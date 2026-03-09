Resident Evil Requiem – Prolog-Easter-Egg zeigt Grace beim Reddit-Scrollen

In Resident Evil Requiem wird aktuell jedes Detail auf die Goldwaage gelegt, und diesmal hat die Community einen besonders schönen Fund aus dem Prolog nach oben gespült. In einer Rückblende sitzt Grace am Laptop, und wer die Szene bislang nur normal gespielt hat, dürfte den Hinweis komplett übersehen haben. Mit einer Freecam-Ansicht lässt sich jedoch klar erkennen: Grace scrollt durch Reddit.

Das Netz reagiert natürlich sofort mit Memes über Grace als Reddit-Nutzerin. Aber der eigentlich spannende Teil ist nicht der Gag, sondern das Thema, das auf ihrem Bildschirm steht: ein Thread über die Ereignisse aus Resident Evil 7 Biohazard. Ein Easter Egg, das nicht nur ein Augenzwinkern ist, sondern die Welt von Requiem stärker mit der Realität der normalen Bevölkerung im Resident-Evil-Universum verknüpft.

Ein Laptop-Screenshot mit großer Bedeutung

Was genau zeigt das Easter Egg im Prolog? Auf Grace’ Laptop ist ein Reddit-Thread zu sehen, der sich mit dem Baker-Vorfall aus Resident Evil 7 Biohazard beschäftigt. Der Fund wurde zwar nicht als allererstes entdeckt, aber auf X hat der User eokonicbunny eine stark herangezoomte Version per Freecam geteilt, in der der Inhalt deutlich lesbarer ist.

grace is a confirmed redditor — she was discussing the Bakers !! pic.twitter.com/ukGJz9l8YJ March 4, 2026

Besonders interessant: Der Thread diskutiert nicht das, was wir als Fans aus dem Spiel kennen, sondern das, was die Öffentlichkeit offenbar über den Vorfall zu wissen glaubt. Damit wird aus einem simplen Hintergrunddetail plötzlich ein kleines Lore-Fenster, das zeigt, wie sich Gerüchte, Halbwissen und offizielle Statements in der Welt von Resident Evil vermischen.

Dass Capcom für einen Moment, den man im normalen Durchlauf kaum entziffern kann, so ein Detail baut, sorgt bei vielen für Staunen. Gleichzeitig passt es perfekt zum aktuellen Trend in Requiem: Viele Hinweise sind absichtlich so platziert, dass sie erst durch Community-Detektivarbeit richtig glänzen.

Grace und der Baker-Vorfall im Blick der Öffentlichkeit

Welche Infos stecken in dem Reddit-Thread zu Resident Evil 7 Biohazard? Der Post und die Antworten drehen sich um das, was nach dem Zwischenfall rund um die Baker-Familie offiziell kommuniziert wurde. Dabei fällt vor allem ein Misstrauen gegenüber der Darstellung der Behörden auf. Im Thread wird der Vorfall teils als mögliche Vertuschung eingeordnet.

In den sichtbaren Antworten werden unter anderem folgende Punkte thematisiert:

Die Darstellung, dass die gesamte Familie tot aufgefunden worden sei.

Der Hinweis, dass ein Deputy, der das Anwesen untersucht haben soll, weiterhin als vermisst gilt.

Spekulationen, dass der Fall größer sei, als die meisten annehmen, und mit anderen merkwürdigen Ereignissen zusammenhängen könnte.

Ein eher scherzhafter Kommentar, der die Monster-Geschichte als nicht wie in einem kitschigen Horrorfilm abtut, als jemand das Gerücht um ein riesiges schwarzes Monster anspricht.

Eine bodenständige Theorie, dass Jack Baker vermutlich die Familie getötet und anschließend sich selbst umgebracht habe, gestützt durch Hinweise auf seine gewalttätige Vergangenheit.

Das ist keine neue Enthüllung im Sinne von Plot-Twist, aber es ist ein seltenes Stück Weltbau: Man bekommt ein Gefühl dafür, wie Menschen außerhalb der Protagonisten-Bubble auf die Katastrophen blicken, die sich durch die ganze Reihe ziehen. Gerade in einem Franchise, in dem Geheimhaltung und Desinformation immer eine Rolle spielen, trifft dieser Ton genau ins Schwarze.

Mehr Verknüpfungen in Requiem als nur ein Reddit-Witz

Wie ordnet sich der Fund in die Timeline von Resident Evil Requiem ein? Laut den Details rund um die Szene spielt der Prolog nur ein Jahr nach dem Baker-Vorfall. Dadurch wirkt es plausibel, dass das Thema online noch kursiert und dass Grace darüber stolpert. Gleichzeitig gibt ihr das Easter Egg mehr Profil: Sie ist nicht nur zufällig in der Story, sondern wirkt wie jemand, der schon früh eine Faszination für solche Fälle entwickelt.

Ein weiterer, von Fans gern aufgegriffener Gedanke: X-User shoe_remake nannte es sinngemäß ein Folgen in den Fußstapfen ihrer Mutter, was ihre spätere Richtung in Richtung FBI zusätzlich stimmig erscheinen lässt. Ob Capcom das exakt so gemeint hat oder ob es einfach ein cleverer Community-Read ist, macht den Moment nur noch besser.

Und es bleibt nicht bei diesem Verweis. Resident Evil Requiem ist ohnehin voll mit kleinen und großen Rückgriffen auf ältere Teile, etwa durch die Rückkehr von Mechaniken wie Farbbändern oder durch kleine Nostalgie-Objekte und Assets, die Fans aus Resident Evil 7 Biohazard und Resident Evil Village wiedererkennen. Genau solche Mini-Details sind es, die dafür sorgen, dass gerade jetzt noch viele weitere Funde in den nächsten Wochen wahrscheinlich sind.

Habt ihr das Detail im Prolog selbst entdeckt, oder erst durch die Freecam-Aufnahmen mitbekommen, und welches Easter Egg in Resident Evil Requiem war bislang euer Favorit? Schreibt es gern in die Kommentare.