.

Mit 482 Teilen und einer Altersempfehlung ab 9 Jahren wirkt das Set wie ein klassischer Mittelweg aus Spielset und Display-Modell. Preislich liegt es mit vermuteten 49,99 Euro in einem Bereich, der für viele Sammler noch angenehm erreichbar sein dürfte.

Timing-technisch passt Norbert außerdem zu dem, was bei Harry Potter als Marke ansteht: Die kommende TV-Serie von HBO soll am 25. Dezember 2026 starten und dürfte in Staffel 1 ebenfalls die frühen Hogwarts-Ereignisse abdecken.

Hogwarts wird weiter modular ausgebaut

Wie groß fällt die neue Hogwarts-Erweiterung aus? 76473 Hogwarts Castle: East Wing setzt die aktuell laufende Strategie fort, Hogwarts als größere, modulare Sammlung in Einzelabschnitten zu veröffentlichen oder neu aufzulegen. Der Vergleich mit 76463 Hogwarts Castle: Hospital Wing drängt sich auf, denn dieses Set erschien im Januar 2026 und war deutlich kleiner.

Die East Wing soll laut den gesichteten Angaben mit 2.164 Teilen kommen und damit spürbar über der Hospital Wing liegen. Der hohe, vermutete Preis von 269,99 Euro würde dazu passen, wenn LEGO hier wirklich ein deutlich wuchtigeres Segment des Schlosses liefert, das sich als zentrales Display-Teil eignet.

Wer Hogwarts zu Hause Stück für Stück wachsen lässt, dürfte diese Art von Releases lieben. Gleichzeitig ist das genau die Sorte Set, bei der man sich vorab gut überlegen sollte, wie viel Regalplatz man noch übrig hat.

Magische Botanik und ein neues Book Nook

Welche Rolle spielen Kräuterkunde und Dumbledores Büro in der Sommerwelle? Mit 76474 Hogwarts Herbology Plants sieht es nach einer Rückkehr in den Gewächshaus-Kosmos aus. Das Set soll unter anderem eine weitere LEGO-Version einer Alraune liefern und damit an ein früheres, inzwischen nicht mehr erhältliches Alraunen-Set anknüpfen. Die Altersempfehlung ab 12 Jahren deutet eher auf ein Display-orientiertes Bauprojekt als auf reines Spielen hin.

Außerdem steht 76478 Book Nook: Dumbledores Büro im Raum. Book Nooks sind gerade in der Geek- und Gaming-Ecke extrem beliebt, weil sie sich zwischen Bücher klemmen lassen und wie eine kleine, beleuchtbare Diorama-Welt wirken. Mit 1.182 Teilen und einem vermuteten Preis von 129,99 Euro wäre das ein solides Mittelklasse-Display-Set für Fans, die ihre Sammlung lieber auf dem Schreibtisch oder im Regal inszenieren.

Was sagt ihr zu den geleakten Sommer-2026-Sets: Holt ihr euch Norbert sofort, oder reizt euch eher die große Hogwarts-Ostflügel-Erweiterung? Schreibt es gern in die Kommentare.