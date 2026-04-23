LEGO enthüllt erste Shrek-Sets – großes Display-Modell und BrickHeadz ab Juni 2026

LEGO hat die ersten offiziell lizenzierten Sets zum DreamWorks-Kult Shrek enthüllt und bedient damit gleich zwei Zielgruppen: Sammler, die große Display-Modelle lieben, und Fans, die sich lieber ein günstigeres Set ins Regal stellen. Passend zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe erscheinen beide Neuheiten am 1. Juni 2026.

Für Gaming-Fans ist das Timing ebenfalls spannend, denn Shrek ist über die Jahre nicht nur auf der Kinoleinwand geblieben: Neben den Filmen gab es ein Bühnenmusical und weit über 20 Videospiel-Adaptionen. Gleichzeitig ist das Franchise weiter auf Kurs, mit Shrek 5 für 2027 und einem animierten Spin-off mit Esel in der Hauptrolle für 2028.

Die großen Sets zum Jubiläum

Welche LEGO-Shrek-Sets wurden offiziell angekündigt? Im Mittelpunkt steht das Set LEGO Shrek, Esel und Der gestiefelte Kater mit der Setnummer 72423. Es handelt sich um ein 1.403-teiliges Modell, das Shrek und Esel als große Brick-Build-Figuren darstellt, inklusive beweglicher Gliedmaßen und spürbarer Pose-Möglichkeiten.

Das Duo steht auf einem baubaren Display-Stand, der Shreks Sumpf nachempfindet. Dazu gehören Details wie Wasser und Pflanzen sowie das bekannte Schild Vorsicht Oger, das direkt Erinnerungen an den ersten Film weckt.

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Als Extra liegt eine exklusive Minifigur von Der gestiefelte Kater bei, inklusive Federhut, Degen und Umhang. Außerdem gibt es Zubehörteile, die auf ikonische Momente und Running Gags anspielen, darunter Shreks Zwiebel und ein Blumenstrauß für Esel.

Set Setnummer Teile Release Maße LEGO Shrek, Esel und Der gestiefelte Kater 72423 1.403 01.06.2026 ca. 24 cm hoch, 22 cm breit, 15 cm tief LEGO BrickHeadz Shrek, Esel und Lebkuchenmann nicht genannt 259 01.06.2026 Shrek ca. 8 cm, Esel ca. 7 cm, Lebkuchenmann ca. 5 cm

BrickHeadz für das schnelle Display

Für wen lohnt sich die BrickHeadz-Variante? Parallel zum großen Display-Modell erscheint ein deutlich kleineres BrickHeadz-Set mit 259 Teilen, das Shrek, Esel und den Lebkuchenmann als kompakte Figuren bringt. Auch hier ist ein kleines Vorsicht Oger-Schild dabei, wodurch das Set trotz des kleineren Formats sofort den Shrek-Vibe trifft.

LEGO nennt auch konkrete Größen für die Figuren: Shrek ist rund 8 Zentimeter hoch, Esel rund 7 Zentimeter und der Lebkuchenmann rund 5 Zentimeter. Damit eignet sich das Set ideal als Schreibtisch-Deko oder als Mitnahme-Kauf für alle, die sich erst mal an Shrek-LEGO herantasten wollen.

Beide Shrek-Neuheiten sollen ab dem 1. Juni 2026 ausgeliefert werden, Vorbestellungen sind bereits möglich.

Warum Shrek auch für Gamer ein Volltreffer ist

Warum passt die Ankündigung so gut zur Gaming-Community? Shrek war über Jahre ein fester Bestandteil von Lizenzspielen, von Filmumsetzungen bis zu eher frei interpretierten Ablegern, und hat sich dadurch für viele als Kindheitsmarke nicht nur im Kino, sondern auch auf Konsolen und Handhelds verankert. Dass LEGO jetzt genau zum Jubiläum einsteigt, wirkt wie eine Einladung an alle, die mit diesen Spielen und Filmen aufgewachsen sind und heute eher im Sammlerregal als im Kinderzimmer bauen.

Mit Shrek 5 in 2027 und dem Esel-Spin-off in 2028 dürfte die Marke in den nächsten Jahren außerdem wieder deutlich präsenter werden. Die LEGO-Sets kommen damit zu einem Zeitpunkt, an dem Nostalgie und neuer Hype perfekt zusammenlaufen.

Wie gefallen euch die ersten offiziellen LEGO-Sets zu Shrek, und welches würdet ihr euch eher holen: das große Display-Modell oder die BrickHeadz-Figuren? Schreibt es in die Kommentare.